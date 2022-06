Jaký smysl mají autoalarmy, když nikdo nezavolá policii?

Krádež automobilu ještě není konec světa, mezi statistikami figurují příjemnější případy nalezení vozu o několik ulic dál. Zloději tím často zkouší efektivitu policie nebo hlídací služby. Méně šťastné situace končí odložením případu kvůli neznámému pachateli, který lup sprovodil ze světa rozebráním na díly nebo odvozem do neznáma.

V tuzemsku počet podobných incidentů klesá, dlouhodobý úbytek vyjadřuje 2.526 ukradených aut v roce 2020, kdy české ministerstvo vnitra aktualizovalo údaje. Stále jsou mezi zloději nejoblíbenější škodovky, které nezachrání ani standardní bezpečnostní výbava. Základním prvkem ochrany nejen boleslavských aut je alarm, který v automobilovém průmyslu existuje od roku 1916.

Hlasité houkání za dobu existence otupělo reakce okolí, lidé výstražný rachot ignorují v záplavě jiných zvuků. Falešně spouštěné autoalarmy jsou zejména ve městech běžné jako sirény sanitek nebo troubení nervních řidičů. Přehlížení vestavěné akustické signalizace dokonce dostalo označení „alarm fatigue“ (alarmová únava).

Zkušený bezpečnostní konzultant Chris McGoey připouští, že všichni zažíváme určitou míru únavy z neustálého houkání automobilových alarmů, přesto základní bezpečnostní prvek patří do moderních modelů. „Zloději nemají rádi hluk. Nelíbí se jim pozornost, kterou alarm přitahuje, ale záleží na kvalitě lupiče. Amatéři odejdou pryč, tím pádem zabezpečení funguje,“ tvrdí dvaapadesátiletý expert na hodnocení kriminality.

Soukromý detektiv musel tiše dodat, že proti zdatným zlodějům nepomůže nic. Profesionálové neznají téměř žádné překážky, od vypáčených zámků taktika dospěla do bleskové deaktivace všech elektronických strážců, používají se počítačové programy, napodobeniny přístupových kódů anebo falešné klíče, vrcholem drzosti je odvoz vytipovaného exempláře odtahovkou.

McGoey doporučuje jinou prevenci než spoléhání se na odstrašení alarmem. Efektivnější řešení je před nákupem automobilu nahlédnout do policejních evidencí a prostudovat minimálně 10 nejčastěji kradených modelů v domovské zemi. Američané by se měli vyhnout automobilce Honda, stejně jako Čechům by dopřálo klid cokoliv jiného než Škoda. Doplnění Chrisových rad zní: „Podívejte se na nejpopulárnější auta současnosti, protože to budou nejkradenější auta v zemi za 10 let.“

Dalším nesmírně důležitým faktorem rizika odcizení je místo parkování. Federální vyšetřovatelé z FBI a makléři pojišťovny NICB varují před velkými městy, jelikož vyšší životní tempo, ruch, anonymita a hodně aut v mnoha ulicích usnadňují trestnou činnost. Pro USA je platná i geografická poloha blízko černého trhu, čtyři státy (Kalifornie, Arizona, Nové Mexiko a Texas) jsou pro majitele aut nejvíce nebezpečné, protože se nachází nedaleko mexických pašeráků. Španělsky mluvící překupníci zde čekají na dovezenou kořist většinou mladistvých pachatelů.