Jak neplatit pokutu cestou k moři: Na co všechno si dát v zahraničí pozor?

Jiný kraj, jiný mrav. Předem vždy spoléhejte na skutečnost, že v cizině se s policistou spíše nedomluvíte. Bude mu tedy jedno, že jste předem nenastudovali dopravní předpisy konkrétní země. Například fakt, že pokud vám v Německu dojde palivo na dálnici a zastavíte, dostanete nádavkem pořádně mastnou pokutu za nedbalost. Nebo v Rakousku či Francii nesmíte sahat na mobil. U našich jižních sousedů je to dovoleno jen při stání na křižovatce. Ve Francii platí zákaz sluchátek, a tedy i handsfree do ucha. A s mobilem v ruce nesmíte telefonovat ani u krajnice s vypnutým motorem.

Kdo má přednost?

Mnoho zemí řeší přednosti jiných účastníků provozu před auty. Třeba ve Švýcarsku platí absolutní preference chodců, kteří mohou kdykoliv vstoupit do vozovky. Je na řidiči, aby to dokázal ubrzdit. Třeba ve Spojených arabských emirátech má velbloud vždycky přednost. A kdyby ne, stejně mu to asi nevysvětlíte… Existují pak vysloveně kuriózní nařízení, například zákaz vozit v Makedonii viditelně opilého cestujícího na předním sedadle. Asi aby nepobuřoval veřejnost. Jiné nápady mají na druhý pohled docela racionální základ, třeba německý zákaz „jízdy bez užitku sem a tam“ míří proti pouličnímu korzování majitelů upravených aut, kteří se tak předvádějí.

Ale ani Česká republika neušla světovým přehledům pikantností. Roky se nám smáli, že musíme v autě povinně vozit náhradní žárovky, když je ani často nejde na silnici svépomocí vyměnit.

Kouřit bez dětí!

Obzvláště pozor si musejí dávat kuřáci. Třeba v Řecku platí plošné veto pro konzumaci tabáku za volantem – o to pikantnější, že na Balkáně se kouří úplně všude a nikoho to příliš nevzrušuje. Přesto si nedovolíme radit vám, že zrovna vy pokutu nedostanete. Ve Velké Británii nebo v Rakousku platí zákaz kouření v přítomnosti dětí v autě. A opravdu se po tom jde! Totéž hrozí i ve Francii, Itálii, na Kypru nebo v Irsku. Na dalších stránkách proto najdete přehled, který jsme pro vás připravili ve spolupráci s Autoklubem ČR a platformou Vize Nula.

Antiradar nechte doma. Kameru vezměte s výhradou!

Pokud jste zvyklí jezdit s nalepenou kamerou a radarem za oknem, před cestou do ciziny zbystřete! V Rakousku nesmíte pořizovat záznamy veřejného prostranství, v Itálii zaznamenávat registrační značky a ve většině Evropy jakkoliv nahráváním narušovat soukromí ostatních. Ve Švédsku mají dokonce speciální povolení pro kameru v autě. Detektory radarů jsou pak zakázané v Rakousku, Dánsku, Finsku, Švédsku a Španělsku. Ani vypnuté je nesmíte vozit na palubě v Portugalsku a Francii! A v zemi galského kohouta nesmíte mít ani v navigaci aktivní lokalizaci stacionárních radarů.

RAKOUSKO

U našich jižních sousedů jsou velmi přísní při jakémkoli porušování tamních předpisů, striktně trestají třeba agresivitu za volantem nebo porušení soukromí. Například za zaznamenávání veřejných prostranství hrozí pokuty až 10 000 eur, tedy více než 258.500 Kč, při opakování může sankce dosáhnout až 25.000 eur, v přepočtu 646.250 korun.

Svícení

Denní svícení povinné pro motocykly ,ostatní jen za zhoršené viditelnosti. Mlhovky povoleny jen za mlhy, deště, sněžení.

