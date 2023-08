Jak neplatit za rekvalifikaci: Řidičák zadarmo

Chtěli jste odmala jezdit s kamionem nebo autobusem? Směle do toho! Papíry vás nemusí díky rekvalifikaci od úřadu práce stát ani korunu. Redaktor Martin Karlík se po letech vrátil do autoškoly, aby si udělal déčko.

Řidičák na autobus stojí i s profesním průkazem okolo 50.000 Kč. To není pro rodinný rozpočet málo. Možnost nechat si řidičák zaplatit firmou není úplně ideální. Ti, co to udělali, si často stěžují, že s nimi zaměstnavatel, kterému se upsali na rok nebo i delší dobu, zachází jak s kusem hadru. Zatímco jiný řidič si může diktovat podmínky, kdo má podepsaný závazek na rok nebo dva, ten si musí nechat líbit všelicos. Nebo se vyplatit. Lepší cesta je tak rekvalifikace přes úřad práce. Ta navíc nezavazuje k tomu, jít pak práci řidiče opravdu dělat. Jen je potřeba stihnout celou autoškolu a zkoušky do termínu daného úřadem. Kdo má na všechno dost času, tak nakonec může být ve stresu z toho, že zkoušky musí dát na poprvé.

Můžou i zaměstnaní

Panuje jistý mýtus, že rekvalifikaci si můžou udělat jen lidi bez práce, kteří jsou na podpoře. To ale není pravda! Pro stát je logicky výhodnější zaplatit rekvalifikaci člověku, který zatím práci má a hrozí mu, že o ni přijde, než čekat, až ho opravdu vyhodí a bude z něj příjemce dávek.

Loni si takovou rekvalifikaci podle mluvčí Úřadu práce ČR Kateřiny Beránkové udělalo 10.935 lidí. Těch, co na ni museli povinně jako nezaměstnaní, bylo jen 4412. Nejčastějším rekvalifikačním kurzem je právě autoškola. Dva a půl tisíce lidí si udělalo řidičák na autobus nebo náklaďák. Patnáct set zájemců si vybralo kurzy v sociální oblasti a 559 uchazečů se rekvalifikovalo na účetní.

