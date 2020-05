Janík Motorsport posílá ve spolupráci s Autoklubem ČR do Evropy mladý talent

Vždycky je hezké slyšet, že se do světa (zatím tedy spíš do Evropy), vydává mladá, česká motoristická naděje. V tomto případě jde o teenagera Dušana Kouřila jr.

Je to velmi mladý chlapec, Dušanovi je teprve sedmnáct, už loni však v šampionátu TCR Eastern Europe předváděl velmi slušné výkony, díky nimž získal celkové třetí místo. A právě do TCR Eastern Europe se chystá i letos, ovšem už v rámci společného projektu Janík Motorsport s Autoklubem České republiky (ACCR Czech Talent Team). „Východoevropský“ šampionát má být přitom vstupní branou do série TCR Europe, a to už je dost vysoká závodnická liga.

Jak jste určitě z několikrát zmíněné zkratky pochopili, technikou bude speciál kategorie TCR, konkrétně pak Hyundai i30 N TCR. „Čeká nás mnoho práce, musím se hodně učit a věřím, že společně vynaložené úsilí nám přinese brzy dobré výsledky a mnoho získaných poznatků, jak být rychlejší s vozem Hyundai TCR,“ nechal se slyšet sedmnáctiletý mladíček. „Pro jezdce v mém věku je nesmírně důležité cítit podporu a mít k dispozici zkušenosti ostřílených jezdců a velkého týmu, kteří mi můžou ukázat správnou cestu, jak uspět na poli motosportu,“ pokračoval Dušan.

Na spolupráci se těší i tým kolem Václava Janíka, pro který není výchova talentů novinkou. V minulosti se šternberský tým staral o mládež prostřednictvím Junior Cupu, v němž začínající závodníci usedali za volant VW Lupa GTi. Janík Motorsport pracoval také s nadějnými českými piloty Petrem Trnkou nebo Tomášem Koreným. „Jsme rádi, že můžeme být u tohoto projektu. Česká republika má mnoho talentů, kterým je díky podpoře v samém začátku jejich jezdecké kariéry možné ukázat cestu k úspěchu. Autoklub ČR již tuto možnost ukázal při spolupráci s Filipem Marešem v rallye, kterou Filip korunoval titulem juniorského mistra Evropy v loňském roce. My od letošní sezóny dostáváme od Autoklubu stejnou možnost v prostředí okruhových šampionátů. Se šikovným Dušanem Kouřilem, jenž byl vybrán do role reprezentanta tohoto projektu, budeme chtít navázat na úspěšnou dráhu týmu ACCR Czech Talent, kterou vytyčil Filip Mareš v rallye,“ řekl k projektu Václav Janík.

Akvizice v cestovních vozech je novinkou i pro Autoklub, tedy ACCR Czech Talent Team. „Autoklubu České republiky se prostřednictvím projektu ACCR Czech Talent Team dlouhodobě daří podporovat mladé jezdce, kteří jsou budoucností českého motosportu. Dušan je i přes své mládí již delší dobu v popředí českého motorsportu, díky mistrovským titulům z kartingu zvládl i přechod do seniorské kategorie mezi jezdce cestovních vozů, což potvrdil loňským úspěšným vstupem do šampionátu TCR Eastern Europe,“ pochválil stále začínajícího jezdce Jan Šťovíček, prezident Autoklubu ČR.

Spolupráce je tedy nastartována, kdy se ale nastartuje samotný speciál Hyundai i30 N TCR, není vzhledem k aktuálním omezením v tuto chvíli jasné. Budeme držet pěsti, ať se Dušan na start postaví co nejdřív!