Rozhovor s Janem Kopeckým: Co bude teď? Láká ho i Dakar

Jsou věci, které vám v hektické době ani nepřijdou. Když nastal loni větší klid, navštívili jsme zázemí firmy Motorsport Kopecký v Kostelci nad Orlicí. Poprvé za sedmadvacet let, co se známe.

Co vás první napadne, když si vzpomenete na dvanáct let v továrním týmu Škoda?

Především musím poděkovat Vratislavu Kulhánkovi a Pavlu Janebovi, kteří mi dali šanci vyzkoušet si škodovku už v roce 2003. Přestože jsem později v první polovině roku 2008 jezdil s Peugeotem 207 S2000, byla to příprava na to, abych zvládl vůz téhle specifikace a pocitově přenesl své poznatky do Fabie S2000. Továrním jezdcem Škody jsem se stal před Barum rallye 2008 a od té doby neseděl ve voze jiné značky. Určitě bych v tuhle chvíli vyslovil poděkování Škodovce, lidem v týmu i jeho šéfovi Michalu Hrabánkovi.

Jak se vám žilo s nálepkou „tomu se to závodí, když je fabrikant“?

Musíte to pouštět z hlavy. Nejde o tom přemýšlet, protože tak vytváříte tlak sami na sebe. K soutěžím v Česku jsem vždy nastupoval s ambicí vyhrát. Jako tovární jezdec jsem nemohl mít nižší cíle. Troufnu si podepsat, že těch, kteří vítali účast Škody na domácích rallye, byla většina.

Vzpomínáte si, jak jste na Německé rallye 2006 porazil jako soukromník ve dvou erzetách světovou špičku?

To bylo druhý den na erzetě zvané Bosenberg, která měřila dvaadvacet a půl kilometru. Při prvním průjezdu jsem měl výhodu, protože bylo po dešti, vyjížděl jsem jako třetí a ti nejlepší měli na trati hodně bláta vytahaného z krajnic silnice. V servisu někdo prohlásil, že takhle vyhrát není umění. Do druhého průjezdu jsem se kousl a na suchu, kde měli všichni stejné podmínky, se mi povedlo zvítězit podruhé.

Proč jste tehdy v cíli vystoupil?

Přiznávám, že, jak jsem tehdy jel, tak se jezdit nemá. Na trati přišly krizovky ve sto osmdesáti. Vsadil jsem všechno na jednu kartu a vyšlo to. Za cílem jsem vibroval a nebyl schopen jet dál. Chvíli jsem opravdu chodil kolem auta, abych se zklidnil.

Byl to váš jezdecký vrchol v rámci mistrovství světa?

Ještě výš stavím páté místo z jara 2006 na Katalánské rallye a asi vůbec nejcennější bylo stejné umístění v Německu 2007.

Proč právě tenhle výsledek?

Dokázali jsme se dostat v konečném výsledku na hranici ztráty tří minut na vítěze, což se nikomu s Fabií WRC nepodařilo. Pro tenhle vůz to zůstal nejlepší výsledek v mistrovství světa. Jeli jsme tam s nejstarším WRC proti továrním speciálům, které měly za sebou nejnovější vývoj.

Zážitků za ty roky jsou jistě stovky. Který vás v tuhle chvíli napadne jako první?

Sardinie 2016, kdy nám při výměně kola po erzetě praskla páka na heveru. V desítky kilometrů vzdáleném servisu simulovali inženýři a mechanici situaci s nářadím, které jsme měli v autě k dispozici. Za deset minut to zvládli, vyfotili a poslali nám fotky na mobil. Nám se povedlo za pět minut opravit hever kola. S Pavlem Dreslerem nám bylo do smíchu, když soupeři nechápavě koukali, co se nám povedlo.

Nepřemýšlel jste o konci kariéry třeba po děsivé havárii na Rallye Tatry, kde vám v rychlosti 200 km/h prasklo pravé přední kolo a následovalo sedm kotrmelců?

