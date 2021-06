Hyundai i10 1.0 T-GDI N Line vs. Kia Picanto 1.0 T-GDI X-Line – Malí snaživci

Zaplatit bezmála 370 000 Kč za miniauto, to už chce notnou dávku nadšení. Ale pokud by takoví zákazníci nebyli, sotva by jim dali přísní šéfové s kalkulačkou zelenou.

Konkrétně se bavíme o verzích, jež nabízí koncern Hyundai-Kia. První značka se rozhodla svůj mini model i10 osvěžit novou sportovně střiženou variantou N Line.

Druhá členka rodiny Kia jede ve stejných kolejích, jen její alternativa se jmenuje Picanto GT Line. Kromě ní má ale v rukávu ještě eso v podobě terénně stylizované výbavy X-Line. Nečekejte pohon všech kol ani lepší prostupnost byť minimálním terénem, ale módní outdoorový ohoz typický pro SUV.

Nutno dodat, že za peníze, za které pořídíte i o dvě třídy větší modely i30 nebo Ceed, dostanete mimořádně vybavená vozítka včetně prvků, které byste nejspíš ani nečekali. Jak i10, tak picanto mohou mít ve vyšších výbavách nebo za příplatek vyhřívaná přední sedadla i volant, bezklíčkový přístup i startování, multimediální systém s navigací, Apple CarPlay a Android Auto, škálu bezpečnostních systémů, tempomat nebo parkovací kameru. Z tohoto pohledu jde tedy o zcela vyzrálá auta. Jen na českém trhu to nemají po strop vybavené specifikace lehké. Představa, že mohou mít za stejný obnos větší kus auta, byť hůře vybaveného a zdaleka ne tak atraktivního, Čechy pořád láká. Na rozdíl třeba od severských zemí s tak vysokými daněmi a poplatky, že i boháči tam raději sáhnou po malém voze s malým motorem a dopřejí si výbavu a styl.

Hyundai i10 1.0 T-GDI N Line vs. Kia Picanto 1.0 T-GDI X-Line

Půlgenerační propast

Kia představila nové picanto v roce 2017, Hyundai si dal s nástupcem původního i10 na čas a prodávat jej začal až začátkem loňska. Tou dobou už se bráška pomalu, ale jistě chystal na omlazovací kúru, kterou prošel na sklonku roku 2020. Zmodernizované provedení se nám nyní dostalo do rukou a sluší se ho představit.

Jak už to tak chodí, změnil se hlavně design přídě. Maska s výraznějším chromovaným lemem působí solidněji, nárazník s velkým vstupem vzduchu a rozsáhlejším stříbrným oplastováním zase dravěji. V nabídce přibyly nové barvy a asistenční systémy, inovovány byly atmosférické motory a multimediální centrum UVO s 8“ displejem (o číslo větší) se po funkční stránce posunul zase o kus dál.

Jasné jako facka

Na jakou notu testovaná miniauta brnkají, je zřejmé na první pohled. Hyundai i10 se zařadil do sportující rodiny N Line ostřejšími rysy nárazníků, větší voštinovou maskou a okatými koncovkami výfuku. Od standardních variant jej okamžitě rozeznáte podle šesti proužků denního svícení na přídi místo dvou kruhových uskupení. A hlavně teprve s novou výbavou N Line přišel silný turbomotor…

Ten si u Kie můžete objednat buď do ekvivalentní specifikace GT Line, nebo do zkoušené X-Line. Černé ochranné lemy se stříbrným zdobením hlásí, že zde se cílí na milovníky stylu SUV. Paradoxem je, že zatímco „terénní“ kia má světlou výšku 141 mm, „sportovní“ hyundai jezdí 152 mm nad zemí.

Naměřené hodnoty Místo podélné/před koleny zadního cestujícího (cm) 171/0 167/0 Výška interiéru nad sedákem P/Z (cm) 93-98/92 97-101/90 Místo nad hlavou cestujícího P/Z (cm) 3-8/2 5-10/0 Šířka interiéru v loktech P/Z (cm) 136/135 134/131 Šířka interiéru v ramenou P/Z (cm) 133/127 131/121 Délka x šířka sedáku u řidiče/zadního pasažéra vlevo (cm) 50 x 50/47 x 52 49 x 52/48 x 50 Rozměry opěradla řidiče (délka x šířka) (cm) 65 x 48 66 x 51 Průchodnost zavazadlového prostoru (výška x šířka) (cm) 70 x 92 67 x 94 Výška dolní hrany kufru/průchozí výška pod 5. dveřmi (cm) 70/178 73/183 „Místo podélné“ – součet vzdáleností od předělu opěradla a sedáku levé zadní sedačky k opěradlu sedadla řidiče, od předělu opěradla a sedáku řidiče k přednímu okraji sedáku a od kraje sedáku k brzdovému pedálu. „Místo před koleny zadního cestujícího“ – figurant si optimálně nastaví sedadlo řidiče, posadí se dozadu doleva. „Výška interiéru nad sedákem“ – vzdálenost sedáku od stropu, měří se vpředu i vzadu na levém sedadle, u řidiče v nejnižší a nejvyšší poloze. „Místo nad hlavou cestujícího“ – totéž, ale nad hlavou figuranta. „Šířka interiéru v loktech“ – nejširší místo interiéru ve vybrání dveří. „Průchodnost zavazadlového prostoru“ – nejmenší výška/šířka vstupního otvoru. „Výška dolní hrany kufru“ – měřeno od země. Hodnoty s figurantem se vztahují k muži výšky 186 cm.

