iPod Touch ve vzácném moderním Ferrari připomíná začátky Apple CarPlay

Bez chytrých zábavních a informačních systémů si dnes už ani neumíme představit interiéry moderních modelů. Ještě relativně nedávno to však nebylo standardem a zajímavým ohlédnutím do nedávné minulosti automobilového vývoje stále mohou být i luxusní bouráky pro milionáře, u nichž zábavní multimédia ještě nedominovala nad řidičskou zábavou. To jsou první myšlenky, které se nám probouzí v hlavě při pohledu do tohoto Ferrari. Dnes už je „moderní klasikou“.

U britského prodejce exkluzivních aut H.R. Owen se objevilo unikátní Ferrari 430 Scuderia Spider 16M, které je jediným vyrobeným kusem na světě s integrovaným iPodem Touch od značky Apple. Standardně se kusově omezená Scuderia vyráběla s pro maranellskou automobilku tradičním rádiem Becker Cascade s Bluetooth připojením, ale nám bohužel neznámý první majitel si tehdy objednal opravdovou specialitu.

Ve Ferrari vyslechli touhu jednoho ze svých zákazníků a vybavilo tuto konkrétní Scuderii se stahovací střechou dotykovým iPodem Touch s kapacitou 16 GB. Tehdy moderní zařízení pro poslech hudby a sledování videí usadilo do speciálního docku, z něhož jej lze kdykoliv vyjmout.

Unikátní řešení multimediálního systému se tak ve vzácném Ferrari objevilo dávno předtím, než se standardem všech vyrobených aut staly velké dotykové obrazovky i konektivita mobilních služeb Apple CarPlay nebo Android Auto. Ferrari přitom je jednou z mála automobilek, jež to s dotykovými infotainmenty zatím nepřehánějí a snaží se všechny funkce integrovat do digitálního přístrojového štítu.

Ferrari 430 Scuderia Spider 16M se oficiálně představilo, aby oslavilo 16. titul stáje Scuderia Ferrari v šampionátu Formule 1 v roce 2008. S vysokootáčkovým atmosférickým 4,3litrovým vidlicovým osmiválcem a sekvenční převodovkou disponovalo maximálním výkonem 375 KW (510 koní) při 8500 ot./min. I díky tomu umělo zrychlit z 0 na 100 km/h za 3,7 sekundy a vyvinout nejvyšší rychlost 315 km/h. Vyrobilo se jen 499 kusů.

A mimochodem. Víte, že Ferrari bylo prvním výrobcem aut, který plně integroval Apple CarPlay do produkčního modelu. Byl jím dvanáctiválcový shooting brake Ferrari FF, který současně byl prvním sériovým modelem značky s pohonem všech kol. V italském Maranellu se vyráběl v letech 2011 až 2016.