TEST Hyundai Staria 1.6 T-GDI HEV – Velké auto s malým hybridem

Hyundai Staria se v Česku dřív prodával se 130 kilowattovým dieselem, nově je ale k mání jen hybrid, a to včetně užitkové verze, která je na našem trhu dostupná na vyžádání. V nabídce na stránkách výrobce hybridní „plechovku“ nenajdete a zřejmě nebude k vidění ani u dealerů, dodání v Česku ale možné je.

Hybridní pohon se skládá z přeplňované benzinové šestnáctistovky s 118 kW a elektromotoru s 54 kW. Systémový výkon je 160 kW a točivý moment činí 367 Nm. Poháněna jsou přední kola skrze šestistupňový automat s hydrodynamickým měničem momentu. Papírově by vše mělo být v pořádku, i zrychlení z nuly na 100 km/h za 10,2 sekundy vypadá dobře. Jenže za jízdy je znát, že je auto velké a těžké a motor nemá sil na rozdávání.

Nechápejte to tak, že by bylo líné, ale když je třeba více dynamiky, letí motor do otáček a v kabině rychle roste hluk. Navíc motor v některých situacích nezní zrovna libě. Jeden jeho zvukový projev mi připomněl dětství, kdy táta ve stodvacítce zdolával kopec před Jistebnicí. A to autu, které v základu začíná na skoro 1,2 milionu, prostě nesluší. Výhodu má relaxovanější řidič. Kdo plyn přidává s rozvahou a nepouští se do žádných větších akcí, užije si na palubě výrazně více klidu než s turbodieselem.

V takovém případě potěší i spotřeba, která je až fascinující. Celý test skončil podle palubního počítače výsledkem 7,9 litru na sto kilometrů. A to nám to kazila řada kratších městských přesunů s promrzlým motorem, kdy spotřeba nešla pod deset litrů.

Běžná cesta přes Prahu, zhruba z poloviny po Jižní spojce, znamenala hodnoty kolem sedmi litrů na sto kilometrů, což je na takto velké auto výborná hodnota. Přesun z Vysočiny do Prahy, z poloviny po dálnici s cestovní rychlostí kolem 110 km/h, měl pak na konci podle palubního počítače průměr dokonce 6,9 l/100 km.

Hybrid by určitě šlo ještě vylepšit. Při delším klesání se u těžkého auta malá baterie rychle zaplní, dojde k přerušení rekuperace a tím i brzdění motorem. Větší baterie by tak přišla vhod, případně by se slušelo systém nastavit tak, aby zpomalování jako při rekuperaci uměl alespoň simulovat.

Hyundai Staria 1.6 T-GDI HEV | auto.cz/Michal Kollert

Rušivý je přechod z tiché jízdy čistě na elektřinu na spalovací motor, který hned jde do otáček. Přišlo by mi lepší, kdyby si spalovací motor ševelil celou dobu v nižších otáčkách a elektřina vykrývala případné vyšší nároky na dynamiku. Úplně by ale stačilo, kdyby auto nezkoušelo jet čistě na elektřinu proti kopci, protože to vždy dopadlo tím, že si vybilo baterii a spalovací motor musel rychle do hlučných otáček. Vozu by také slušel motor s vyšším objemem, který by se v zátěži tolik netrápil.

Vše zkrátka motivuje ke klidnější jízdě. To je i příklad dálnice, na které je při stodesítce na palubě výrazně vyšší klid než při 130 km/h. A to jak kvůli aerodynamickému hluku, tak kvůli vyšším otáčkám motoru. K rozumnějšímu tempu vybízí vedle spotřeby i audio, které při vyšší hlasitosti nehraje nejlépe.

Slabinou je i to, že se dodávkovitá karoserie více kroutí a celkově není moc dobře odhlučněná. Řidiče v zatáčkách krotí i 3,3 metru dlouhý rozvor. Po svižnějším průjezdu zatáčkou auto také hlásilo, že zapíná stabilizaci při silném větru.