Jak nainstalovat střešní box? A na co si dát při jízdě pozor?

Nejdřív jsem si trochu zazmatkoval, když jsem přebíral auto-figuranta a místo očekávaného kombíku A4 Avant na mě čekal sedan. Tedy žádné ližiny, ve střeše jsem nenašel ani schované kotvící body. Ano, jsem v tomto směru velmi nekovaný, na zimní dovolenou vyrážím zásadně bez lyží a děti nemám, abych potřeboval rozšíření zavazadlového prostoru. Proto mě trochu překvapilo, že i s takovým na první pohled nevhodným objektem (sedan) uspějete a box namontujete. Vím, trestuhodná nevědomost.

Nicméně, poučen jsem se vrhl do instalace, která byla i pro mě nakonec velice snadná. Originální příslušenství sice nebývá nejlevnější, díky němu jsem však měl jistotu, že se ve spodní části střechy do skrytých, ale připravených bodů s příčníkem trefím. Samozřejmě jsem musel vybrat správný (přední vs. zadní) a ukotvit jej korektně (levá vs. pravá strana). Trošičku opatrnosti to chtělo, plechové konce příčníků by střechu poškrábat přece jenom mohly.

A pak už přišla Marta, aby mi s boxem pomohla nahoru. S ní to šlo hladce, v jednom… zvládl jste to někdy někdo? Nemělo by se… Ještě tedy mrknout, jestli máme box srovnaný a můžeme vesele nakládat! Jak jinak než rovnoměrně a v maximální povolené hmotnosti (nejčastěji kolem padesáti kilo).

Při jízdě pak dáváme pozor na vyšší těžiště i hmotnost (hlavně citlivost na boční vítr) a nejedeme zbytečně rychle. Respektive, nejvyšší povolenou rychlost s boxem výrobce střešního doplňku spíše neuvádí, ale kdo by si chtěl zvyšovat spotřebu paliva (klidně o dvacet procent) a poslouchat hučení nad hlavou. I když, v tomto konkrétním případě se dalo jet velmi snesitelně ještě rychlostmi kolem 160 km/h, aerodynamika nebyla vůbec špatná.

Jak jsem už napsal, produkty z originálního příslušenství nebývají nejlevnější, což v tomto případě znamená sedm tisíc za příčníky a osmnáct za box. Se střešním boxem byste ale měli myslet i na bezpečnost, takže s tím šetřením opatrně…