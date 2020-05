Ještě před pár týdny to vypadalo, že letos na dovolenou do Chorvatska Češi nepojedou. Nyní už je ale cesta do oblíbené dovolenkové destinace reálnou možností, byť s jistými omezeními.

Chorvatsko je pro Čechy léta oblíbenou dovolenkovou destinací, kam každoročně zamíří sta tisíce českých turistů. Letos to však kvůli pandemii koronaviru a zavřeným hranicím jako prevencí před dalším šířením nemoci vypadalo s dovolenou v Chorvatsku ještě před pár týdny bledě. Nakonec je však všechno jinak a i v letošním roce lze do této země vyrazit.

Situace byla dlouhé týdny nejasná, možnosti cestování se třeba ze dne na den měnily, teď už však podmínky cestování do Chorvatska mají svá pravidla, která se už snad do letní sezony nezmění. Respektive maximálně další uvolňování zákazů cestu do Chorvatska jen dále usnadní, pokud tedy nedojde k zhoršení epidemiologické situace. Jak se tedy autem do Chorvatska v roce 2020 dostat?

Na Slovensku maximálně 48 hodin

Začněme nejprve tou špatnou zprávou. Část turistů třeba ze severní Moravy v minulých letech často volila cestu do Chorvatska přes Slovensko a Maďarsko, aby jela méně využívanými úseky, kde není tak vysoké riziko kolon jako na tradičních trasách. Touto cestou to ale v tuto chvíli nejde. Problémem je už dostat se na Slovensko.

Ministerstvo zahraničí tento týden zopakovalo, že vstup cizinců na území Slovenské republiky je umožněn jen vybraným kategoriím osob. Typicky jde o příbuzné slovenských rodičů, pendlery pracující v příhraničních oblastech Slovenska, do 30 kilometrů od hranic, nebo cizince s platným pobytem na Slovensku. Stejně tak na Slovensko mohou řidiči nákladní dopravy nebo studenti kvůli vykonání závěrečných nebo přijímacích zkoušek. Cizincům sice lze udělit výjimku, k níž je nutné přiložit negativní výsledek testu na covid-19, v případě turistiky se však tato výjimka neuděluje.

Na Slovensko sice lze podle aktuálních pravidel vyrazit na dobu maximálně 48 hodin, jenže i pro tento případ potřebujete vyplnit potvrzení o překročení státní hranice, který je nutné na hranicích předložit slovenským policistům. Na dva dny je pak podle této podmínky možné vycestovat i do Maďarska. V takovém případě se nemusíte při cestě zpět do České republiky prokázat negativním testem na koronavirus. Očekává se ale další uvolnění, které by mohlo již v půlce června cestu přes Slovensko povolit zcela bez omezení.

Přes Rakousko a Slovinsko to lze

Řešení však existuje už dnes, a to jet onou tradiční cestou přes Rakousko a Slovinsko. Rakouské hranice s Českem jsou už otevřeny s tím, že kontroly kvůli covidu-19 jsou už jen namátkové. Podmínkou je však v Rakousku nezastavovat. Tranzit Rakouskem bez nutnosti mít test na koronavir je nadále povolený jen v případě průjezdu zemí bez zastávky. Policii tak například budete při kontrole muset dokázat dostatečný stav paliva v nádrži. I v takovém případě se však hodí mít vyplněný formulář Prohlášení o vstupu a průjezdu, v němž mimo jiné potvrzujete, že projedete Rakouskem bez mezizastávky. Jinak je v této zemi nadále vyžadován negativní test na koronavir, který navíc nesmí být starší než čtyři dny.

Povolen je také vjezd do Slovinska. Jistá omezení ale platí i tam. Pokud do země vyrážíte na další čas, musíte nastoupit do čtrnáctidenní karantény. Pokud ale Slovinskem pouze projíždíte, bez karantény se obejdete. Zemi ale musíte opustit během 24 hodin. Podmínkou je i to, že cestující nesmí vykazovat příznaky onemocnění covid-19. V opačném případě je vstup do země odepřen.

Do Chorvatska bez testu, ale s potvrzením o ubytování

Chorvatsko již vstup do země turistům povolilo, bez nutnosti nastoupit do karantény. Potřeba není ani negativní test na koronavir jako jinde, podmínkou je však předložení potvrzení o rezervaci ubytování v apartmánu, hotelu či kempu nebo pronájmu lodi. Případně lze předložit dokumentací potvrzující vlastnictví nemovitosti na území Chorvatska či plavidla (případně plavidla v leasingu).

Při vstupu do země jsou navíc turisti evidováni, s uvedením adresy, kde budou ubytováni, včetně kontaktního telefonního čísla a doby pobytu, respektive data plánovaného vycestování ze země. Při samotném pobytu je navíc vyžadováno omezení kontaktů s jinými osobami na nutné minimum pro minimalizování rizika přenosu viru. Po dobu 14 dnů je pak vyžadováno pravidelné měření tělesné teploty. Je-li tato teplota vyšší než 37,2 stupně Celsia nebo pokud se osoba bude cítit nemocná či pozorovat symptomy nemoci, musí telefonicky kontaktovat svého místního praktického lékaře a pokud jej nemá, pak místně příslušného epidemiologa.

A jak s návratem zpět?

Jestliže cesta do Chorvatska je v tuto chvíli už jednoduchá, při návratu zpět do České republiky musíte i nadále počítat s jistými omezeními. I při cestě z Chorvatska totiž platí podmínky pro návrat do země ze zahraničí. To znamená, že po příjezdu je nutné nastoupit do 14 dní dlouhé karantény, případně předložit negativní RT-PCR test na koronavir, který není starší než čtyři dny. Test lze absolvovat také v České republice, musíte jej však předložit krajské hygienické stanici do 72 hodin od návratu ze zahraničí.

Další uvolnění v červnu?

Dovolená 2020 v Chorvatsku je tak dnes už reálná možnost, na rozdíl od doby ještě před pár týdny, kde se zdálo, že na Istrii letos Češi zřejmě nevyrazí. Navíc se očekává, že v červnu by mohly být zrušeny některé podmínky návratu zpátky do České republiky. Na hranicích by mohly skončit kontroly a už by nemuselo být nutné předkládat negativní test na koronavirus. Zprvu by tato podmínka měla být zrušena při cestách ze zemí považovaných z epidemiologického hlediska jako neriziková. Vedle Slovenska by mohlo jít právě o Chorvatsko, Maďarsko nebo Rakousko, případně o Řecko a Bulharsko.