Jak řídí herec Miroslav Donutil: Jako spolujezdec jsem povinen mlčet!

Nohu přes nohu, kukuč elegána, a hlavně: vyzařuje z něj naprostý klid, jenž nakazí za pikovteřinu i plnou čekárnu osob s ADHD. Takhle vypadají naše první sekundy s (panem) hercem Miroslavem Donutilem, který nyní v severočeských Zákupech natáčí snímek Grand Prix – testosteronovou komedii nasáklou vůní benzinu pod taktovkou režiséra Jana Prušinovského. Mimochodem, až sedmdesátiletý držitel Českého lva poobědvá, vrhne se před kameru se Světem motorů. „Žádný jiný časopis, navíc s takovou tradicí, si ve filmu o autech představit asi ani nedokážu,“ zahajuje rozhovor někdejší člen činohry pražského Národního divadla.

Jak byste se definoval jako řidič?

Nula bodov. Já aktuálně nejezdím. Nevlastním ze zdravotních důvodů ani řidičský průkaz.

Tak tedy jinak: Jaký jste coby spolujezdec?

Takový navigátor, neboť moje žena málokam trefí. A co se týče osobního šoféra, tomu se do toho absolutně nepletu.

Co ve voze nejčastěji děláte?

Považuji se za pasivního spolujezdce, který sedí vzadu, čte si, pečlivě se připravuje na představení, studuje scénář, zapisuje si poznámky, anebo jen kouká z okna a kochá se.

Čili do stylu jízdy vůbec nemluvíte?

Jako spolujezdec jsem povinen mlčet!

Jak vzpomínáte na svou minulost za volantem?

Kdybyste viděli, kolik já toho odkroutil na silnicích. Potom mě však začalo omezovat zdraví. Ale zrovna před chvílí jsem řídil na plné pecky!

Šlo vám to?

Myslím, že naprosto v pohodě. Víte, já si na vesnici občas zajedu pro nákup, nebo se svezu kousek na skútru. Ale to se asi nemůže moc vytrubovat, že?

No… a co se týče nehod?

Mám jednu hodně negativní, vážně ošklivou zkušenost. Z dřívějška. Trefil nás pán, který se na rozdíl ode mě rozhodl jet na červenou. Napral do zadní části vozu, kde seděl můj malý synek. Auto se roztočilo. Zaplaťpánbůh jsme to všichni bez újmy na zdraví přežili. De facto nejpřekvapenější byl ten chlap, co to do nás napálil. Nebylo to příjemné…

Jinak nic?

Zrovna nedávno jsem nad tím přemýšlel a vážně ne. Za ta léta, co korzuju po natáčeních, vystoupeních, zájezdech a představeních, jsem nezažil téměř nic fakt špatného. Asi mám kliku. A taky jsem vždy byl v péči výborných řidičů. Můžu vás o něco poprosit?

Povídejte!

Z těch vynikajících řidičů bych rád vypíchnul svou ženu, přestože jsem tvrdil, že málokam trefí. I moji kluci jsou velmi šikovní. V podstatě se obklopuji samými motoristickými jedničkáři.

To zní jako idylka. Neříkejte, že se nenajde nic, co vás na chování Čechů na silnicích nevytočí?

Možná to je tím, že si jich nevšímám. Snažím se sám sebe nevykolejit.

A v zahraničí?

Kde jste zažil největší šílence? V Egyptě!

Co vyváděli?

Když jsem tam před lety jezdil taxíky, auta svištěla v osmi proudech. Přišlo mi, že bylo úplně jedno, kterým směrem, jakou rychlostí a čím jedete. Urážela se zrcátka, troubilo se ostošest, světla platila za přebytečný luxus. Přitom se na sebe smáli, byli z toho roztomile překvapeni a žádné větší karamboly jsem nezažil. Třebaže mi někdo před časem vysvětloval, že tahle nespoutaná divočina pomalu mizí. I když mi stačí i italská Neapol.

Viďte!

V jižních krajinách má člověk pocit, že se ti lidé musí pozabíjet, a stejně to tam nějakým záhadným způsobem funguje…

