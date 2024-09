Hyundai chystá velký elektromobil. Zaútočí na Volvo EX90

Tříletý koncept Hyundai Ioniq Seven se má stát produkčním vozem ještě letos, a to s technikou Kie EV9. Je také pravděpodobné, že ponese označení s číslem 9, aby nebyl vnímán jako menší oproti konkurentům.

Zatímco Kia má v nabídce model EV9, velké šesti- nebo sedmimístné elektrické SUV, Hyundai končí u iontů 5 a 6. Podle zprávy britského webu Autocar však tento stav nebude trvat věčně. Automobilka Hyundai pracuje na vlastním ekvivalentu EV9 se jménem Ioniq a pravděpodobně stejným číslem, tedy 9.

Původně se měl jmenovat Ioniq 7; za změnou má stát obava, že by s nižším číslem potenciální zákazníci vnímali vůz jako menší než EV9, i když je ve skutečnosti na stejné úrovni. A také se stejnou technikou, což znamená verzi platformy e-GMP s 99,8kWh baterií a elektromotorem buď jen na zadní nápravě, nebo na obou nápravách.

V obou případech tedy patrně bude mít i obdobný výkon a dojezd, jako velká kia. To znamená 204, resp. 384 koní (150, resp. 283 kW) a dojezd až 563, resp. 505 km na jedno nabití. Očekávat se také dá podobně bohatá výbava už v základu – u kie to je např. třízónová automatická klimatizace, plně LEDkové světlomety, digitální klíč ve smartphonu nebo couvací kamera a parkovací senzory i vpředu.

Rozdíly budou samozřejmě designové, a to podle Britů – a navzdory přísně hranatému vzhledu nové santa fe – s větším množstvím křivek. Různé prvky designu konceptu Seven, který se představil před třemi lety, mají být zachovány; má se to týkat např. světlených podpisů, které tak budou odpovídat ostatním ioniqům.

Naopak interiér má připomínat ten v santa fe a samozřejmě obsahovat dva displeje spojené do jednoho panelu, stejně jako v téměř všech ostatních dnešních autech. Centrální displej na pravé straně panelu má být natočen směrem k řidiči. Ve voze také mají zůstat fyzické ovladače klimatizace, stejně jako v ostatních hyundaích, a volič převodovky bude otočný coby třetí páčka pod volantem vpravo dole.

Hyundai Ioniq 9 se má odhalit ještě letos – koncem letošního roku. Stran ceníku můžeme očekávat, že bude na podobných úrovních, jako u Kie EV9. Ta začíná těsně nad 1,7 milionu korun a pokud by ioniq 9 stál podobně, znamenalo by to náskok ve výši cca 700 tisíc korun na Volvo EX90, které také bude patřit k jeho konkurentům.