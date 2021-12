Jaká je budoucnost sportovních vozů FIA WEC? A co první sezóna hypercarů?

Trojice Japonec Kamuj Kobajaši, Brit Mike Conway a Argentinec Jose Maria Lopez se nesmazatelně zapsala do historie světového vytrvalostního šampionátu. Jezdci hypervozu Toyota GR010 Hybrid jako první posádka v novodobé historii seriálu od roku 2012 obhájili titul mistrů světa.

Závody FIA WEC jsou vypsány pro sportovní vozy a jezdí se v délce od 6 do 24 hodin. Letos v nich startovaly premiérově vozy v nové kategorii Le Mans Hypercar (LMH), která po sedmnácti letech nahradila předchozí regule třídy LMP 1.

Vyhráli úplně všechno

Sezona 2021 proběhla ve znamení šťastné sedmičky. Právě japonský hypervůz s tímto číslem na kapotě letos vyhrál 24 hodin Le Mans a jeho tříčlenná posádka díky dvojnásobnému bodovému přídělu z okruhu La Sarthe vykročila za obhajobou titulu světových šampionů (FIA WEC). Toyota se stala v historii FIA WEC prvním týmem, který vyhrál všechny závody v jedné sezoně, a zákonitě tak získala i oba tituly. Zatímco zástupci japonské automobilky se radovali z třetího poháru konstruktérů v řadě, Kobajaši, Conway a Lopez slavili jako staronoví mistři světa mezi jezdci.

„Bez Mika ani Kamuje bych to nedokázal. Vždy odváděli skvělou práci. Upřímně k tomu přistupuji s pokorou. Mám štěstí, že jsem součástí této skupiny, s níž stále bojuji o vítězství a poháry. Navíc je pro mě ctí reprezentovat svoji zemi,“ uvedl po finále sezony Jose Maria Lopez, který pro Argentinu získal už pátý titul mistra světa. Před vstupem do kategorie sportovních automobilů se totiž „Pechito“ třikrát stal světovým šampion cestovních vozů.

Svět motorů 50/2021

Na soupeře nestačili

Po sezoně stála na jedné straně znovu radost Toyoty, na straně druhé rozladěnost jejích soupeřů v elitní třídě LMH. Alpine se připravuje na budoucí program s vlastním prototypem se starším vozem LMP 1. Speciál původně postavený pro švýcarskou stáj Rebellion Racing před rokem zaznamenal kvalifikační čas v Le Mans 3:15,267, letos tentýž vůz v jiných barvách 3:25.574.

Bylo to způsobeno zřejmě až příliš přísným nastavením Balance of Performance (vyvážení výkonnosti), o kterém píšeme níže. Kromě toho se Francouzi letos potýkali s větší spotřebou paliva. Z toho vyplynulo více zastávek v boxech a časová ztráta. Nejlepším výsledkem pro jezdce Alpine – Francouze Nicolase Lapierra, Matthieuho Vaxiviera a Brazilce Andreho Negraa – proto byla jen druhá místa ze Spa a Monzy.

„Toyota mnoho problémů neměla. Proto je třeba uznat, že byla jako soupeř vážně dobrá. Pro nás však bylo velmi frustrující být v každém aspektu o tolik pozadu. Nikdy to nebylo jen o rychlosti ani spotřebě paliva. Byli jsme stále o dva kroky pozadu,“ řekl pro Sportscar365.com zklamaný Lapierre.

Alpine představí vlastní vůz až pro rok 2024, příští rok bude pokračovat se stejnou technikou. K účasti v kompletní sezoně 2022 se zavázal i americký Glickenhaus. Oba týmy však požadují od promotéra citlivější nastavení BoP. Kromě Toyoty budou od příštího roku čelit i novým hypervozům Peugeot.

Dvojnásobné loučení

Nejen bitvy o tituly a radost přinášejí finálové podniky sezony, bahrajnská osmi hodinovka se nesla i ve znamení loučení dvou ikon. Celkem 17 vítězství, 59 závodů, titul mistra světa a tři triumfy v Le Mans – tak lze krátce shrnout působení Kazukiho Nakadžimy u Toyoty.

Japonský expilot F1 byl součástí projektu Toyoty pro WEC od samého počátku v roce 2012 a závěrečný podnik byl pro něj posledním závodem ve vytrvalostním mistrovství světa.

