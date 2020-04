Jak si jednoduše vydezinﬁkovat auto: Co vydezinﬁkovat? Všechno!

Lidé dezinfikování vnitřků aut obecně podceňují. Třeba průzkum britského autoklubu zjistil, že se tamní motoristé věnují (obecně) cídění interiéru svých vozů v průměru jednou za 1,5 až dva roky. „Na základě mých zkušeností na tom nejsou Češi o moc líp. Což je velká škoda,“ poznamenává expert na čištění automobilů Tibor Maňas. Jak tedy vypadá správný postup?

Nagelujte se

V současné „nouzové“ době se roztrhl pytel s doporučeními, jak zakroutit krkem (korona)virům a spol. v autech. Opomíjí ovšem zdůraznit jednu klíčovou věc. „Alfu a omegu představuje myslet nejprve sám na sebe. Čili si před akcí namazat ruce antibakteriálním gelem, potažmo navléknout gumové rukavice,“ radí lékařka z dětského oddělení v Chomutově Markéta Hnilicová. Byť se zrovna nacházíte na hony daleko od civilizace, roušku při dezinfikování interiéru raději nesundávejte, shodují se dále jednohlasně zdravotníci.

Nebezpečná káva

Po samo-hygieně ještě nenastává dezinfikování, nýbrž zevrubný úklid. „Nepořádek by se neměl nikdy hromadit. Gruntování si tak rozvrhněte do pravidelných intervalů. Jednoduše platí: čím dřív zaneřáděný prostor umyjete, tím líp. Jeden příklad za všechny – káva s mlékem. Nádherně voní, ale když ji necháte zaschnout, nejenže nepříjemně zapáchá. Navíc vylučuje bakterie, které následně vdechujete,“ upozorňuje Maňas. Za druhý podstatný bod pak odborník označuje důkladné vysátí: „V počáteční fázi držte hadici v pětačtyřicetistupňovém úhlu, jímž se nejefektivněji nabere špína. Až pak se vrhněte na kolmé luxování.“

S alkoholem, nebo bez?

Posléze nastupují před oponu prostředky, jež zatočí s armádou virů ve vozidlech. „Co se týče eliminování nemoci Covid-19, účinná je sloučenina isopropylalkohol. Poté kupříkladu všechny přípravky obsahující vysoké procento alkoholu typu sanytolu,“ uvádí Hnilicová s tím, že k obyčejnému mýdlu cítí jistou skepsi. Pakliže se pouštíte do nekoronavirového dezinfikování, zní Maňasovy rady takto: „Vybírejte univerzální preparáty na přírodní bázi s absencí alkoholu a rychle se odpařující. A ptejte se, zda jsou ředitelné s vodou, čímž dost ušetříte.“ Na obligátní gruntování lze též sáhnout po hadříku namočeném ve vodě s mýdlem. „Tady buďte zvlášť obezřetní: před promáčením povrchů (platí stejně u alkoholu) a přílišnou koncentrací pěny,“ varuje Larry Kosilla, uznávaný americký specialista na autokosmetiku, a navazuje: „Hlavně se prosím vyhněte peroxidu vodíku a čističům obsahujícím čpavek.“

Musíte i ven

Když už víte, v čem a s čím, záleží, kde nebezpečí číhá. „Jednoduše všechny části, kterých se nejvíc dotýkáte. Za nejexponovanější považuji volant, řadicí páku, ruční brzdu, ovládání rádia a informačního systému,“ vypichuje (řidičskou) top pětku Tibor Maňas. Riziko nicméně tvoří také na první pohled ne tolik zřejmá místa. „Madla, ovládání sedadel nebo loketní opěrky,“ pokračuje odborník. „Je sice pěkné, že vycídíte interiér, jenže pokud zapomenete na vnější kliky nebo úchyty u kufru (a zavazadelník samotný), práce přichází vniveč,“ hodnotí potřebu komplexnosti doktorka Hnilicová.

Super fígl

A jaké nástroje vzít do ruky? Drahé náčiní můžete obejít stezkou „co dům dá“. „Malířský štětec nebo zubní kartáček se perfektně hodí třeba na průduchy klimatizace,“ zmiňuje Maňas. Obdobné to je s houbičkou na nádobí, jež si na plastových površích odpracuje své. „Do spár (volantu) se zase chvatně dostane pomocí občanky nebo kreditní karty, kterou obalíte utěrkou,“ zmiňuje Maňas fígl, jak vniknout do stěží přístupných štěrbin. „Taktéž dbejte na to, koho všeho převážíte a kam sahá – tam čistěte víc. Dětem vzadu potom vydezinfikujte zapínání bezpečnostního pásu, úchyty a těm nejmenším s citem autosedačky,“ uzavírá Hnilicová.

Co dalšího dezinfikovat?

Loketní opěrky

Ovládání oken a nastavení sedadel

Bezpečnostní pásy

Nepoužívejte!

Peroxid vodíku

Čističe obsahující čpavek

Časopis Svět motorů si můžete objednat na ikiosek.cz.