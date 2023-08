Brazílie nepatří k zemím, v nichž by držely elektromobily nějak velký podíl na trhu. Loni bylo jen 2,5 % nově prodaných aut hybridních či plně elektrických. Snaze o globální snížení emisí CO 2 by se však neměla vyhnout ani tato země, která je s více než dvěma stovkami milionů obyvatel nejsilnější latinskoamerickou ekonomikou.

S návrhy, jak na to, nyní přichází koncerny Stellantis a Volkswagen, které jsou na tamním trhu tradičně silné. Klíčem k úspěchu mají být hybridní vozidla, jejichž motory by spalovaly etanol. Stellantis tam chce auta s takovýmito pohonnými ústrojími začít vyrábět a prodávat od roku 2024.

Již nyní má tři prototypy takovýchto hybridů a jeden prototyp elektromobilu pro brazilský trh, píše web Automotive News Europe s odkazem na šéfa tamní divize koncernu Antonia Filosu. Do roku 2030 by měla takováto auta tvořit tři pětiny tamních prodejů Sellantisu.

„Brazílie má velký automobilový trh, flexibilitu jako nikdo jiný a to musíme využít. Máme různé technologie a dovážíme jen málo dílů. Díky tomu budeme lépe konkurenceschopní,“ řekl Filosa.

Francouzsko-italsko-americký koncern však není sám, kdo se chce vydat touto cestou. Volkswagen plánuje na brazilské silnice do roku 2025 vypustit celkem 15 elektrických aut a vozidel s možností spalovat různá paliva, označovaných „flex fuel“. Hybridní modely mají přijít později.

Proč se oba automobiloví giganti zaměřují na možnost spalování etanolu? Jednoduše proto, že auta schopná spalovat jak klasický benzín, tak i čistý etanol či jejich směs jsou v Brazílii velmi populární.

Do roku 2030 mají podle předpokladů analytické firmy Bright Consulting dosáhnout hybridy a elektromobily sedmiprocentního podílu na trhu nových aut. Za odhadem globálního průměru, který zní na 37 %, takové číslo výrazně zaostává.