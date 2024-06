Hyundai údajně zvažuje start v Le Mans. Do vrcholné třídy by mohl vstoupit v roce 2026

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Letošní čtyřiadvacetihodinovka v Le Mans přivítala opravdu pestrý zástup týmů ve vrcholné třídě s prototypy LMH a LMDh. A nyní to vypadá, že startovní pole by mohla v následujících letech doplnit další tovární značka. Podle některých zdrojů přemýšlí o vstupu do špičky vytrvalostních závodů i korejský Hyundai – konkrétně v roce 2026 a s prototypem LMDh určeným souběžně k účasti v severoamerickém šampionátu IMSA.

Se zprávou přišel nejprve motorsport magazín Sportscar365, který své informace odkazuje na několik blíže nespecifikovaných zdrojů z automobilového průmyslu. Dle publikace má Hyundai v nejbližší době provést rozhodnutí, zda do vrcholné třídy vytrvalostních závodů opravdu vstoupí. V šampionátu IMSA by měl údajně závodit LMDh prototyp pod značkou Genesis, luxusní odnoží automobilky, zatímco při startu v evropském vytrvalostním šampionátu WEC a tedy při 24 hodinách v Le Mans by nesl loga Hyundai.

Tuto zprávu utvrzuje i německý magazín Auto Motor und Sport, který dodává, že vedoucí závodní divize Hyundai Motorsport Cyril Abiteboul navštívil letošní čtyřiadvacetihodinovku právě z důvodu probíhajících diskuzí automobilky o případné účasti. Hyundai by mezi LMDh prototypy v Le Mans doplnil zástup značek jako BMW, Porsche, Alpine či Lamborghini, zatímco by stál i proti vozům specifikace LMH od Ferrari, Peugeotu, Toyoty nebo Aston Martinu (britská značka oznámila start již příští rok).

Ze zatím nepotvrzených informací vyplývá, že pro svůj LMDh prototyp by Hyundai dle pravidel využil šasi od firem Oreca (na jejichž základu nyní stojí prototypy Alpine a Acura) či Dallara (BMW a Cadillac). Vývoj pohonného ústrojí má značka přenechat specialistům z Pipo Moteurs, od kterých v minulosti pocházel i motor prototypu SCG 007 týmu Scuderia Cameron Glickenhaus. K vedení svého týmu by nakonec Hyundai přizval partnera Chip Ganassi Racing, jenž bude letos končit smlouvu s týmem Cadillac.

Spekulace o startu korejské značky ve vrcholné třídě v Le Mans nemusí působit vůbec nereálně. Hyundai je v poslední době velice aktivní na poli motorsportu s programy ve WRC, šampionátech cestovních vozů i v nižších třídách vytrvalostního závodění, například ve 24 hodinách na Nürburgringu. Zmínit lze také účast ve vrchařském závodě na Pikes Peak, kde byla značka letos velmi úspěšná.