U Toyoty bude Nakadžima nadále působit v pozici viceprezidenta pro Evropu pro všechny závodní aktivity značky. Jeho místo v závodním voze zaujal krajan Ryo Hirikawa, který se stal v roce 2017 šampionem kategorie Super GT v Japonsku.

S kariérou se v Bahrajnu rozloučil Anthony Davidson. Bývalý britský pilot „královny motorsportu“ opustil okruhy ve třídě LMP 2 u týmu JOTA Sport třetím místem, na titul ale nedosáhl. Mistry LMP 2 se stali jezdci týmu WRT Nizozemec Robin Frijns, Francouz Charles Milesi a Rakušan Ferdinand Habsburg. Posledně jmenovaný je vnukem Oty Habsburského a pravnukem posledního rakouského císaře a českého krále Karla I.

Bitva do posledního kola

O titulech mistrů světa v LMH bylo téměř rozhodnuto už před závěrečným podnikem, ve třídě LMGTE – PRO se však bojovalo až do posledních kol. Tvrdou bitvu o nejlepší automobilku světa gran turismo svedly značky Porsche a Ferrari a o třaskavém souboji nešlo mluvit jen obrazně. Alessandro Pier Guidi za volantem ferrari jen pár minut před koncem vrazil do vedoucího Michaela Christensena, jehož parťáci z Porsche Kevin Estre a Neel Jani by se v případě vítězství stali mistry světa.

Pier Guidi dostal po incidentu pokyn vrátit první pozici Christensenovi, ten ovšem záhy zamířil do boxů pro dotankování paliva a do konce závodu už k prohození obou vozů v čele nedošlo. Pier Guidi s Jamesem Caladem zvítězili a získali titul pro sebe a značku Ferrari. Vítěznou dvojici po závodě při televizním rozhovoru vulgárně konfrontoval Jani a Porsche se proti výsledkům závodu i šampionátu odvolalo. Následně odvolání stáhlo, ovšem s dodatkem, že „do budoucna by rádo vidělo striktní a jednotný přístup k penalizacím za prohřešky na trati, zejména pak během závodů“.

Napodobí Loeba?

K finále sezony WEC v Bahrajnu tradičně patří i nováčkovské testy. Letos se jich zúčastnila i rallyeová hvězda Toyoty Sébastien Ogier. Francouz se nijak netají ambicí v sedmatřiceti letech zahájit postupný přechod z rychlostních zkoušek na okruhy. Ogierovým cílem je 24 hodin Le Mans. Jeho start už v příštím roce však příliš pravděpodobný není, ale mohl by se objevit ve slavné čtyřiadvacetihodinovce v sezoně 2023, kdy se bude stavit stoleté výročí slavného závodu.

Rodák z alpského městečka Gap by před ostrým usednutím do hypervozu nejprve rád nasbíral zkušenosti v nižší třídě LMP 2. Ogier může napodobit svého krajana Sébastiena Loeba. Devítinásobný mistr světa v rallye se zúčastnil Le Mans dvakrát a v roce 2006 s týmem Henriho Pescarola získal druhé místo.

Co je to Hypercar

Le Mans Hypercars (LMH) jsou sportovní prototypy závodních vozů. Jedná se o nástupce kategorie LMP1, která fungovala v letech 2003 až 2020. Na rozdíl od této kategorie, kde byly vyráběny prototypy pouze na zakázku, nové předpisy ponechávají prostor pro širokou škálu konstrukcí a umožňují montáž hybridního systému přední nápravy. Od roku 2022 budou použity modely LMDh také v IMSA WeatherTech SportsCar Championship, což jsou závody stejného typu v USA. Stejně jako hybridní LMH bude mít i LMDh celkový kombinovaný výkon (motor + hybridní systém) 500 kW (680 koní) a minimální hmotnost 1030 kilogramů.

Balance of Performance

V závodech sportovních automobilů se používá BoP k úpravě parametrů automobilů, aby bylo dosaženo vyrovnanosti mezi nimi. Používá se kombinace možností v úpravě výkonu, hmotnosti, režimu motoru nebo aerodynamiky. Promotér mistrovství používá svůj mechanismus. Jiné úpravy, než učiní jeho technici, jsou zakázány.

Autor: Jiří Šlégl