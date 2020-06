Jaguar Land Rover pracuje na vodíkovém SUV, projekt se jmenuje Zeus

Automobilka Jaguar Land Rover v posledních letech výrazně investovala do vývoje technologií, které by jí měly pomoci srazit uhlíkové emise. Ostatně od britské vlády na tento výzkum dostala poměrně štědrý finanční dar, který se měl pohybovat ve výši okolo 73,5 milionu liber.

Část těchto financí by přitom měla zamířit na vývoj nového vodíkového SUV, jak informoval britský web AutoExpress. Na projektu s interním označením Zeus by navíc automobilka Jaguar Land Rover měla pracovat s několika dalšími britskými partnery, jako jsou společnosti Delta Motorsport, Marelli Automotive Systems nebo UKBIC.

Projekt by měl být prozatím v plenkách, během následujících let by ale všechny společnosti měly spojit síly ve zhodnocování, analyzování a vývoji vodíkových technologií. Díky této rozsáhlé spolupráci by pak nový model mohl na silnice dorazit výrazně rychleji, než kdyby jeho vývoj probíhal pouze v rámci automobilky Jaguar Land Rover.

Z dokumentů poskytnutých Ministerstvu pro obchodní, energetickou a průmyslovou strategii pak britští kolegové citují: „Jaguar Land Rover ve spolupráci s výzkumnými a průmyslovými partnery na světové úrovni vyvíjí prototyp vozidla s vodíkovými palivovými články.“

O budoucí podobě vozu, respektive konceptu, pak dokument zmiňuje: „Tento projet přinese koncept prémiového SUV poháněného palivovými články s nulovými emisemi výfukových plynů a atributy Jaguar Land Rover, jako je dlouhý dojezd, rychlé dotankování, tahání, terénní schopnosti a výkon i při nízkých teplotách.“ Poslední frází přitom automobilka pravděpodobně naráží na citlivost bateriových elektromobilů na poklesy teplot.

Tradiční britský výrobce prémiových vozů měl přitom svou pozornost k vodíkovým palivovým článkům obrátit již krátce po představení modelu Jaguar I-Pace, tedy svého prvního elektromobilu. Do čela divize vodíku a palivových článků pak automobilka v březnu minulého roku jmenovala Ralpha Clauge.

Vzhledem k velice rané fázi projekt zatím není zřejmé, kdy nám automobilka nový koncept či model představí. Ostatně zatím ani nevíme, zda se představí pod značkou Jaguar či Land Rover.