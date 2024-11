Hyundai v Nošovicích zastavil výrobu. Důvod se může táhnout roky

Automobilka Hyundai v Nošovicích na Frýdecko-Místecku dnes na jeden den zastavila výrobu. Důvodem je nízká poptávka po elektromobilech. ČTK to řekl mluvčí automobilky Petr Michník. V pondělí půjdou zaměstnanci standardně do práce.

"Elektromobily se neprodávají tak, jak čeká Evropská unie. Rozhodně to není problém náš a našeho jednoho dne, ale je to otázka hlavně dalšího roku nebo nejbližších let, kdy nemůžeme čekat, že se poptávka zázrakem zvedne. Budeme pod tlakem emisních limitů a byli bychom rádi, kdyby se s tím podařilo ještě něco udělat," řekl Michník.

Předseda základní odborové organizace Kovo Hyundai Czech Patrik Fupšo řekl, že by z jednodenní odstávky nedělal drama. "Odstávky u nás byly a budou i v budoucnosti. Fabrika pružně reaguje na vývoj na trhu. Teď by se třeba lépe prodávaly hybridy, ale zase subdodavatelé nemají kapacity na hybridy, protože kapacitu upravili na elektromobily. Nic zvláštního se ale neděje," řekl Fupšo.

Loni slezská továrna vyrobila 340.500 aut, o 18.000 vozů více než předloni, letošní plán výroby je 330.890 vozů. Firma plánovala, že 17 procent vyrobených vozů bude letos čistě elektrických. Reálně je to však jen deset procent, což je proti loňsku pokles o tři procentní body, protože poptávka po elektrických autech je nižší. Podle mluvčího to představuje velký problém pro plánování výroby a objednávky od subdodavatelů.

Od příštího roku mají platit zpřísněné emisní normy a automobilkám hrozí pokuty, pokud neprodají dostatek nízkoemisních aut. "Nemá smysl sankcionovat automobilky, které ty peníze potřebují na to, aby je investovaly právě do vývoje elektroaut. My ta auta samozřejmě můžeme vyrobit, ale nemůžeme je přece vyrábět jenom tak na sklad, musíme mít zákazníky," řekl mluvčí Michník.

Namísto čistě elektrických aut by firma mohla vyrobit hybridy. Nesplnila by ale kvóty. "Museli bychom platit pokuty. Navíc to potřebujeme vědět a domluvit se s dodavateli, že budeme chtít míň baterii a více hybridních motorů, ať si na to nastaví kapacity. To je třeba to, co nás trápí letos - můžeme chybějící elektromobily nahradit třeba hybridy, ale neměli jsme to domluvené dopředu s dodavateli. Nepočítali s tím, vyrobit desetitisíce motorů navíc není jednoduché," řekl Michník.

Je to podle něj otázka plánování v celém dodavatelském řetězci. "To není jenom automobilka na konci řetězce, ale naplánování celého procesu tak, ať jsme schopni vyrobit to, co zákazník chce," řekl Michník.

Továrna v Nošovicích je jediným výrobním závodem Hyundai v Evropské unii. Vyrábí modely Tucson, i30 v několika variantách a Kona Electric. Závod má více než 3200 zaměstnanců, dalších asi 8700 lidí pracuje pro jeho přímé dodavatele. Zisk loni podniku vzrostl o 2,92 miliardy na 13,87 miliardy korun a tržby o 21,25 miliardy na 188,99 miliardy korun.