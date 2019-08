Hyundai i30 N Project C: Toto má být ještě ostřejší enko

Hyundai se snaží vytěžit maximum z ostré pětidveřové i30 N. V září ve Frankfurtu představí odlehčenou variantu Project C. Ne, nejedná se o koncept, jak by se na první pohled mohlo podle názvu zdát... Jihokorejská značka je úspěšná i ve Světovém poháru cestovních aut, který nahradil dřívější MS. Italský veterán Gabriele Tarquini se loni stal celkovým vítězem se závodní specifikací N TCR. Letos spolu s Maďarem Norbertem Micheliszem vyhráli už čtyři jízdy, každý po dvou.

Hyundai tedy nesbírá vavříny jen v rallye, ale i na okruzích. V tomhle ohledu učinila značka za poslední dvě dekády opravdový progres. Project C samozřejmě není tak ultimativní jako okruhová verze, je určen pro běžné silnice, takže vychází z varianty N. Jistou inspiraci si vzal i z loňského okřídleného pařížského showcaru N Option.

Hlavně klesl k zemi a zhubl. Dle slov automobilky došlo ke stylistickým i aerodynamickým vylepšením a aplikaci dílů z uhlíkových kompozitů, proto ona redukce váhy. Enko samo o sobě váží 1429 kg, takže mu nějaká ta dieta určitě prospěje. To se určitě odrazí ve zlepšení již tak velmi dobrých jízdních vlastností. Oproti výchozímu modelu se změnil přední nárazník, který dostal navíc spoiler, dveřní prahy a zadní difuzor. Devatenáctipalcová kola s desítkou paprsků mají původ v motoristickém sportu.

Dvoulitrový zážehový turbomotor i30 N ve standardu disponuje 184 kW (250 k) a 353 N.m, základem pro Project C je ale výkonnější Performance s 275 koňmi (202 kW), overboost zvedne krátkodobě příval síly na 378 N.m. K žádnému navýšení této hodnoty zde nedošlo, alespoň se o tom výrobce nezmínil, byť si čísla zatím nechal pro sebe. Akcelerace z klidu na stovku mu trvá 6,1 s, tady jistě Project C ještě nějakou tu desetinku ubere. Maximálka se z elektronicky omezených 250 km/h určitě nezvýší. Kdo by byl čekal, že Hyundai půjde jednou po krku Golfu GTI, potažmo jeho od ledna 2019 vyráběné silniční verzi TCR? Tady se mohutně posiluje image, lhostejno, jak ji má pošramocenou u mnoha Čechů, ale jak už bylo výše napsáno, stojí za ní i výsledky ze závodů.

Hyundai zatím odhalil jen oficiální fotky prototypu s kamufláží, které pořídil na Nürburgringu, má koneckonců na Nordschleife testovací centrum – a nezapomínejme na to, že evropská centrála automobilky sídlí v Rüsselsheimu. Špióni byli aktivní už před měsícem. Maskovací bílé, černé a tmavě oranžové fólie doplňuje stylizované velké písmeno C v téže výrazné barvě. To také vysvětluje trochu zvláštní název. Výzkumné a vývojové centrum v jihokorejském Namyangu totiž zahrnuje testovací okruh Area C, kde se zkoušejí hlavně ostré modely divize N.

Project C vznikne v limitované sérii pouhých 600 exemplářů, prodej v Evropě začne ještě letos v závěru roku. Na jiné trhy ani nezamíří. Hyundai i30 N by se ve stávající generaci PD měl ještě dočkat dalších verzí: hlavně příchodu dvouspojkové převodovky a pohonu všech kol.

