Hyundai i20 N jako malé nazlobené kombi? Podívejte se, jak by vypadalo

Malé kombíky se pomalu stávají hudbou minulosti. Přitom to dlouhé roky byla praktická alternativa, které by klidně slušel i sportovní odznak N.

Náš kolega a grafik Honza Lušovský před časem nakreslil možnou podobu Fabie Combi čtvrté generace. V době tvoření už bylo definitivně rozhodnuto, že se praktičtějšího karosářského provedení z Boleslavi nedočkáme. Dlouho se přitom hovořil o opaku. Kombík měl vzniknout a na řadě evropských trhů být posledním existujícím zástupcem svého segmentu.

Nakonec se ale vedení Škodovky rozhodlo jinak a poslední malé kombi se s trhem rozloučí s třetí generací. Ve své další tvorbě Honza vsadil více na vlastní fantazii a ukazuje nám, jak by malé kombi vypadalo, kdyby se pro něj rozhodla automobilka Hyundai.

Jeho kombík vznikl na základech modelu i20. A aby toho nebylo málo, připravil grafik rovnou sportovní provedení N se všemi potřebnými náležitostmi, jako je typická šmoulí barva, červené brzdové třmeny či výrazný spoiler vzadu.

Ani takovéhoto kousku se ale bohužel nedočkáme. Buďme však rádi alespoň za to, že se můžeme v dnešní složité době radovat z příjezdu klasické i20 N. Malý hatchback doluje z přeplňované benzinové šestnáctistovky 150 kW (204 k) a pojí se se šestistupňovou manuální převodovkou. Na stovce je kapesní raketa za 6,7 sekundy a klidně pokračuje na 230 km/h. Do redakčního testu by navíc měla dorazit co nevidět!