Jen se natáhněte Miniauto je od toho, aby bylo mini. Úzký interiér tedy musíme brát jako součást žánru, ramenatí jedinci sedí těsně na dveřích a se spolujezdcem sdílejí intimní zónu. Jednoznačným překvapením je ovšem podélná prostornost, v tomto ohledu se oba příbuzní řadí k největším trpaslíkům. I naši redaktoři měřící 186 a 191 cm se dozadu vejdou bez újmy! Vyzdvihnout musíme velmi dospělé rozměry pohodlných sedadel i celkové ztvárnění interiérů. Nesnaží se být dětinské, rozpustilé ani okatě šetřivé, jak tomu v této kategorii občas bývá. I10 i picanto působí jako velká auta, jen vypraná na 90 °C a trochu sražená. Materiály vypadají solidně, zpracování je na úrovni a bohatou výbavu i odkládací prostory se podařilo po přístrojové desce rozmístit přehledně a prakticky. Vše podstatné má své velké tlačítko nebo knoflík, okamžitě jsme jako doma – tak to má být.

Pořizovací náklady Základní cena 369 990 Kč 369 980 Kč STANDARDNÍ VÝBAVA Airbagy čelní/boční/hlavové Ano/Ano/Ano Ano/Ano/Ano Asistent rozjezdu do kopce Ano Ano Asistent vedení v jízdních pruzích Ano paket ADAS Dálkové centrální zamykání Ano Ano Elektricky ovládaná okna P/Z Ano/Ne Ano/Ano Elektricky ovládaná a vyhřívaná zrcátka Ano Ano Klimatizace Ano (manuální) Ano (automatická) Litá kola 16" dojezdová rezerva Ano/Ano Ano/Ano Multimediální systém s konektivitou a bluetooth Ano Ano Navigace Ne (lze pro verzi N Line Style) 15 000 Kč Parkovací senzory/kamera Ano/Ano Ano/Ano Projektorové světlomety/denní svícení LED Ano/Ano Ano/Ano Přednárazový systém s nouzovým brzděním Ano Ano Přední mlhovky Ano Ano Sledování únavy řidiče Ano Ne Sledování mrtvého úhlu Ne paket ADAS Tempomat Ano paket ADAS Vyhřívaná přední sedadla a volant Ne (jen ve verzi N Line Style) Ano Výškově nastavitelné sedadlo řidiče Ano Ano

Stejná jen naoko

Mini dvojčata koncernu Hyundai-Kia stojí v parádních verzích prakticky stejně. Kiu Picanto s litrovým turbomotorem pořídíte za 369 980 Kč jak ve sportovním hávu GT Line, tak v testovaném SUV stylu X-Line. Dravě pojatý Hyundai i10 se stejným motorem přijde o deset korun dráž. Člověk by čekal, že i výbava bude v rámci rodiny přes kopírák. Pár rozdílů jsme ovšem našli. Kia vás v ceně chladí automatickou klimatizací, tu má hyundai až ve vyšší výbavě N Line Style za 389 990 Kč. Picanto X Line vozí standardně také vyhřívání sedadel a volantu nebo elektricky ovládaná zadní okna, což v případě i10 N Line opět nabízí až nadstavba Style. Na druhou stranu picanto zase ušetřilo na asistenčních systémech, kterých nabízí v ceně méně a případně si nechá připlatit, zatímco i10 je v tomto ohledu rovnou plně naložené.

Hyundai i10 1.0 T-GDI N Line

Luxus pro prcky

I nejmenší auta dnes mohou mít výbavu donedávna známou až z vyšších sfér. Třeba vyhřívaná přední sedadla a volant – v případě i10 standardně pro nejvyšší výbavy Style a N Line Style, u picanta ve stupních GT Line a X-Line.

Bezklíčkový přístup a startování dostanete za příplatek, u hyundaie ale jen k výbavě Style.

