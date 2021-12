Hyundai i20 N 1.6 T-GDi Premium – Malé veledílo

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Řidič se posadí do tužší, výrazně tvarované sedačky. Ty přední mají mírně naklopený sedák, takže tělo drží i při intenzivním brzdění. Osobně bych mohl mít sedačku klidně ještě o kousek sportovnější, ale chápu, že je to pro i20 N jediná dostupná volba a tvůrci tak museli sáhnout k jistému kompromisu mezi svižným svezením a každodenním použitím.

Nepochybuju ale o tom, že si Hyundai vstup právě do tohoto segmentu dobře spočítal. Sama značka říká, že i20 N je vstupní branou do „enkového“ světa, což je úloha, kterou by mělo auto na daném půdorysu splňovat na jedničku. V druhé řadě jde o oslavu úspěchů v rallyeovém světě, vždyť nejmenší „enko“ je celou řadou detailů inspirováno soutěžním speciálem i20 WRC Coupé.

Zatímco i30 N musela před lety vyzvat celou řadu protivníků, i20 N vstupuje do ringu v době, kdy jej už většina značek stihla opustit. Z mainstreamových automobilek zůstávají mezi kapesními předokolkovými raketami vlastně jen Volkswagen Polo GTI, Ford Fiesta ST a s přimhouřeným okem Suzuki Swift Sport. Malé rychlé peugeoty, renaulty či seaty dávno odvál čas. Toyota Yaris GR je sice výtečná, svým charakterem a pohonem 4x4 však míří trochu jinam. A to je v zásadě všechno.

Není se co divit, že fandové sportovního svezení vyhlížejí Hyundai i20 N s takovým nadšením. Ostrá divize korejské značky odstartovala své působení v roce 2017 a její první produkt – hot-hatch i30 N – se stal během okamžiku uznávaným náčiním navzdory početné a roky zavedené konkurenci. Ostrý hatchback časem doplnilo karosářské provedení liftback (v Nošovicích mu říkají Fastback), dalším plnohodnotným členem „enkové“ rodiny se však stal až malý Hyundai i20 N společně s crossoverem Kona N. V redakci se nám vystřídaly všechny kousky vyjma toho nejmenšího. Dnes to s radostí napravíme.

Motor, jízdní vlastnosti

Automat? Jděte jinam

Pod kapotou červeného kousku pracuje přeplňovaný čtyřválec 1.6 T-GDi, jenž se pojí výhradně se šestistupňovou manuální převodovkou a parametry posílá na přední kola. „Pokud se zeptáte na automat, nejste pro dané auto tím správným zákazníkem a měli byste se poohlédnout spíš po i30 N,“ vysvětlovalo vedení značky během oficiální premiéry vozu, proč po vzoru většího sourozence nenajdeme v nabídce samočinnou dvouspojku.

Ale zpátky k šestnáctistovce. Agregát disponuje maximálním výkonem 150 kW (204 k) od 5500 do 6000 otáček a 275 newtonmetry točivého momentu v širokém pásmu 1750-4500 ot/min. Kdyby vám to náhodou přišlo málo, nezapomeňte, že pohotovostní hmotnost vozu je pouhých 1190 kilogramů. Výše zmíněné parametry tak auto z klidu na stovku rozpohybují za 6,7 sekundy, aby posléze pokračovalo klidně až na 230 km/h.

Než vyrazíme na cesty, dejme si malé technické okénko - motor se chlubí speciálním systémem přeplňování, který ke svému chlazení využívá chladič stlačovaného vzduchu a také kapalinovou chladicí soustavu motoru. Vysokotlaké přímé vstřikování common rail pracuje s tlakem 350 bar, jenž umožňuje lepší rozprášení paliva, rychlejší reakce pohonné jednotky a efektivnější tvorbu směsi. Jedna-šestka dále využívá novou technologii ovládání ventilů CVVD pro optimalizaci spotřeby paliva. Systém mění časování otevření a uzavření ventilů v závislosti na provozních podmínkách, čímž zvyšuje parametry motoru a zároveň snižuje spotřebu až o tři procenta. Úpravou prošel i šestistupňový manuál, jenž byl pro potřeby „enka“ vyztužen, takže je připraven na vyšší otáčky motoru a umožňuje funkci launch control.

Pravdou je, že po prvním nastartování se sám sebe ptám, co je tady vlastně sportovního? V běžném režimu vůz startuje jako docela obyčejné auto, byť pravda, „studená“ akustika je o kus líbivější než u konkurenčních tříválců. Žádné povyskočení do otáček a odplivnutí si do výfuku se po zmáčknutí startovacího tlačítka nekoná. Pro takovou show si musíte dojít do některého ze sportovních jízdních režimů, kde už je to docela jiná písnička.

I když se řada výrobců sportovních aut vymlouvá na zvukové limity a řadu technických berliček, které ostřejší akustiku tlumí, Hyundai zvukový projev ždímá na maximum a ani nejmenší „enko“ se nemá za co stydět. Stačí v infotainmentu vše řádně nastavit a po prošlápnutí plynového pedálu ke čtyřem tisícům otáčkám se ozve příjemné zabrumlání od výfuku, které k charakteru auta jednoduše patří. Zvuk vykouzlí nejeden úsměv na tváři a jeho projev nikterak nesráží ani přikrášlování v kabině. To je vcelku snesitelné, nejde o nic otravného či komického jako v případě Octavie RS.