Maximální rychlost jízdy Obec 50 km/h Mimo obec 100 km/h Dálnice 130 km/h Maximální hladina alkoholu 0,5 ‰

Ekoplakety

Pro osobáky zavedeny nejsou, ovšem existují tam takzvané zóny IG-L, kde je třeba snížit rychlost na požadovano uúroveň kvůli zvýšeným emisím.

Speciální upozornění

Povinná je lékárnička a trojúhelník. Ze striktního zákazu pořizovat videozáznamy z jízdy, kdy dokonce nesmíte ani předkládat záběry chyb ostatních řidičů, platí jediná výjimka, a to záznam situace po dopravní nehodě. Vztahuje se to i na mobily.

Manipulovat s mobilem lze jen při stání v koloně, nebo na červené. Reflexní vestu musíte mít na sobě při opuštění vozidla mimo obec.

FRANCIE

Při cestování za Pyreneje, na Britské ostrovy, nebo za krásami Francie počítejte s tím, že budete platit mýtné, všude vás budou sledovat radary a kamery a na vjezd do center velkých měst musíte mít speciální ekoplaketu. Třeba v Paříži jinak zaplatíte pokutu 68 eur, tedy asi 1757 Kč. Mezi zvláštní povinnosti patří mít ve voze schválený alkoholtester. Za jeho absenci sice hrozí pokuta 11 eur, v přepočtu zhruba 285 korun, ale policie ji nevybírá.

Svícení

Potkávací světla jen za snížené viditelnosti. Svítit i za dne pouze doporučeno.

Maximální rychlost jízdy Obec 50 km/h Mimo obec 80 km/h Dálnice 130 km/h Maximální hladina alkoholu 0,5 ‰

Ekoplakety

Zavedeny jsou celoročně v Paříži, v dalších městech jako Lyon, Lille, Grenoble, či Štrasburk jen v případě zhoršených klimatických podmínek. Bez ekoplakety lze vjet do center těchto měst ve všední dny pouze od 20 do 8 hodin, v sobotu, neděli a svátcích pak celý den. Lze je objednat pouze přes internet a vyřízení trvá minimálně 30 dní.

Speciální upozornění

Refl exní vestu musí mít řidič povinně a v dosahu, výstražný trojúhelník také. Naopak lékárnička ani hasicí přístroj nejsou nutné. Mezi zvláštní nařízení patří například při jízdě na motocyklu výhradně rukavice schváleného typu.

Zákaz telefonování přes handsfree do ucha. Při řízení a současném poslechu hudby se nesmí používat jakákoliv sluchátka.

CHORVATSKO

Nejčastější přímořská dovolenková destinace českých rodin se může chlubit slušnými, i když zpoplatněnými dálnicemi, ovšem protože jsou stavěny trochu jinak, jejich povrch na rozdíl od Česka více klouže. Děti do dvanácti let smějí být přepravovány jen na zadních sedadlech – do pěti let v autosedačce, do 12 let připoutané tříbodovým pásem a na podsedáku. Vpředu smí být jen dětská autosedačka pro přepravu dětí do dvou let věku, a to za současného vypnutí airbagu.

Svícení

Denní svícení je povinné jen po dobu zimního času. Za zhoršené viditelnosti celoročně.

Maximální rychlost jízdy Obec 50 km/h Mimo obec 90 km/h Dálnice 130 km/h Maximální hladina alkoholu 0,5 ‰

Ekoplakety

Nejsou zavedeny.

Speciální upozornění

Výstražný trojúhelník musíte mít, v případě přívěsu dokonce dva. V každém vozidle s výjimkou motocyklů je povinná lékárnička. Reflexní vesta je nutná pro všechny, kdo opouštějí vozidlo při poruše, vztahuje se i na motorky. Ve voze musíte mít sadu náhradních žárovek, tažné lano a náhradní pneumatiku.

Pokud na vozidle během pobytu dojde k viditelnému poškození, je třeba mít při výjezdu ze země k dispozici policejní protokol o řádném vyšetření nehody.

