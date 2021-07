Hyundai Palisade čeká facelift, inspiruje se velké SUV menším Tucsonem?

Největší SUV v nabídce značky Hyundai čeká během pár let modernizace, která by mohla přinést i zajímavou změnu vzhledu.

Hyundai Palisade, největší SUV v nabídce jihokorejské automobilky, byl představen koncem roku 2018. Představení jeho modernizované verze tak můžeme očekávat pravděpodobně na přelomu let 2022/2023, přesto se již nyní objevují spekulace na téma jeho budoucí podoby.

Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se automobilka měla pouštět do nějakých výraznějších technických úprav. Zřejmě největší změny by se tak mohly projevit v oblasti technologií, podoby interiéru a designu exteriéru. A to zejména v oblasti masky chladiče, se kterými nyní Hyundai zajímavě experimentuje.

Například grafika ruského webu Kolesa.ru předpokládá, že by omlazený Palisade mohl převzít takzvaná parametrická světla, kterými nás poprvé ohromil Tucson a následně je převzal i kompaktní pick-up Hyundai Santa Cruz.

Část světel by tak byla integrována do masky chladiče, kde by při zhasnutí nebyly vidět. Parametrická světla by se navíc dala celkem elegantně skloubit i s vertikální linkou denního svícení, kterou používá i současný modelový rok modelu Palisade. Automobilka by tak sjednotila světelný podpis, současně by ale vyniklo vyšší postavení Palisade.

Zadní svítilny by si pak podle grafika mohly ponechat své základní obrysy, pravděpodobně však dostanou modernější technologii LED osvětlení, díky které budou vypadat moderněji. Decentní úpravou tvarů by pak mohly projít i nárazníky, tedy především tne přední, který bude muset správně ladit s novou maskou.

Pod kapotou by měl zůstat 3,6litrový motor V6, objevují se však spekulace, podle kterých by se i model Palisade mohl dočkat hybridního pohonu, díky kterému by mohl oslovit širší skupinu zákazníků. Na více zajímavých informací si však budeme muset ještě chvíli počkat.