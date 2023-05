Zběsilá Kia EV6 GT dorazila do Česka: Zrychlení má brutální, v driftu vyškolí i profíky

Ještě před nějakými deseti lety by vás při spojování výše zmíněných parametrů s korejskou automobilkou většina považovala za blázna. Jenže časy se mění, a tak Kia dnes disponuje mrštností supersportu, kterou nabídne i českým zákazníkům. Byť Korejci auto popisují jako duchovního nástupce Stingeru, tvarem je zcela jiný… a nejen jím. Je to crossover, navíc s elektrickým pohonem. Ale zároveň mimořádnými schopnostmi.

Kia EV6 GT se značně odlišuje nejen od veškeré dosavadní produkce, ale i civilního elektromobilu EV6. Tady pohon obstarávají dva synchronní elektromotory s permanentním magnetem (jeden na každé z náprav) tvořící pohon všech kol. Přední dává 160 kW, nový zadní umí až 270 kW. Systémový výkon činí 430 kilowatt, točivý moment pak šplhá na 740 newtonmetrů. Ačkoli se bavíme o autě s pohotovostní hmotností 2125 kg, stovku zvládá za 3,5 sekundy a klidně pokračuje až na 260 km/h. Tušíte správně, je to nejsilnější a nejhbitější auto v historii značky.

Novinkou však není jen elektromotor, velkými úpravami prošel také podvozek. Pětiprvková zadní náprava je shodná, vpředu se ale měnila geometrie i kinematika. Stabilizační spodní rameno zavěšení McPherson bylo nahrazeno novým uspořádáním s dvojicí ramen pro lepší regulace svislých pohybů. A protože se počítá s vyšší agilitou, používají se i zcela nové pružiny. Vpředu o devět procent měkčí, vzadu o jedenáct tužší. Díky tomu klesla světlá výška o pět milimetrů.

Vlastní je i systém řízení s proměnným převodovým poměrem a progresivně narůstajícím účinkem podle rychlosti. Mezi krajními polohami volantu je jen 2,3 otáčky, v ostrém režimu GT je pak řízení speciálně kalibrováno pro dynamičtější svezení. Sportovním schopnostem auta má pomoci i elektronický diferenciál e-LSD. Jaké překvapení, když zástupci značky několikrát zdůrazňují, že nejde o auto určené primárně pro závodní okruhy. My bychom se toho vůbec nebáli!

Video se připravuje ...

V českém prostředí

„Gétéčkém“ jsme se poprvé svezli v polovině minulého roku, na podzim Kia prozradila české ceny (ještě se k nim dostaneme). Až nyní se ale první kusy objevují fyzicky na českém trhu. A tak nás automobilka pozvala na hradecký polygon, kde jsme si mohli schopnosti novinky vyzkoušet. Nejprve drtivou dynamiku v přímce, posléze jízdu bokem na kluzké vozovce… podpořenou režimem Drift.

Na jízdě dopředu není co zkazit. S aktivním systémem launch control vystřelíte vpřed, ani nevíte jak. Akcelerace vás přišpendlí do sedačky a okolí se začne hooodně rychle rozmazávat. Celý zážitek umocňuje fakt, že auto reaguje na sešlápnutí plynového pedálu okamžitě a s nulovou prodlevou. Stovka je tam během mžiku, ale i podstatně výše vůz zrychluje více než ochotně. V autě se střídá jeden novinář za druhým, když kia absolvuje asi čtrnáctý pokus, čekal bych drobné povadnutí dynamiky či varovnou hlášku ve stylu „dej mi chvíli klid“. Ale kdepak.

Následuje jízda bokem. Že to bude vyšší dívčí dokazuje už zkušební jízda našeho instruktora – ve spalovacích autech profíka v oboru – kterému divoká EV6 GT dává pořádně zabrat. Od konvenčního vozu tak nějak víte, co čekat. Na nějaký čtvrtý pokus už se zadokolkou jedete dveřmi napřed po vlhké vozovce vcelku intuitivně.

Jenže tady je to jiné. Zběsilé „gétéčko“ vás totiž nenechá vydechnout a na mokrém podkladu se chová velmi záludně. S aktivním driftovacím režimem se k jízdě bokem tváří dlouho neochotně, najednou se ale zakousne a okamžitě vás vytrestá přetáčivým smykem. Vlastně existuje jen velmi malé okénko, do kterého bych se musel trefit, abych elegantní průjezd obloukem udržel. Při vystoupení z auta se trošku červenám, ale když vidím, kterak jednu piruetu za druhou vykreslují i násobně zkušenější kolegové, jsem hned o něco klidnější. Jo, najít limity tohoto auta, to nebude práce na jedno odpoledne.

Video se připravuje ...

Kolik za to?

Ačkoliv se vývoj vozu zaměřoval na používání v běžném provozu, finální ladění probíhalo třeba i na ikonickém Nürburgringu. Aby ne, na okreskách elektromobil umí jet se spotřebou 18,5 kWh/100 km a být vlastně nenápadným společníkem na dlouhé cesty. Když se ale do jeho techniky opřete, dostáváte zatraceně mrštný stroj. Jen do něj napoprvé nenastupuje jako všeznalý mistr světa. Divoká šestka vás dokáže vcelku rychle klepnout přes prsty.

Abych nezůstal nic dlužen, akumulátor má kapacitu 77,4 kWh a automobilka deklaruje dojezd až 424 kilometrů na jedno nabití. Baterie se díky rychlonabíjení doplní z deseti na osmdesát procent za 18 minut. Mimochodem, jen samotné elektromotory zvládají rekuperovat výkonem 150 kW! Po sešlápnutí brzdového pedálu se rekuperační síla dokonce zdvojnásobí. A ano, ani tady nechybí funkce Vehicle-To-Device, která vám umožňuje dobít z trakční baterie auta prakticky cokoliv – domácí spotřebiče, sekačku, v krajním případě i jiný elektromobil. A cena? Za tuto mašinu si Korejci účtují 1.780.980 Kč. To je mimochodem jen o 76 tisíc více, než kolik dnes dáte za Enyaq Coupé RS. Ten má také dva elektromotory, ale výrazně chudší parametry. Vždyť je na stovce je o tři sekundy později a o maximálnce přes 200 km/h si může nechat jen zdát.