James May si koupil další nové auto. I tentokrát jeho výběr překvapí

Pokud nevíte, nebo si už nepamatujete, v listopadu roku 2019 na sebe James May prozradil, že si koupil elektrickou Teslu Model S a vodíkovou Toyotu Mirai. Tyto volby britský moderátor zdůvodnil tak, že je přesvědčen, že budoucnost automobilové dopravy spočívá v elektřině a on u toho chce být od začátku. A současně chce zjistit, která cesta je lepší - jestli klasický elektromobil s bateriemi, nebo vůz, který k pohybu využívá elektřinou získanou z vodíku a kyslíku v palivových článcích.

Ale zatímco Teslu si May ponechal do současnosti, Toyoty se letos na jaře zbavil - přestože tvrdil, že jde o jeho nejoblíbenější auto. Kromě řady kladných vlastností totiž na ní našel také negativa, například malý výkon nebo slabou dostupnost vodíkových čerpacích stanic, jichž je v celé Velké Británii jen 11.

Při loučení s Toyotou pak James slíbil, že jeho příští auto bude více vzrušující.

A teď je to tedy tady, na YouTube kanálu DriveTribe se objevilo video, v němž "Captain Slow" odhaluje - velice pomalu a rozkošnicky - svůj nový automobil.

Když konečně z vozu sundá plachtu, je jasné, že si opět koupil Toyotu Mirai. Akorát novější generace, té nejnovější, přesněji řečeno.

May přitom tvrdí, že sedan před stažením plachty neviděl - a to nejen vlastní exemplář, ale celkově. Mirai zná jen z obrázků, takže v něm logicky dosud ani neseděl. Koupil ho prostě takzvaně na "blind".

Opětovnou koupi vodíkové Toyoty James vysvětluje právě generačním skokem, nový Mirai je totiž ve všem lepší - má modernější výbavu, větší nádrž, je výkonnější a nabízí delší dojezd.

May nejnovější přírůstek do garáže vzal také na první projížďku. Ta ale nedopadla dobře, v londýnských ulicích panoval takový provoz, že slavný Brit strávil více než hodinu popojížděním v koloně. Proto s konstatováním, že Mirai je "příjemný v rychlostech do 8 mil za hodinu (asi 13 km/h), test uzavřel. A slíbil, že auto jednou vezme do lepšího prostředí a nabídne nám více dojmů.