Inženýři vyzdvihují plochou křivku točivého momentu, což první svezení vlastně potvrzuje. Ani v nejnižších patrech otáčkoměru motor neduní, nevibruje a vcelku intenzivně se z nich zvedá. Nejsrdnatější zátah přichází nad hranicí tří tisíc otáček a v tom nejlepším lze klidně pokračovat až do sedmi tisíc, kde už vás k zařazení dalšího kvaltu vyzývá grafika na digitálním přístrojovém štítu. Motor je živý a s 1,2tunovým vozem cvičí jedna radost, charakterově je ale opravdu spíše lineární, na rozdíl od výbušnějšího dvoulitru ve větší „třicítce“.

Když už jsem nakousl řazení, se šestistupňovou manuální převodovkou se mi spolupracovalo jedna radost. Páka hezky padne do ruky, kulisa má krátké dráhy a jednotlivé rychlosti zapadají přesně. Do profesorsky naladěných manuálu ještě maličký kousek chybí (zdravím do Hondy a Mazdy), divize N ale zůstává v závěsu. Na druhou stranu mě v tomto ohledu trochu zklamala intenzita, tedy spíše neintenzita klasické ruční brzdy. Čekal jsem totiž ostřejší nástup, který by s rozhozením zadní partie pomáhal násobně víc.

Hyundai i20 N 1.6 T-GDi Premium

Výtečný je naopak účinek brzdové soustavy speciálně připravené pro sportovní verzi vozu, což naznačují třeba i červené brzdové třmeny. Průměr brzdových kotoučů je o 40 mm větší než u civilních variant. Pro intenzivní zpomalení je třeba překonat úvodní odpor a pedál více prošlápnout, posléze ale máte pocit, že zastavíte během okamžiku. A co víc, během okreskových jízdních hrátek se soustava zdá být k neutahání. Tohle se povedlo!

Ptáte se na spotřebu paliva? Při běžné jízdě a utlumení veškerých sportovních ambic vozu se lze bez problému dostat na hodnoty začínající šestkou. V dlouhodobém horizontu počítejte s průměrem mezi sedmi a devíti litry, ždímání maximálního potenciálu přinese odběr dvanáct litrů, pokud se tedy nebavíme o závodním okruhu, ale „jen“ klikatých kopcovitých silničkách. Mimochodem jsou to takřka shodné hodnoty, které jsem před pár měsíci vypozoroval při testu Fiesty ST.

Laděno do detailu

Při výčtu výše zmíněných změn snad nikoho nepřekvapí, že bez modifikací se neobešel ani podvozek. Skelet karoserie byl vyztužen na 12 různých místech, dále se chlubí novou konstrukcí krytu spodní části vozu. Zavěšení vpředu těží ze zpevněných těhlic a vyztužených věží, ve kterých jsou ukotveny pružicí a tlumicí vzpěry. Upravená geometrie s větším úhlem odklonu kola zlepšuje trakci.

Nechybí ani připevnění kol pěti šrouby a nový příčný zkrutný stabilizátor, nové pružiny a sportovní tlumiče. Zcela nová přední náprava doprovází lehčí řešení vzadu s dvojicí vlečných ramen spojených zkrutně poddajnou příčkou. A pro potřeby sportovního svezení se snížil poloměr otáčení (12,0 namísto původních 12,3) a změnilo nastavení elektrického posilovače umístěného na sloupku řízení. Příplatkový mechanický diferenciál s omezenou svorností m-LSD využívá mechanickou regulaci soukolím Torsen, což je řešení, které dobře známe.

Naladění podvozku si zaslouží velkou pochvalu. Oceníte ho vlastně i při docela obyčejné jízdě, kdy se jen potřebujete přepravit z bodu A do bodu C. Cítíte sice jeho tužší charakter, ani na rozbitých českých cestách však neposkakuje jako zběsilý a nesnaží se z vás vytřást duši. To samé platí pro svižnější tempo. O skladbě pod koly víte, ale velké tupé rány se od obouvaných osmnáctek neozývají ani na sérii nerovností.

Hyundai i20 N 1.6 T-GDi Premium

Potěší i samotné řízení, které při rychlém výjezdu ze zatáčky nemá tendence tahat za volant. Naopak nastává moment překvapení ve chvíli, kdy třeba neodhadnete situaci úplně dokonale a nájezd do zatáčky jednoduše přepálíte. V takovém případě stačí intenzivnější zatočení volantem a namísto očekávané nedotáčivosti „enko“ ještě někde vyškrábne trakci přední nápravy - která by tu už dávno neměla být - a elegantně vás vrátí do ideální stopy. Až se jeden diví, kde se všechna tahle obratnost v nasupeném prckovi vzala.

Dvacítka není ani s odznáčkem N stavěna na jízdu bokem, pokud si ale v nájezdu do zatáčky pomůžete ťuknutím do brzdového pedálu, k lehké přetáčivosti ji přesvědčíte. V povětrnostních podmínkách, které poslední dny panují venku, by bylo přemlouvání ještě snazší. Já však i20 N řídil na suchu, avšak už na zimních pneumatikách.

Skvělé a neúnavné brzdy jsem už zmínil, standardně dodávaná soustava vám opravdu dovoluje posouvat brzdný bod tam, kam byste si to s jiným autem netroufli. Při opravdu výrazném sešlápnutí pedálu už cítíte, jak má zadní partie snahu se hrnout kupředu, nejde však o nic nepředvídatelného, co by nespravila drobná korekce volantem. Ve finále to vypadá, jako by Hyundai tento celek ladil na motor, který nabídne ještě o nějakých 50 až 70 koní více. Ne že by je auto vyloženě potřebovalo, ale poradilo by si s nimi jedna radost.