ITÁLIE

Moře, památky a skvělá kuchyně lákají na Apeninský poloostrov stále více návštěvníků z Česka. Při přepravě dětí do 12 let a 150 cm výšky musí být použit zádržný systém odpovídající velikosti. Při tankování dejte pozor na označení paliv, natural se třeba na některých stanicích jmenuje Senza Plombo.

Svícení

Denní svícení je povinné celoročně mimo obec, v tunelu a na dálnici, kdekoli pak za zhoršené viditelnosti. Motocykly a mopedy svítí vždy.

Maximální rychlost jízdy Obec 50 km/h Mimo obec 90 km/h Dálnice 130 km/h Maximální hladina alkoholu 0,5 ‰

Ekoplakety

Nejsou plošně zavedeny, ovšem pozor na takzvaná městská mýta – například v Miláně nebo Palermu. Pokuta může dosáhnout až 100 eur, tedy více než 2570 Kč.

Speciální upozornění

Policie se volá ke každé nehodě, dokonce i když došlo jen k omezení provozu.

Povinnost připoutat domácí mazlíčky bezpečnostními pásy. Výstražný trojúhelník musíte mít ve vozidle, refl exní vestu oblečenou vždy při vystoupení mimo obec. Lékárnička ani hasicí přístroj povinné nejsou.

NĚMECKO

Při cestách do západní Evropy nemůžete komunikace našeho souseda minout, dálnice jsou zatím bez poplatku. Velmi opatrní buďte na dodržování rychlosti a dalších pravidel jako zákaz telefonování. Tamní policie je nekompromisní, přímo nesnáší agresivitu či provokace vůči ostatním účastníkům provozu, byť i jen gestikulací. Nehodu ohlašujte vždy, i poškození zaparkovaného vozidla, jehož majitel není v době střetu přítomen.

Svícení

Potkávací světla jen za snížené viditelnosti, celodenní svícení je doporučeno. Motorky a mopedy svítí i ve dne.

Maximální rychlost jízdy Obec 50 km/h Mimo obec 100 km/h Dálnice doporučená 130 km/h Maximální hladina alkoholu 0,5 ‰

Ekoplakety

Německo má skoro 60 měst s ekoplaketou, třeba do Berlína či Frankfurtu nad Mohanem už nesmí ani auta s červenou nálepkou, která označuje vozidla s nejméně čistými motory. Viněty podle emisních tříd, jež jsou vždy vázány na espézetku vozidla, si lze například u Dekry vyřídit i u nás zhruba za 300 korun.

Speciální upozornění

Výstražný trojúhelník musí mít jen vozidla registrovaná v Německu, lékárnička je ovšem povinná pro všechny vozy. Záznamy z palubních kamer pořizujte jen pro soukromé účely a velmi opatrně, regule se liší podle jednotlivých spolkových zemí. Děti do 12 let a 150 cm můžete vézt jen v autosedačce.

Zákaz zastavit na dálnici, a to i v případě prázdné nádrže. Je to pokutováno jako nedbalost řidiče.

SLOVINSKO

Malá země známá především jako tranzit pro cestu k Jadranu nabízí i hory či jezera. Umí těžit ze své polohy, každoročně má pro cizince překvapení. Už nějakou dobu se nelíbí třeba systém dálničních nálepek, kde sedmidenní nestačí na pobyt u moře a musí se kupovat měsíční. Přeprava dětí do 150 cm jen v zádržném systému odpovídajícím jejich věku, vyšší smějí být poutány jako dospělí.

Svícení

Denní svícení povinné celoročně.

Maximální rychlost jízdy Obec 50 km/h Mimo obec 90 km/h Dálnice 130 km/h Maximální hladina alkoholu 0,5 ‰

Ekoplakety

Nejsou zavedeny.

Speciální upozornění

Výstražný trojúhelník je stejně jako v Chorvatsku povinný, v případě tažení přívěsu je musíte mít dokonce dva. Záchranářská ulička se tvoří jako u nás, tedy volno mezi levým a zbývajícími pásy vpravo.

