Jaguar Land Rover spojení se skupinou PSA odmítá. Proč by ale dávalo smysl?

Když tento týden vyšlo najevo, že skupina Renault jedná o možné fúzi s koncernem Fiat Chrysler Automobiles, přebylo to dřívější zprávy o možném spojení jiných automobilových výrobců, francouzské Skupiny PSA a britské automobilky Jaguar Land Rover. Vlastník britské firmy, indická Tata Motors, sice prodej odmítla, přesto se o potenciálním spojení PSA a JLR nadále spekuluje.

Britská strana totiž nevyvrátila jednání s PSA, jejíž vedení dalo otevřeně najevo, že by o britskou společnost měla zájem. Navíc JLR se nemusí hned prodávat celé, Francouzi mohou skoupit třeba jen částečný podíl, nebo alespoň navázat nějakou užší spolupráci. A právě ta by dávala v mnoha ohledech smysl.

JLR se totiž v posledních měsících potácí ve finančních problémech. Důvodů je přitom hned několik. Nedaří se jí na klíčovém čínském trhu, kde je kritizována kvalita vozů vyráběných pro tamější trh ve spolupráci s čínským Chery. Zároveň klesají i prodeje důležitých modelů Range Rover Evoque a Land Rover Discovery Sport, z důvodu aktuálně probíhající mezigenerační výměny. A aby toho nebylo málo, JLR mohutně investoval do elektromobility, jenže elektrický crossover Jaguar I-Pace se zatím neprodává tak, jak by automobilka chtěla. Nemá zkrátka k dispozici dostatek baterií. A něco stály investice i do přizpůsobení spalovacích motorů novým emisním normám.

Spolupráce s PSA by přitom mohla některé tyto problémy vyřešit. Nabízí se třeba využití francouzské platformy pro nástupce dnešního Evoque a Discovery Sport. Architektura EMP2 sice nenabízí typický pohon všech kol, který je pro Land Rover, umožňuje ale čtyřkolku díky elektromotoru pohánějícímu zadní kola, a to je řešení, s nímž by Britové mohli do budoucna být schopni pracovat.

Britská automobilka by si navíc mohla významně snížit flotilové emise. Ty se pro britskou společnost stávají v Evropské unii velkým problémem, protože Land Rovery ani Jaguary nejsou zrovna vzorem úspornosti. Land Rover nabízí výhradně SUV, která jsou logicky žíznivnější než konvenční auta, Jaguar zase sází spíše na silnější modely. Ty alespoň částečně kompenzuje elektromobilem E-Pace. Spojení s francouzským koncernem čilým mezi malými vozy s nízkými emisemi by ale pomohlo více.

Spojení by dávalo smysl také pro Skupinu PSA. Rozšířila by tím své portfolio o zavedené prémiové výrobce, z čehož by klidně mohla těžit nejen značka DS. Hodil by se jistě i přístup k technice britské automobilky. A co víc, získala by přístup k americké prodejní síti Jaguaru a Land Roveru, která by při chystaném návratu Peugeotu do USA mohla náramně hodit. Naopak JLR by mohlo využít pevné partnerství PSA s čínským Dongfengem, čímž by mohlo vyřešit svoji situaci v nejlidnatější zemi světa.

Ať už to dopadne jakkoliv, je jasné, že dřívější odhady analytiků, že v automobilovém světě bude pokračovat trend spojování firem do větších celků, nebo alespoň užší spolupráce mezi koncerny, mají reálný základ. Mitsubishi se tak stalo součástí aliance Renault-Nissan, BMW spolupracuje s konkurenčním Mercedesem na vývoji asistenčních systémů a Suzuki zase nedávno podepsalo dohodu s Toyotou o sdílení techniky.