Italský Jeep Compass nabídne benzínovou 1.3 s automatem a čtyřkolku pouze s hybridem

Automobilka Jeep nedávno zahájila výrobu svého kompaktního SUV Compass, určeného pro evropské trhy, v italském závodu Melfi. Zákazníci si tak brzy budou moci objednat „evropský“ Compass, který oproti dříve importovaným vozům z Mexika nabídne několik vylepšení.

Nejdůležitější novinkou by měl být nový 1,3litrový benzínový přeplňovaný čtyřválec, který nahradí starší jednotku o objemu 1,4 litru. Nová třináctistovka by přitom měla být dostupná ve dvou výkonnostních variantách: 130 k a 150 k, které nabídnou stejný maximální točivý moment 270 N.m.

Obě benzínové motorizace jsou osazeny filtrem pevných částic, díky kterému splňují emisní normu Euro 6D. Obě by se navíc měly pochlubit maximalizovanou hospodárností a minimalizovanými emisemi CO 2 .

Obě motorizace posílají výkon pouze na přední nápravu, přičemž slabší (130 k) je spojena s manuální šestistupňovou převodovkou, zatímco silnější (150 k) dostala sedmistupňový automat DDCT, který nabízí i sportovní jízdní režim. Za zmínku přitom stojí skutečnost, že se jedná o první kombinaci automatické převodovky s pohonem předních kol pro evropský Compass.

Příznivci vznětových motorů se pak mohou těšit na vylepšenou verzi motorizace 1.6 MultiJet II, která nabídne maximální výkon 120 k a 320 N.m točivého momentu. Naftová motorizace je automaticky spojená s šestistupňovým manuálem a výkon posílá na přední kola.

Kdo by zatoužil po verzi s pohonem všech kol, ten se bude muset smířit s plug-in hybridním modelem Compass 4Xe. Ten kombinuje benzínovou třináctistovku s elektromotorem a bateriemi, což dává dohromady systémový výkon ve dvou úrovních: 190 nebo 240 koní.

V Itálii vyráběný Jeep by se ovšem neměl lišit pouze motory, ale také dynamičtější jízdní charakteristikou. Automobilka měla vůz osadit lehčím a progresivnějším řízením, zatímco tlumiče dostaly ventily FSD (Frequency Selective Damping). V zatáčkách by tak karoserie měla být stabilnější bez jakékoliv újmy na komfortu.

Další novinky by měly zahrnovat standardní 7palcovou nebo 8,4palcovou dotykovou obrazovku infotainmentu se systémem Uconnect Services, šest nových designů litých kol a pět nových barev interiéru, které by mělo být možné kombinovat s barvou střechy.

Vylepšený Jeep Compass z italského závodu by měl do evropských dealerství dorazit v průběhu června a to hned ve čtyřech výbavách: Longitude, Night Eagle, Limited a S. Plug-in hybridní Compass 4Xe by měl dorazit v druhé polovině roku.