Hummer by se mohl vrátit. Ale asi ne tak, jak byste čekali

Americká značka Hummer nadchla svými SUV a offroady, hlavně kvůli vysoké spotřebě svých aut a s tím související negativní image však koncern General Motors i následkem hospodářské krize ukončil v květnu 2010 výrobu jejích aut. Jenže SUV jsou dnes velký trend a na Hummer se najednou nostalgicky vzpomíná.

A tak se vedení General Motors rozhoduje, zda značku Hummer přece jen neoživit. Přitom to koncern málem nemusel vůbec řešit, koncern zvažoval, že Hummer prodá. Zájem měla už v roce 2009 čínská strojírenská firma Sichuan Tengzhong, k dohodě ale nakonec nedošlo, údajně kvůli čínským regulačním úřadům. A tak si GM ponechalo práva na Hummer dodnes.

K oživení by přitom mohlo dojít způsobem, jaký by tradiční fanoušci Hummeru asi nečekali. Jasně, orientace na terénní automobily by zůstala, jenže místo velkých spalovacích motorů by měly podle plánů vedení GM používat elektromotory. Ano, Hummer by se mohl stát čistě elektrickou značkou. Arnold Schwarzenegger, velký milovník Hummeru, díky němuž vlastně vznikl model H1, se jistě raduje. Vždyť nadšený „Terminátor“ byl u premiéry Hummeru H1 přestavěného na elektromobil...

GM má pro tento krok své důvody. Jednak by tím jistě vylepšil kdysi negativní image Hummeru, který byl kritizován za vysokou spotřebu paliva jeho aut a vysoké emise. I kvůli tomu vlastně začal klesat zájem o jeho vozy – v době krize a rostoucích cen ropy i Američané začali šetřit na palivu. Zároveň elektrický pohon dnes hraje čím dál větší roli a do budoucna se bez něj GM neobejde. Navíc pro flotilové emise jsou velká SUV s elektrickým pohonem výhodnější než se žravým spalovacím motorem.

Oficiálně se o oživení Hummeru zatím nemluví. Prezident koncernu Mark Reuss se pouze nechal slyšet, že miluje Hummer a že všechno je možné. Ze zákulisí pak zaznívají zprávy, že myšlenky na Hummer tu jsou hlavně v souvislosti s vývojem baterií pro velké elektromobily. Zkrátka se řeší, kde všude by se daly využít.

Historie Hummeru se datuje do začátku devadesátých let, kdy si Arnold Schwarzenegger vydupal u americké firmy AM General vyrábějící armádní speciál HMMWV M998 stavbu jeho civilní varianty. Tak vznikl automobil později nazvaný Hummer H1, který byl uveden na trh v roce 1992. O sedm let později práva na značku zakoupil americký koncern General Motors, který rozšířil nabídku o další modely, SUV H2 a H3.

Zájem o vozy Hummer ale v novém tisíciletí začal klesat. Když pak GM zbankrotovalo, rozhodlo se po neúspěšném prodeji v rámci restrukturalizace Hummer uzavřít. Zatím poslední vůz značky, konkrétně model H3, vyjel z bran továrny 24. května 2010.