Povinná sada náhradních žárovek a pojistek. Zatímco lékárnička musí být v každém vozidle, hasicí přístroj je povinný jen pro řidiče autobusů a náklaďáků.

MAĎARSKO

Při výjezdech třeba za skvělými termálními lázněmi musíme počítat s tím, že tamní dálnice jsou zpoplatněné elektronicky, tedy registrovat se ještě před vjezdem do země. Potomci do 135 cm musejí cestovat jen ve vhodném zádržném systému. Děti nad tuto výšku už mohou být připoutány bezpečnostním pásem, sedět ovšem musí vzadu. Při tankování nafty se spolehněte na gázolaj, autogáz je označení pro LPG.

Svícení

Denní svícení povinné celoročně mimo obec, zákaz používat dálková světla v zastavěných oblastech.

Maximální rychlost jízdy Obec 50 km/h Mimo obec 90 km/h Dálnice 130 km/h Maximální hladina alkoholu 0 ‰

Ekoplakety

Nejsou zavedeny.

Speciální upozornění

Výstražný trojúhelník a lékárničku v autě musíte mít. Reflexní vesty jsou povinné si obléci všechny osoby při opuštění vozidla mimo obec. Tato povinnost se vztahuje i na chodce za snížené viditelnosti. V zemi platí i striktní zákaz během jízdy používat mobilní telefon.

Pokud do země vjíždíte s viditelně poškozenou karoserií vozu, mějte u sebe policejní protokol o vyšetření nehody, z nějž bude vyplývat, že k poškození nedošlo na území Maďarska.

ŠPANĚLSKO

Za mořem, památkami i dobrým vínem míří na Pyrenejský poloostrov stále více Čechů. Zážitky z cest si můžete zaznamenávat jen pro soukromé účely, za jízdy ovšem nesmíte používat prostředky na detekování přítomnosti radarů. Dokonce jsou zakázány i varovné signály upozorňující na ně ostatní řidiče. Dětské autosedačky do 12 let a 135 cm výšky jsou povinné.

Svícení

Denní svícení povinné jen pro motocykly, ostatní vozidla jen za zhoršené viditelnosti.

Maximální rychlost jízdy Obec 50 km/h Mimo obec 90 km/h Dálnice 120 km/h Maximální hladina alkoholu 0,5 ‰

Ekoplakety

Nejsou zavedeny.

Speciální upozornění

Hasicí přístroj a lékárničku na palubě vozu nemusíte mít, reflexní vestu si musíte vždy obléct při výstupu z vozidla mimo obec. Pozor na označení paliv, při tankování benzinu použijte pistoli stojanu gasoline, pro naftu jen gasoléo.

Šofér, který řídí s brýlemi, musí mít ! ve voze ještě jedny rezervní.

SLOVENSKO

Jedna z nejoblíbenějších destinací českých dovolenkářů láká především na přírodní krásy, blízká je nejen jazykem, ale i obdobnými předpisy. Ovšem policie je tam o hodně přísnější a pokuty výrazně mastnější než u nás. Děti do 150 cm a 36 kg se musí přepravovat jen ve schváleném zádržném systému. Těžší či vyšší jedinci už mohou být poutáni bezpečnostními pásy jako dospělí.

Svícení

Denní svícení je povinné celoročně.

Maximální rychlost jízdy Obec 50 km/h Mimo obec 90 km/h Dálnice 130 km/h Maximální hladina alkoholu 0 ‰

Ekoplakety

Nejsou zavedeny.

Speciální upozornění

Výstražný trojúhelník a lékárničku musíte mít ve voze. Reflexní vesta je povinná při opuštění vozidla mimo obec. Systém k vytvoření místa pro průjezd záchranných složek umožňuje řidičům záchranných složek použít všechny dostupné volné prostory, tedy i krajnici.

