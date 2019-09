Pokud se podíváme pouze na technické parametry, které již shrnuli kolegové, působí nový Defender jako skutečně schopné auto, které se nezalekne žádné výzvy. A dokonce i na fotografiích a prezentačních videích se zdá být designově skutečně zdařilým nástupcem legendy, který se nesnaží jen plácat v minulosti. Nový Defender se zkrátka chystá vykročit novým směrem, což ale může být dosti kontroverzní.

Kdykoliv se totiž mluví o starém Defenderu, padají slova jako legenda nebo ikona. Defík je zkrátka víc než jen auto, které jezdí po téhle planetě již pekelně dlouho. Jeho jednoduchost, odolnost a schopnost poradit si s extrémní škálou úkolů z tohoto auta již zkrátka udělala symbol, na který rozhodně nebude snadné navázat. Pokud to vůbec bude možné.

Každopádně je potřeba uznat, že minimálně po designové stránce je nový Defender více než zdařilým vozem. Působí nově a moderně, přesto bychom mohli najít celou řadu drobných detailů, které odkazují na minulost. Ať už se budeme bavit o relativně prosté masce, drobných oknech v zadní části střechy nebo o jednoduché a rovné zádi, kterou zdobí tradiční rezerva.

Jenže když ke karoserii přijdete blíž a zkusíte si na ni poklepat, uslyšíte převážně podivné dunění plastů. Stylové „nášlapy“ na kapotě? Pouze plastová imitace. Defender už zkrátka není tou plechovou krabičkou na kolech, jejíž jednoduchost vás ujišťovala v pocitu, že tady se nemá co pokazit. V interiéru je to však zase jiná písnička.

Hned po nastoupení mě totiž nový Defender velice příjemně zaskočil jednoduchostí designu, jednoduchostí ovládacích prvků, působivou nabídkou odkládacích prostor, přiznanými šrouby v obložení a prostorem na předních i zadních sedadlech. Najednou jsem měl skutečně pocit, že sedím v autě, které si na tradiční off-road jen nehraje.

Potěšilo mě, že ani u třídveřové verze jsem neměl s výškou 183 cm problém posadit se sám za sebe, ačkoliv na kufr již příliš mnoho místa nezbylo. Cestující na zadní sedadlech se však mohou těšit na pestrou paletu tradičních 12V zásuvek pro dobíjení elektroniky a nechyběly ani USB porty, které Land Rover zabudovat přímo do opěradel předních sedadel.

Příjemnou zprávou je však skutečnost, že při sklápění sedadel můžete nejdříve odklopit pouze sedák, takže po sklopení opěráku získáváte zcela rovnou podlahu. V zavazadlovém prostoru navíc nechybí dvojité dno, spousta kotvících bodů, zásuvka a řada dalších doplňků, díky kterým bude Defender i praktickým společníkem na delších cestách.

Navíc věřím, že v kombinaci s moderními technologiemi a sofistikovanou technikou z portfolia Jaguar Land Rover by mohl být nový Defender i skutečně schopným autem, které se v terénu neztratí. Stále se však nemůžu zbavit pocitu, že Defender by měl být jen jeden. Mělo by to být naprosto blbuvzdorné, odolné a schopné auto, které v krajní nouzi dokáže opravit i mechanik amatér v kterékoliv zemi třetího světa.

V žádném případě ale nechci srážet potenciál nového vozu a upřímně se těším na moment, kdy ho dostaneme do rukou a dopřejeme mu pořádné bahenní zábaly. Věřím, že právě v ten moment by se mohla většina obav ohledně nároků na slavné jméno rozplynout. Na to si však ještě budeme muset počkat.