Náhradní díly Světlomet/zadní sdružená svítilna (LED) (Kč) importér nedodal 40 303/28 204 Přední/zadní nárazník (Kč) 10 079/10 167 Přední blatník (Kč) 3396 Čelní sklo (Kč) 11 923 Brzdové destičky (Kč) 1928 2126 Cena práce v servisu (Kč/hod.) 726 787 Náklady na servisní prohlídky do ujetí 100 000 km (Kč) 25 091 24 100 Záruky: celý vůz/lak/neprorezivění karoserie (roky) 5/5/12 7 (150 000 km)/5/12

Malá, ale silná srdce

Přeplňovaný litrový tříválec o výkonu 74 kW, tedy 100 koní, to je na tunový knedlík víc než dostatečná strojovna. Obzvlášť když točivý moment vrcholí v patnácti stech otáček suverénní hodnotou 172 Nm (hyundai), respektive 175 Nm (kia). Skutečně uvádějí koncernová dvojčata nepatrně odlišné parametry, vycházející zřejmě z odlišného výsledného naladění. Ostatně rozcházejí se i další hodnoty – i10 věrné sportovnímu ladění se rozjede o 5 km/h víc, na 185 km/h, paradoxně stovku ale pokoří o dvě desetiny sekundy pomaleji než nesportovní Picanto X-Line (10,5 s vs. 10,3 s). Rozdíly to jsou v praxi nepostřehnutelné.

Oba prckové potřebují zpočátku překonat lehce drkotavou fázi rozjezdu, na trhu najdeme i jemněji vyladěné tříválce. Pak ale stačí vyhnat motůrek do otáček, pohrávat si s krátce odstupňovaným řazením a dynamikou svezení budete mile překvapeni. Na okreskách se s malými Korejčíky dá užít spousta zábavy a nečekaně srdnatě i jistě drží v levém pruhu německé dálnice stosedmdesátku s dospělými auty. Jen ta šestka by se potom už vyloženě hodila…

Kia Picanto 1.0 T-GDI X-Line

Spotřeba hodně závisí na stylu jízdy. Poklidně lze z malé nádrže (hyundai 36 litrů, kia 35 litrů) sosat kolem 5,5 l/100 km. Vyloženě městský provoz s častými a nezřídka ostřejšími rozjezdy ale dokázal vyhnat průměr i přes devět litrů, což už je hodně. Ostatně ani celkový průměr 6,3 l/100 shodně u obou příbuzných není nijak zázračný.

Údaje o testovaných vozidlech Motor, ventilový rozvod přeplňovaný zážehový řadový tříválec, DOHC Zdvihový objem (cm3) 998 Největší výkon (kW/min-1) 74/4500 74/4500 Největší točivý moment (Nm/min-1) 172/1500 175/1500-4000 Převodovka 5° manuální 5° manuální Délka x šířka x výška (mm) 3675 x 1680 x 1483 3595 x 1625 x 1500 Rozvor náprav, rozchod kol P/Z (mm) 2425, 1467/1478 2400, 1406/1415 Světlá výška (mm) 152 141 Standardní pneumatiky 195/45 R16 195/45 R16 Provozní/užitečná hmotnost (kg) 1099/446 1034/491 Nejvyšší hmotnost nebrzděného/brzděného přívěsu (kg) 0/0 0/0 Objem zavazadlového prostoru základní/maximální (l) 228/1026* 231/986* Objem nádrže paliva (l) 36 35 Nejvyšší rychlost (km/h) 185 180 Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) 10,5 10,3 Emise CO2 (g/km) 123 123 Kombinovaná spotřeba dle WLTP (l/100 km) 5,4 5,4 * Se standardně dodávanou rezervou

Dvojvaječná dvojčata

Sdílený technický základ ještě neznamená, že si jsou oba prckové podobní jako vejce vejci. Liší se rozvorem náprav, rozchodem kol i celkovými rozměry a hmotností. Ne o moc, ale přece.

Odlišné je i naladění podvozku, v obou zkoušených případech osazeného pneumatikami 195/45 R16. U i10 N Line si okamžitě všimnete sportovně tužšího nastavení, díky kterému se můžete neohroženě vrhat do utažených zatáček a vážně si je užijete. Picanto X-Line se v zatáčkách víc zhoupne, je celkově měkčí a komfortnější.

V hyundaii i kie počítejte s tím, že si velká kola na ostrých nerovnostech a příčných prazích dost bouchnou a autíčka celá poskočí. Společným rysem příbuzných je rovněž příjemně naladěné řízení a solidně přesné, byť trochu cvakající a hlučnější řazení.

Společné hodnocení

Plusy

Sympaticky živý motor

Podélná prostornost interiéru

Vynikající ergonomie ovládacích prvků

Velká pohodlná sedadla

Kvalitní materiály a zpracování

Luxusní prvky výbavy

Standardně dodávaná dojezdová rezerva

Minusy