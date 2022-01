Indigo Flow a Flow plus jsou nevšední elektromobily s volantem uprostřed

Veletrh spotřební elektroniky CES, každoročně pořádaný v Las Vegas, se poslední dobou stal zajímavým místem také pro automobilky, které zde představovaly nové technologie a nové elektromobily. Letošní ročník ovšem citelně prořídl, což mělo být zásluhou především nové varianty koronaviru Omikron, který se velmi snadno přenáší.

Několik týdnů před zahájením svou účast zrušily například automobilky Mercedes-Benz a BMW, další společnosti, včetně vývojářů technologií, různých start-upů a výrobců komponent, pak svou účast přinejmenším omezili.

Samotný veletrh CES však zrušen nebyl a dokonce se dočkal i premiéry. Společnost Indigo Technologies totiž využila příležitost k představení svých elektromobilů Flow a Flow Plus, které by měly nabídnout prostorné a dostupné řešení pro doručovací služby a služby sdílené mobility.

Společnost sice ke svým modelům zatím nezveřejnila příliš mnoho informací, oba vozy však vycházejí ze stejného designu, přičemž užitková verze má plechovou kabinu, zatímco osobní verze sází na bohaté boční prosklení v kombinaci s prosklenou panoramatickou střechou.

Design exteriéru působí velmi jednoduše a čistě, což podtrhují tenké světlomety s elegantním LED denním svícením nebo digitální zpětná zrcátka, která lehce vystupují z předních blatníků. Blatníky i prahy jsou lehce oplastované, zádi pak dominují světla umístěna napříč celými pátými dveřmi.

Přístup do kabiny užitkové verze je řešen klasickými dveřmi, osobní verze však dostala masivní posuvné dveře po obou stranách, které by měly zajistit snadný přístup k uprostřed umístěnému sedadlu řidiče i dvěma sedačkám v zadní části.

Pracoviště řidiče je řešeno futuristickou palubní deskou, do které je integrován digitální přístrojový štít, po levé straně je zřejmě infotainmen a vpravo obrazovka navigace. Ovládání je téměř celé řešeno dotykově, co platí také pro volič převodovky a zřejmě i tlačítka na tříramenném volantu. Ve spodní části je pak spousta odkládacích prostor, včetně bezdrátové nabíječky.

Neobvyklé řešení kabiny evidentně odpovídá primárnímu zaměření na služby sdílené mobility a přepravní služby. Ostatně posádka na dvou zadních sedadlech by měla mít nejen dostatek prostoru pro nohy, ale zřejmě zbude i dostatek místa pro zavazadla.

Indigo zatím nebylo příliš konkrétní s technickými parametry, vozy by však měly být osazeny baterií s kapacitou 40 kWh, která by měla zajistit dojezd přes 400 km na jedno nabití. Pohon by měla zajišťovat unikátní koncepce „IndiWheel“. Podle společnosti jde o „první all-in-one pohonné ústrojí se simultánním pohonem uvnitř kola a elektronickým aktivním odpružením“. Každé kolo by pak mělo mít výkon cca 22 kW a 250 Nm točivého momentu.

„Bez převodovky a motoru mezi koly má Flow nízkou a plochou podlahu, díky které může zajistit více nákladového prostoru než jakékoliv jiné vozidlo podobné velikosti. Aktivní odpružení každého kola pak vytváří úžasný jízdní komfort za dostupnou cenu, kterou budou lidé milovat,“ uvedl podle kolegů z CarScoops Will Graylin, CEO společnosti Indigo Technologies.