Zařízení GPS nesmí být umístěno ve středu čelního skla a nesmí bránit řidiči ve výhledu.

BELGIE

Do Belgického království se jezdí zejména za středověkými památkami, na řidiče z ciziny tam nečekají nějaké zvláštní potíže. Komplikace představuje jen centrum Bruselu, kde se musí před vjezdem zaregistrovat všechna auta, která nemají belgickou poznávací značku. Děti do 18 let a 135 cm musí být přepravované v autosedačce.

Svícení

Denní svícení je povinné jen pro motocykly a mopedy.

Maximální rychlost jízdy Obec 50 km/h Mimo obec 90 km/h Dálnice 120 km/h Maximální hladina alkoholu 0,5 ‰

Ekoplakety

Zahraniční vozidla smí do Bruselu až po registraci ještě před vjezdem. Staré diesely (Euro 0 a Euro 1) do města vůbec nesmí. Žádost o registraci je bezplatná na internetu, platnost je tři roky. Vjezd bez registrace je pokutován 150 eury, tedy zhruba 3855 korunami.

Speciální upozornění

V dosahu řidiče musí být pro případ havárie povinná reflexní vesta a výstražný trojúhelník. Pokud jsou na zadních sedadlech dvě děti v sedačkách a na další už není místo, může být třetí dítě poutáno jen pásy.

Hasicí přístroj musejí mít jen vozy registrované v Belgii.

POLSKO

Obliba dovolenkových destinací u našich severních sousedů třeba u Baltu nebo Mazurských jezer rok od roku stoupá, k výraznější chuti cestovat do Polska přispívají i nižší ceny paliv. Za zmínku stojí i skutečnost, že se tam výrazně vylepšila dálniční síť. Děti do 12 let věku a 150 cm se smí přepravovat jen v dětském zádržném systému, vyšší jedince už lze poutat bezpečnostními pásy jako dospělé.

Svícení

Denní svícení povinné celoročně.

Maximální rychlost jízdy Obec 50 km/h Mimo obec 90 km/h Dálnice 140 km/h Maximální hladina alkoholu 0,2 ‰

Ekoplakety

Nejsou zavedeny.

Speciální upozornění

Lékárnička je doporučená, trojúhelník ovšem povinný. Hasicí přístroj musí mít jen vozidla registrovaná v Polsku.

Při tažení nepojízdného vozidla musí být trojúhelník na levé zadní části vozidla.

Jak je to s povinnou výbavou?

Mnohé státy vyžadují reflexní vesty v dostatečném množství pro všechny pasažéry. Nebo jejich umístění v dosahu řidiče. Jak je to možné, když Vídeňská úmluva z roku 1968 připisuje pro vozidlo jen povinnou výbavu mateřského státu? Země dohodu jednoduše obcházejí obecnou povinností bez ohledu na to, jestli je to výbava auta, nebo ne. Hovoří se také o termínu „povinná výbava řidiče“. Každopádně si pamatujte, že s sebou předepsané prvky mít musíte!

Nikde nebraňte potřebným!

Ve všech dovolenkových destinacích platí obecná povinnost umožnit průjezd složkám záchranného systému. Speciální záchranářská ulička jako u nás platí ještě v Německu, Maďarsku, Rakousku, Slovinsku a Švýcarsku. Ale třeba na Slovensku mohou sanitky využívat i krajnice. Jasně defi nováno to nemají třeba Italové ani Chorvati.

Před policistou umýt!

U nás sice platí povinnost neznečišťovat veřejnou komunikaci špinavým autem a mít čitelnou registrační značku, ale jinak za znečištění karoserie vozu pokutu nedostanete. V tom se máme dobře třeba proti Rumunům a Bulharům, kteří za totéž dostávají sankce. „A posouzení, zda je automobil čistý, nebo naopak znečištěný, je jen na policistovi,“ upozorňuje dopravní expert Roman Budský. Třeba v Moskvě za to dávají pokutu v přepočtu až 1900 korun.