Táta mě přemlouval, abych toho nechal, sám se sebou jsem pár soutěží bojoval. Pak se mi povedlo vyhrát v Třebíči a Příbrami, jistota se vrátila.

Mrzí vás něco, čeho jste v kariéře nedosáhl?

Třikrát jsem byl druhý v seriálu Intercontinental Rallye Challenge. Jednou mi chybělo půldruhého bodu. Tehdy mě to štvalo, ale přišly cennější úspěchy.

Je pro vás WRC uzavřená kapitola?

Byl by to hezký zážitek, ale je třeba posuzovat věci reálně. V takřka devětatřiceti letech se musím víc dívat do budoucna. Takže ano, lákalo by mě to, ale nevidím to reálně.

Když si vzpomenete na právě uplynulý rok, čím byl pro vás po sportovní stránce zvláštní?

Především tím, že jsem za dvacet let účasti v rallye ještě neabsolvoval pouhé tři podniky. Vzhledem ke zdravotním a bezpečnostním opatřením byla řada soutěží zrušena. Organizátoři nechtěli riskovat, což je pochopitelné. Na druhou stranu se našli takoví, kteří to zvládli, a těm patří uznání.

Jak jste viděl souboje s pozdějším mistrem Václavem Pechem?

Startovní pole je tady už roky kvalitní. Zásadní změnou byl přestup Vaška z modelu R5 na speciál WRC a porazil nás na Rallye Bohemia i Valašce. Při třetím startu na Pačejově bylo hodně mokro, dost to klouzalo. Podařilo se nám najít správné nastavení a šli jsme do toho od začátku naplno. Výsledkem byla minuta náskoku. Škoda že se nemohla jet Rallye Šumava, kde mohl být náš souboj ještě napínavý.

V cíli 20 ze 47 rychlostních zkoušek v sezoně dosahoval rozdíl mezi vámi a Pechem sekundy a méně. Pamatujete takovou vyrovnanost?

Opravdu ne. Pro diváka i jezdce to bylo hodně napínavé. Mnohem lépe se bojuje, když se přetahujeme o sekundy, než když si přivezu třeba minutu náskoku.

Dá se porovnat speciál WRC z roku 2006 s modelem R5 2020?

Za současný vůz R5 z Mladé Boleslavi zaplatíte v přepočtu kolem šesti milionů korun. V tehdejší době stálo WRC milionů dvacet - a to nepočítám inflační nárůst. Logicky tedy musí být motorem i podvozkově lepší.

Co soudíte o organizátorech českých soutěží?

Všichni jsou ohromní srdcaři, kteří myslí na závodní posádky a fanoušky. Úroveň šla neuvěřitelně nahoru, zvlášť po nešťastném roce 2012, kdy domácí rallye poznamenaly tragické události. Po vlastních zkušenostech si dovolím tvrdit, že po bezpečnostní stránce jsou české rallye organizované nejlépe na světě.

V průběhu kariéry jste od roku 2001 vystřídal pět spolujezdců. Můžeme začít tím prvním, Janem Vodehnalem?

Byl to on, kdo mě hecoval, abych rallye zkusil. Létali jsme po nocích na bývalých erzetách tehdejší Rallye Vamberk a mně se to začalo líbit čím dál víc. Na Barumce 2000 jsme jeli s tátou jako předjezdci, ale řídil otec. Nakonec to začalo na Šumavě 2001 třetím místem s octavií ve skupině A7.

Jeho nástupcem se stal Filip Schovánek, syn bývalého navigátora Václava Blahny.

Z jeho práce byly poznat zkušenosti a strávili jsme spolu pět sezon, do kterých patří výsledky v Německé rallye a Španělsku, o nichž byla řeč.

Co řeknete o jeho nástupci Petru Starém?

Z toho se stal dodnes jeden z mých nejlepších kamarádů. Petr byl neskutečný perfekcionista. Můj otec si také potrpí na přesnost a pořádek, ale vidět Petrovu brašnu na rallye… To byla výstavní skříň, kde měl každý blok i tužka své místo. Naše společná práce musela skončit, protože nechtěl opustit svoji práci, kde ho uvolňovali pouze na rallye.

