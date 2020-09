Jaguar Land Rover přebírá nový šéf. S jakými úkoly si bude muset poradit?

Britská automobilka Jaguar Land Rover po začlenění do indického koncernu Tata zažívala úspěšné období. Firmě se dařilo a její nabídka i prodeje čile rostly, na což od roku 2010 dohlížel Sir Ralf Speth. V poslední době však úspěšné období skončilo, automobilka se vlivem různých důvodů dostala do potíží, což letos znásobila pandemie koronaviru. Najít cestu z krize už bude muset najít nový šéf, Sir Ralf Speth totiž v čele Jaguar Land Roveru končí.

Byl to ale předem plánovaný krok, oznámený již na začátku roku, nikoliv důsledek méně úspěšného období, které souviselo se slabým odbytem na čínském trhu a jistým finančním vyčerpáním kvůli nákladnému vývoji techniky pro elektromobily. Speth totiž ve firmě nadále zůstává ve funkci nevýkonného viceprezidenta, v níž bude mít především roli poradce. I to naznačuje, že mu automobilka za jeho dlouholetou práci vděčná a nezbavuje se ho.

Na Spethovo místo podle dřívějších spekulací mohl nastoupit bývalý šéf Audi Bram Schot, nebo dlouholetý šéf vývoje v BMW Klaus Fröhlich, nástupce ale nakonec nepřichází z luxusní automobilky, jak se předpokládalo, ale z mainstreamového Renaultu. Spetha tento měsíc nahrazuje Thierry Bolloré, dlouholetý vysoce postavený manažer Renaultu, který to loni nakonec dotáhl až na funkci generálního ředitele, a to po zatčení dlouholetého šéfa Carlose Ghosna. Ve funkci ale vydržel jen pár měsíců, kvůli dlouholeté spojitosti s Ghosnem a neshodami s předsedou představenstva automobilky Jeanem-Dominiquem Senardem, musel z čela Renaultu zase rychle odstoupit.

V čele Jaguar Land Roveru sice bude mít na starosti podstatně menší automobilku než Renault, jeden shodný prvek se ale najde. Také britského výrobce bude muset vyvést z krize, o což se staral také v Renaultu, kde řešil neshody s aliančním partnerem, Nissanem.

Zavře továrna Castle Bromwich?

Klíčovým úkolem Bollorého bude dostat společnost zpět z červených čísel, což se patrně neobejde bez razantních škrtů. Ty mohou bolet, protože Jaguar Land Rover je v rámci Velké Británie obřím investorem do výzkumu a vývoje. Ostatně Jaguar Land Rover už dříve oznámil škrty v investicích a snižování pracovních stavů.

Tyto kroky ale v době koronavirové nemusí stačit, a tak se spekuluje o hrozícím uzavření závodu Jaguaru Castle Bromwich. Ten má sice vyrábět elektrického nástupce XJ, primárně se ale zaměřuje na sedany XE a XF, o něž kvůli změně zákaznických preferencí klesá zájem, což snižuje využití výrobní kapacity. Tamější produkce sporťáku F-Type ji rozhodně nenaplní. Bolloré tak bude muset rozhodnout, zda ji zavřít, nebo naplnit její kapacitu jinak.

Bude z Jaguaru britská Tesla?

Právě v souvislosti s Jaguarem se také delší dobou spekuluje o jeho další budoucnosti. Dosavadní vedení sice tvrdilo, že sedanům pořád věří, firma ale chtě nechtě musí reagovat na zákaznické preference. Na stole je také změna strategie v podobě proměny Jaguaru do čistě elektrické značky. Výrobce by ale musel v tomto směru rychle reagovat, aby využil dosavadních úspěchů I-Pacu a předstihl konkurenci, která má také rozsáhlé plány na elektrifikaci svého portfolia. Třeba britský Autocar pak navrhuje posunout Jaguar více k Bentley (z hlediska nabízeného luxusu) a zároveň odvážnějším designem oslovovat mladší klientelu.

A co Land Rover?

Jisté kroky ale půjde provést také u Land Roveru. Jeho modely v nové „zelené“ době budou muset ztratit image těžkého velkého SUV, což se neobejde bez zdůraznění elektrifikace. Odborníci pak doporučují plnohodnotné osamostatnění se značky Range Rover. To by mohlo pomoci její image, což by ve výsledku mohlo znamenat, že by výrobce za její díla mohl žádat více peněz, což by pomohlo jeho tržbám. Vrcholný Range Rover by pak mohl sloužit jako vlajková loď zacílená přímo na Bentley Bentayga.

Pro Jaguar i Land Rover pak platí, že by se Bolloré měl zaměřit i na zdůraznění kvality výroby, která je pro britskou automobilku léta slabou stránkou. Zřejmě se to neobejde bez najmutí specialistů od konkurence, která je v tomto směru přece jen dále. Sám výrobce tvrdí, že v nové generaci vozů už bude kvalita lepší, nový šéf ale bude muset dohlédnout na to, že se tak opravdu stane.

Každopádně bude jistě zajímavé sledovat, jakou cestou Bolloré automobilku povede dále. Britští fanoušci jsou pak zvědavi na to, jestli se nějak změní firemní kultura, díky národnosti nového šéfa. Zatímco dnes pětašedesátiletý Speth se narodil v Německu, sedmapadesátiletý Bolloré je Francouz.