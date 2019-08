Seat Leon ST Cupra R – Tohle je strašně dobré

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Nejsilnější a aktuálně testované provedení Cupra R poznáte tedy hlavně podle měděných doplňků, které se mezitím staly typickými pro osamostatněnou odnož Seatu, tedy Cupru. Tmavý kombík je ovšem stále seatem, jen je stylizované S a další prvky vyvedeno v cupráckém odstínu. Nové logo mi popravdě úplně nechybí, celkově považuji takovéto odlišení za povedenější než až moc výrazně jinou Cupru Atecu. A dokonce se mi líbily i karbonové doplňky, které jinak považuji spíš za samoúčelný kýč (hlavně BMW v tomto v poslední době exceluje). Za mě asi zatím to nejhezčí, co se v odcházející generaci Leonu objevilo.

Motor, jízdní vlastnosti

Do Mostu i jinam

U vjezdu do našich redakčních garáží musíme překonat pás poměrně nevybíravého dláždění z kočičích hlav, což bývá pro nejedno odpružení lakmusový papírek. Několikrát zmíněný dlouhodobější Leon ST na tomto místě velmi znervózněl a hlavně od zadní nápravy výrazně hlučel a tloukl. Leon ST Cupra R s adaptivními tlumiči zachoval daleko větší nadhled, kdy soustavu podobně velkých nerovností překonává (třeba ty zmíněné kočičí hlavy) prakticky bez lomozu. Na osamocené ostré nerovnosti samozřejmě i adaptivní tlumič narazí na svoje možnosti, přece jenom pracuje s devatenáctipalcovým liťákem a „cuprácky“ tvrdým nastavením. Za mě je ale komfort podvozku vzhledem ke schopnostem na okruhu nečekaně každodenní, zhruba na úrovni .

Na TCR jsem si vzpomněl už v mosteckém videu, kdy jsem říkal, že působí o třídu menším a lehčím dojmem než silnější Leon ST Cupra R. Kila navíc (proti GTI TCR zhruba o metrák víc) opravdu cítíte, já bych řekl, že i ten rozměrnější kombíkový zadek jsem zaznamenal. Méně mrštný Leon ST Cupra R bezesporu je, body ale sbírá jinde.

V prvé řadě na výjezdu ze zatáček, kde je čtyřkolka nenahraditelná (a co teprve, když zaprší). Ještě víc jsem však vnímal přínos agresivnější geometrie přední nápravy (nové těhlice změnily negativní odklon na dva stupně), což je už docela závodnický přístup. Na suchu v Mostě fungovalo vše skvěle, trakce na výjezdu podpořená přilnavostí přední nápravy v oblouku udělala z Leonu ST Cupra R fantasticky zatáčející stroj, který ze stopy neuhne, ani kdybyste ne… Nevím, co byste museli udělat, aby byl tenhle seat nedotáčivý. Jasně, vždycky můžete rychlost nesmyslně přehnat, limity Leonu ST Cupra R jsou však velmi, velmi vysoko.

A to si ještě můžete připlatit za semislicky. Je trochu škoda, že je testovaný kousek neměl, posun k závodnickému projevu podvozku by byl určitě ještě větší. Tady bych se semislicků vůbec nebál, díky čtyřkolce bude trakce vždycky dost. Odklony by na mokru vadit neměly, konzultoval jsem s Lukášem Folkem, který se mi staral o cupovou octavii a sám taky závodí. Na mokru se ani u závoďáků prý odklony moc neupravují, jen v opravdu extrémním dešti a maximálně o půl stupně. Jo, koupil bych si semislicky (zaplatil bych třiadvacet tisíc). I tak jsem však Most zajel za 1:59,7, což je necelé dvě sekundy od Golfu GTI TCR.

Strašně silný a i docela úsporný

Ve volkswagenu mi přišel dvoulitr TSI ve verzi s 213 kW možná o kousek divočejší než ještě silnější varianta s 221 kW v Leonu ST Cupra R. Ale to jsou už tak mikroskopické „rozdíly“, navíc ovlivněné tím, že Golf GTI TCR byl lehčí a pocitově o něco hbitější (i když mu to seat více než vracel hlavně trakcí na výjezdu), že můžu o čtyřválci 2.0 TSI 221 kW spolehlivě prohlásit jenom to, že jede hrozně, hrozně moc rychle. Silný je enormně, navíc nepřekvapivě vždy, za každých otáček a prakticky v jakékoliv rychlosti.

Jako obvykle mě rozčilovala dvouspojka DSG, která si… Ano, řadila, jak se jí zachtělo i v „sekvenčním“ režimu. Dám konkrétní příklad. Sedmička v Mostě, taková ta hodně rychlá pravá v ďolíku, někdo ji říká hokejka. Před ní lehké brzdy, z pětky na čtyřku, pokud možno trefit apex, rychle k obrubníku a plný plyn a… Na okamžik se DSG rozhodne, že čtyřka je málo. Maximum točivého momentu sice je k dispozici od dvou tisíc otáček, ale co kdybych ti tam, Machalo, na chvilku šoupla trojku, co ty na to? Hele, stejně s tím nic neuděláš, takže trojčičku, jo? Prsk ji tam! A sakra, to je už nějak blízko omezovači, dobře, radši zpátky na čtyřku. Jak by bylo krásné se takovému momentu vyhnout a ze zatáčky se vyvézt na čtyřku, bez tohoto otravného intermezza. Třeba se mi o tom bude alespoň zdát.

Více než spokojen jsem však byl s průměrnou spotřebou, kterou lze při normálním používání mimo okruh (ovšem při svižném tempu) udržet lehce pod devíti litry. To bych označil za dosažitelný dlouhodobý průměr, plus minus devět litrů.