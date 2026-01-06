Italská značka sporťáků se vrací na trh. Tentokrát asi bude lidovější
Málokdo umí stavět sporťáky tak jako Italové. V zemi vznikla celá řada slavných značek, do dnešní doby jich přežilo jen pár. Teď se jedna chystá na návrat, její jméno ale bude znát málokdo.
V posledních letech se vícekrát objevily zprávy o návratu starých zaniklých značek. Pár kusů nových aut už vyrobila Iso Rivolta, Isotta Fraschini je aktivní se závodními vozy, nový model má De Tomaso a Hispano-Suiza a koncem minulého roku se vrátila španělská Santana. Dalším přírůstkem je italská značka, která zanikla v roce 1934 a první nový model chystá ještě letos.
V Itálii v minulém století vznikly desítky automobilek, které zase docela rychle zanikly. Jednou z nich byla i turínská Itala. V roce 1904 ji založili čtyři bratři Ceiranové, kteří se už dříve podíleli na vzniku několika jiných automobilek. Mimo jiné i Ceirano GB & C, kterou v roce 1899 prodali Giovanni Agnellimu, který ji poté přejmenoval na FIAT.
Pod značkou Itala byly hned první rok uvedeny tři modely, 18 hp, 24 hp a 50 hp, s názvem značícím výkon. Hned následující rok vznikl závodní model s pětiválcem o objemu 14,8 litru, který poté vyhrál závody Coppa Florio a první ročník Targa Florio. Další model s motorem o objemu 7,4 litru se zúčastnil závodu z Pekingu do Paříže v roce 1907. A také ihned vyhrál, a to s náskokem 20 dní proti Spykeru na druhém místě, a to i přesto, že během „závodu“ se s ním zřítil most.
V následujících letech vznikla celá řada modelů, mnohé s ikonickým velikým nápisem Itala přes celý radiátor. A to nejen závodní a sportovní vozy, ale také veliké luxusní limuzíny. Během těchto raných let byla Itala dokonce druhým největším výrobcem automobilů v Itálii, po Fiatu.
Vozy vynikaly také inovativní technikou. Využívala motory s proměnným zdvihem, s šoupátkovým rozvodem a proslula také motorem Avalve s rotačním ventilem. Každý ventil obsluhoval dvojici válců a byl umístěn po jejich boku, přičemž se otáčel rovnoběžně s nimi. Čtyři kanály odlévané do ventilu střídavě propojovaly otvory k válcům skrze boční část ventilu se sacím a výfukovým potrubím, umístěným dole a nahoře u ventilů. Využíván byl v limuzínách, protože byl tišší než jiné motory té doby, zároveň ale také dražší.
Během první světové války firma zainvestovala do nákupu licence na letecké motory Hispano-Suiza, bohužel se ale kvůli tomu dostala do finančních problémů, které se po válce jen prohloubily. I nadále sice vyráběla sportovní i luxusní vozy, finanční stability se už nedočkala a v roce 1929 byla odprodána výrobci náklaďáků Officine Metallurgiche di Tortona. To už byl ale jen poslední záchvěv existence, Itala vyrobila jen pár aut, než v roce 1934 definitivně skončila.
V roce 2026 se ale ikonická značka, na jejíž existenci si už téměř nikdo nepamatuje, vrátí. Na rozdíl od jiných podobných pokusů, které se obvykle snaží zaujmout v segmentu ručně stavěných drahých supersportů, to ale zde bude určitě jinak. Novým majitelem značky je totiž automobilka DR Automobiles.
Tedy ta, která loni vstoupila i na český trh hned se čtyřmi značkami. V Itálii jich už ale má aktivních sedm a pod každou z nich prodává přeznačkované čínské vozy. Hlavní značkou je DR, kterou následovala levnější Evo, prémiovější Sportequipe a offroadová ICH-X. Ty jsou už i u nás, v Itálii mají nově i Birbu, která má zatím v nabídce jeden elektromobil, a Katay, která se zaměřuje na užitkové vozy.
V roce 2024 se přidala značka Tiger, která má podobný příběh jako Itala. Původně šlo o britského výrobce sporťáků, založených na Lotusu Super Seven. Dnes se pod značkou Tiger ovšem prodávají čínská SUV a MPV od BAIC, JAC a Dongfengu s nejasným zaměřením na trhu.
To samé tedy pravděpodobně čeká i Italu. DR Automobiles zatím o budoucnosti osmé značky v portfoliu neřekla téměř nic, že by se náhle vrhla do výroby sporťáku, asi není pravděpodobné. Pokusit by se mohli alespoň o přeznačkování sportovních modelů z Číny, takových ale zatím moc není. Je navíc velmi nepravděpodobné, že by se drahé modely jako Yangwang U9, SSC-01 nebo Hyptec SSR objevily v Evropě s přelepenými logy.
DR Automobiles založil v roce 1985 v Macchia d'Isernia na jihu Itálie automobilový závodník Massimo Di Risio, prodej vozů zahájil ale až v roce 2006. Už tou dobou šlo o přeznačkované modely automobilky Chery, která je hlavním dodavatelem jeho vozů dodnes. První roky slavila relativní úspěchy, v minulé dekádě se ale prodeje propadly jen na stovky kusů ročně.
Počátkem této dekády přišla modelová ofenziva a rychlý start nových značek, což vedlo k prudkému růstu prodejů. Zatímco v roce 2021 DR Automobiles prodalo 8362 aut, o rok později už to bylo 24.480 kusů a od té doby čísla stále rostou. Dnes je firma aktivní krom Itálie také ve Španělsku, České republice a na Slovensku.
Zdroj: DR Automobiles Group, zdroj foto: Sotheby a Wheelsage, zdroj videa: Dr Automobiles Groupe