Jak jste objevil jeho nástupce Pavla Dreslera?

Vyzkoušel jsem několik spolujezdců a nakonec padla volba na něho. Bylo to správné, vždyť jsme spolu dosáhli nejlepších výsledků v mé kariéře: šest titulů mistra republiky, prvenství v asijsko- pacifickém šampionátu, tituly mistrů Evropy a nakonec i světa.

Proč vedle vás sedí od podzimu 2019 Jan Hloušek?

Naše cesty s Pavlem se rozešly, to se stává. Řekl bych, že Honza je do své práce nejvíce zapálený ze všech kluků, o nichž jsme před chvílí mluvili. Navíc mu v začátcích pomáhal s rozpisem Pavel Dresler. Příjemně mě překvapil už při našem prvním společném startu v Británii 2019. Ohromně zodpovědný kluk, který při přípravě nepodcení ani promile procenta.

Vyměnil byste si někdy pozici s navigátorem?

Udělal jsem to jednou s Petrem Starým, který jel kousek od poslední erzety k cílové rampě. Jinak ne. Občas mě při testech napadne, že bych svým vlastním spolujezdcem být nechtěl.

Před šesti lety jste v rozhovoru řekl, že by vás do budoucna lákala Rallye Dakar. Pořád to ještě platí?

Ano, tenhle projekt mě stále zajímá. Musela by souhlasit rodina a být zabezpečen chod naší firmy. Nelákala by mě jednorázová účast, ale projekt, který má hlavu a patu.

Jste otcem dvou synů, Josefovi bude dvacet měsíců a mladšímu Honzíkovi teprve pět. Staráte se o jejich výchovu?

Když se loni moc nezávodilo, snažil jsem se věnovat rodině a byl to zápřah o šesti od rána do deseti do večera. Smekám před svou úžasnou ženou Ivetou, když vidím, jak zvládá naše dva rošťáky. Ale užívám si to a sledovat jiné závody nestačím. Nenechám si ovšem uniknout rallye v mistrovství světa a výsledky Kalleho Rovanpery, který byl v sezoně 2019 mým týmovým kolegou. Bylo neuvěřitelné, jak měl v sedmnácti letech věci v hlavě naprosto jasně srovnané jako dospělý chlap.

Otec byl ve vaší kariéře vždy rádcem. Změnilo se toto nahlížení v průběhu let?

Jsem ve znamení Vodnáře a občas mívám tendenci některé věci neřešit. Táta je Lev, takže spíše doplňuje on mě.

Co plánujete na sezonu 2021?

Rádi bychom odjeli celý domácí šampionát, ale je otázka, jak se nám podaří dát dohromady finance. Za dvanáct let působení v týmu Škoda Motorsport nebylo téměř nutné se starat o sponzory. Nyní se to změnilo a v současné době to není vůbec jednoduché. Děláme maximum, abychom do českého mistráku odstartovali a bojovali o titul.

Co je lepší? WRC, nebo R5?

V průběhu minulého roku se hodně diskutovalo o tom, zda je technicky lepší moderní Fabia R5, nebo speciál WRC s datem výroby 2006.

Podle sportovních řádů patří WRC do skupiny A (speciály), zatímco R5 se pohybuje předpisy mezi „áčkem“ a skupinou N (produkční vozy). Rok výroby není zásadní. Důležitější je, že se na voze WRC dají používat technické doplňky, dokud se auto vyrábělo, což byl rok 2010. Ve prospěch WRC hraje úlohu také až o polovinu nižší neodpružená hmota podvozku a ke svým technickým parametrům si k tomu lze poskládat tlumiče podle nejnovější specifikace. WRC má motor 2000 cm3, zatímco objem pohonné jednotky u R5 je 1600 cm3. Dvoulitrový motor má o 2 mm větší sání motoru, výkon o 40 kW (55 koní) vyšší. Větší rozsah použitelných otáček, vyšší maximální rychlost 205 ku 190 km/h. WRC má šestirychlostní, R5 pětirychlostní převodovku.

