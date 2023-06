Automobilka Kia se v posledních letech pořádně opřela do elektrifikace, se kterou má velké plány. Ostatně do roku 2027 plánuje představit 15 nových elektrických modelů pro globální trhy, přičemž velká část by měla být zaměřena na Evropu, kde je elektrifikace velmi aktuální téma

Kia a ambiciózní plán elektrifikace: 15 nových modelů do 2027

V její nabídce naštěstí stále existují modely se spalovacími motory, případně modely s možností spalovacího, hybridního i čistě elektrického pohonu (jako je Kia Niro), kromě toho už se ale objevují i čistě elektrické modely nové generace, které spojuje označení EV.

Značka již nabízí stylový crossover EV6 a pochlubila se i vlajkovou lodí EV9, v budoucnu se však očekává, že se nabídka rozroste na modely od EV1 až po EV9, jak naznačují kolegové z britského Autocar. David Hillbert, marketingový šéf Kia Europe, jim měl ostatně potvrdit, že se značka chystá pokrýt všechny hlavní segmenty.

Automobilka již poodhalila koncept EV5, který má být předzvěstí SUV pro C-segment, které se velikostně zařadí mezi Niro EV a EV6. Prodávat se začne v Číně, později má ale dorazit i do Evropy. Na starém kontinentu by však měly být ještě důležitější menší vozy, spadající do B-segmentu, jako jsou kompaktní crossovery.

Kia představuje koncept EV5, SUV pro C-segment

Segment B-SUV je podle Hillberta největším segmentem v Evropě a pro značku by mohl být zásadní. Dnes se v tomto segmentu pohybují modely jako Peugeot e-2008 nebo Jeep Avenger, do budoucna by se zde však měl objevit i model Kia, který může nést označení třeba EV3, jak předpokládají britští kolegové.

Kompaktní model by mohly být vyráběny na nové platformě, která bude odvozena od sofistikované platformy E-GMP, na které stojí elektromobily Kia EV6 a EV9. Platforma pro menší a středně velké elektromobily zřejmě nabídne novější technologie, včetně baterií a pomůže snížit ceny.

Výroba i na Slovensku

Nové elektrické vozy na této platformě by pak mohly být vyráběny například ve slovenském závodu automobilky, kde se dnes vyrábí vozy modelových rodin Kia Ceed a Kia Sportage.

Kromě kompaktních modelů však Kia plánuje zůstat věrná i nejmenšímu segmentu, ve kterém je dnes zastoupena modelem Picanto. Ten by se měl ještě letos dočkat nové verze, v budoucnu ho ale nejspíš čeká i elektrifikace. Novinka by se mohla jmenovat EV1 a soupeřit by mohla například s modelem Volkswagen ID.2 nebo nástupcem Hyundai i10.