Lexus vyvíjí manuální řazení pro elektromobil, dostat ho může nástupce LFA

Zástupci automobilky Lexus oficiálně potvrdili, že pracují na technologii simulované manuální převodovky pro budoucí elektromobily, která by měla napodobit zážitek z tradičního řazení u budoucích (a plně elektrických) sportovních vozů.

Takashi Watanabe, hlavní inženýr společnosti Lexus Electrified, během nedávného Kenshiki Forum prozradil, že myšlenka manuálních převodovek pro elektromobily vzešla z diskuze mezi techniky Lexus, kteří se bavili o tom, co je baví na tradičních automobilech se spalovacími motory.

Manuální převodovka je sice u elektromotorů vcelku zbytečná, přesto se tým Lexusu pro myšlenku nadchl a dal se do práce. Celý projekt by přitom měl být natolik zajímavý a zábavný, že by měl probíhat po dobu zhruba tří let. Technologie přitom neměla být jen na ukázku, ale skutečně by se mohla objevit v budoucích elektromobilech, měl naznačit Watanabe.

Technici zatím simulovanou manuální převodovku testují ve speciálním prototypu, který vznikl na základech upraveného plně elektrického modelu Lexus UX300e. Ze záběrů, které zveřejnili kolegové z Carscoops, je patrné, že simulované změny převodů jsou doprovázeny charakteristickým zvukem řazení a na pozadí se ozývá i simulovaný zvuk spalovacího motoru.

Prototyp elektromobilu je osazen standardní trojicí pedálů, funkční řadicí pákou a otáčkoměrem, který ale nejspíš neukazuje reálné otáčky elektromotoru. Systém by měl být natolik věrný, že vyžaduje sešlápnutí spojky před přeřazením. Při necitlivém zacházení by navíc mělo hrozit i „zhasnutí“ motoru.

Technici také softwarově upravují charakteristiku elektromotoru, díky čemuž by mělo být možné napodobit jízdní chování různých modelů. Podle Watanabeho tak technici zatím nedokážou napodobit snad jen jediné: specifický odér benzínu.

Lexus nicméně dlouhodobě prosazuje, aby elektromobily nabízely víc, než jen lokálně bezemisní provoz. Společnost buduje nové centrum v japonském městě Shimoyama, kde by měli designéři a technici pracovat bok po boku. A to jak v kreslících místnostech, tak na testovací trati.

Automobilka se také měla zmínit, že cílem nových technologií elektrifikaci nemá být jen vylepšit hospodárnost a omezit emise, ale také nabídnout vyšší úroveň výkonu, dynamiky a zážitků z jízdy. Ostatně značka už se pochlubila i působivými technologiemi Steer-by-wire a Direct4, které byly představeny s novou generací modelu RZ 450e.

Technologie Steer-by-wire se zbavuje fyzického propojení volantu a kol, což by mělo přispět k lepší agilitě, stabilitě i ovladatelnosti. Navíc by mělo být možné lépe odlišit jízdní režimy. Technologie Direct4 pak pracuje s vektorováním točivého momentu, kdy je možné na každé jedno kolo poslat optimum výkonu v závislosti na aktuálních podmínkách.

Vrcholem vývoje značky Lexus, a současně výstavní skříní nových technologií, by se pak měla stát produkční verze konceptu Lexus Electrified Sport concept, který je vnímán jako elektrický nástupce supersportu LFA. Novinka by měla být postavena na šasi závodního vozu a očekává se působivá dynamika. Zatím ale není zřejmé, kdy se produkční verze konceptu představí.