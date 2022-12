Hyundai chce u sportovních elektromobilů zachovat pocit z řazení, nabídne ho už Ioniq 5 N

Jednou z předností elektromobilů je jejich prudká a plynulá akcelerace, kterou obvykle nepřerušují změny převodů. Najdou se sice i výjimky, jako třeba Porsche Taycan, u většiny elektromobilů jsou ale převodovky zbytečně. Elektromotor totiž dokáže nabídnout plný výkon již od téměř nulových otáček, nabízí vyšší otáčky a jednoduše stále táhne.

Elektromobily tak sice dokážou uhranout brutální akcelerací, mnoha řidičům však u sportovních elektromobilů stále chybí pocit, který přináší změna rychlostí. Této kritiky si přitom poslední dobou všímá stále více automobilek, které chtějí řidičům pocit z řazení vrátit. I kdyby jen simulací.

Nejprve se mluvilo o vývoji systému řazení pro elektromobily pod taktovkou automobilky Toyota, nedávno jsme se však dozvěděli, že za vývojem stojí značka Lexus, která by ho mohla chystat pro elektrického nástupce modelu LFA. Systém se třemi pedály a klasickým řazením by přitom měl být natolik reálný, že bude reagovat i na způsob řazení – případně dokonce zhasne motor.

Podle informací australského webu CarExpert se však vývojem systému manuálního řazení pro sportovní elektromobily zabývá i automobilka Hyundai. V rozhovoru pro australské kolegy to měl dokonce potvrdit Albert Biermann, výkonný technický poradce značky, podle kterého by měl systém N e-shift nabízet pocit a zvuk srovnatelný s DCT převodovkou v modelu i30 N. Zákazníci by se dokonce mohli dočkat i podobných otřesů a vibrací, jaké nabízí spalovací modely Hyundai N.

„Zvukově je to ovšem velmi náročné, zvláště to prskání a práskání, které se ozývá v i30 , stále však na této technologii pracujeme, abychom dostali do našeho Ioniq 5 N EV podobný zážitek, jako přináší auto se spalovacím motorem a DCT převodovkou,“ uvedl Biermann v rozhovoru.

Technologie je tedy stále ve vývoji, řidiči by se však údajně mohli dočkat i zvuků jako je omezovač otáček, atd. Systém virtuálního řazení by měl být aktivován stisknutím tlačítka a současným stisknutím pádel pod volantem, opětovné současné stisknutí pádel by pak mělo systém opět vypnout, například pro pohodlnější jízdu městem či hustou dopravou.