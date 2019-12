Jeep připravuje ultra-kompaktní crossover. Dorazí za 2 roky a v terénu se neztratí

Značka Jeep se chystá znovu rozšiřovat svou nabídku modelů. Namísto dalších velikánů však plánuje „ultra-kompaktní“ crossover, který by se měl svou velikostí přiblížit spíše k Suzuki Jimny.

Jak jsme již v minulosti informovali, Jeep chystá v příštích letech několik významných novinek. Kromě nové generace modelu Grand Cherokee, který dorazí i v sedmimístné konfiguraci, bychom se měli dočkat i dlouho avizovaného prémiového modelu Grand Wagoneer. Nejnovější zprávy však hovoří ještě o přírůstku z druhé strany velikostního spektra.

Jak informovali britští kolegové z AutoExpress, známý americký výrobce SUV a offroadů plánuje na rok 2022 premiéru nového „ultra-kompaktního“ crossoveru, který by se měl zařadit pod model Renegade.

Nový model by měl nabídnout skvělou každodenní praktičnost, ale současně by si měl uchovat proslulé terénní vlastnosti modelů značky Jeep, uvedl na otázky britských kolegů Marco Pigozzi, šéf marketingového oddělení evropského zastoupení značky Jeep.

„Auto bude možné použít jako drsný Jeep, ale současně bylo navrženo i ke každodennímu použití,“ uvedl Pigozzi. Podle jeho slov by se měla délka vozu pohybovat okolo 4 metrů, čímž se dostává zhruba na úroveň modelu Ford EcoSport (4096 mm).

Vzhledem k celkem výrazné snaze Jeepu o postupnou elektrifikaci svého portfolia se také nabízí myšlenka, že by mohl nový model dostat hybridní nebo i čistě elektrickou variantu. A to do určité míry potvrzuje i sám Pigozzi: „Máme schopnosti nabídnout elektrifikaci podle našich potřeb.“

Zatím je však otázkou, na jaké platformě bude novinka postavena. Koncern FCA by mohl vsadit například na nové modely 500 nebo Panda, které by měly být představeny v příštích letech. A minimálně u Pandy, tedy pokud opět nabídne populární verzi 4x4, by mělo být možné využít platformu bez výraznějších změn.

Vzhledem k plánovanému spojení koncernů FCA a PSA se však nabízí i možnost využít modulární platformu CMP z vlastnictví koncernu PSA, která byla připravena i na zástavbu elektrického pohonu (odvozená platforma e-CMP). Tu v současnosti používá například nový Peugeot 2008, který by mohl být dalším sympatickým kandidátem pro využití sdílené techniky.