Japonská rallye po 2. dnu: Neuville vystřídal Evanse, Rovanperä měl defekty

V sobotu bylo naplánováno sedm rychlostních zkoušek v celkové délce 80,48 kilometru. Z časových důvodů však byla zrušena jedna ze dvou městských speciálek dlouhá 1,4 kilometru. Ve srovnání s dramaty páteční etapy soutěže, proběhla ta prostřední část bez epických událostí.

Hyundai neví, co se stalo

V průběhu soboty ještě v zákulisí Japonské rallye rezonovala událost z druhé rychlostní zkoušky. V pátek dopoledne totiž kompletně vyhořel vůz Hyundai i20 N Rally1, který řídil Španěl Dani Sordó. Zástupce ředitele továrního týmu Hyundai Julien Moncet si není jistý, že někdy budou schopni zjistit, co způsobilo požár.

Video se připravuje ...

Na místě nešťastné události řekl Sordo redaktorovi serveru DirtFish, že už od čtvrtka cítil uvnitř auta palivo, ale problém se jen zhoršoval, až se stal nekontrolovatelným. Španěl si zpočátku myslel, že jde jen o požár v zadní části auta, který dokáže úspěšně zažehnat. Ovšem rychle zjistil, že se rozhořela baterie, což znamenalo, že auto nelze zachránit.

Moncet uvedl, že „téměř plakal“, když viděl obrázky auta v plamenech, ale ulevilo se mu, že Sordo i spolujezdec Cándido Carrera včas unikli z vozu a vyhnuli se jakémukoli zranění. „Stále přesně nevíme, co se stalo, nejsme si jisti, že to někdy budeme schopni zjistit, protože z auta nic nezbylo,“ řekl Moncet serveru DirtFish. „Na všech částech vozu se ve srovnání s Rallye Monte Carlo nic nezměnilo, takže je to velmi obtížné. Už nemáme data, všechno se roztavilo. Určitě budeme mít spoustu hypotéz, která z nich bude ta správná, myslím, že se to nikdy nedozvíme,“ dodal Moncet.

Auto trochu klouzalo

Belgičan Thierry Neuville vyhrál letos jednu soutěž, kterou byla řecká Akropolis. Aktuálně v šampionátu bojuje o celkové druhé místo. Aby měl šanci na něj dosáhnout, musí v Japonsku bezpodmínečně zvítězit a následně čekat, jak dopadne jeho týmový kolega Estonec Ott Tänak. V sobotu byl Neuville na měřených úsecích jednou nejrychlejší a čtyřikrát druhý. „Celkově to byl z naší strany povedený den. Na některých místech byla silnice hodně špinavá a pokrytá listím, takže jsme si občas dávali pozor, aby nám auto neuklouzlo. Na úzkých úsecích jsem trochu bojoval se sebevědomím a auto mi při výjezdech ze zatáček trochu klouzalo,“ popsal obrýlený Belgičan své sobotní postřehy.

Aktuálně druhý Evans vyhrál v sobotu jednu zkoušku a propadl se na druhé místo s mankem pouhých čtyř sekund. Taková ztráta je v neděli na sedmdesáti měřených kilometrech rozhodně „hratelná“. „Začátek dne byl pro nás obzvlášť špatný, ale další dvě zkoušky už jsem se cítil lépe. Odpoledne jsem trochu ztratil jistotu na předku auta. Snažili jsme se tlačit, ale asi ne dostatečně. Kolem trati je spousta lidí s vlajkami, je příjemné to vidět. Uvidíme, co nám přinese poslední den. Je před námi ještě hodně kilometrů. Pokud přijde očekávaný déšť, může se stát ještě mnoho,“ uvedl Evans.

Průběžně třetí místo drží se ztrátou čtyřiceti sekund již zmíněný Tänak a za současné situace druhé místo v šampionátu udrží. „Trochu jsme přitvrdili podvozek a hned bylo znát velké zlepšení. Nejsme sice nejrychlejší, ale jsme výsledkově na místě, které nám v této situaci vyhovuje,“ uvedl Estonec, který z týmu po třech letech působení odchází.

Šampion si dokázal poradit

Do sobotního programu vstupoval nový mistr světa Kalle Rovanperä (Toyota GR Yaris Rally1) jako třetí v pořadí se ztrátou pouhých 5,1 na lídra soutěže, kterým byl jeho týmový kolega Velšan Elfyn Evanse. Hned na úvodní zkoušce nedobrzdil Rovaneprä před levou zatáčku a pravým předním kolem trefil skálu. Výměnou pneumatik ztratil 2:46,0 minuty a propadl se na páté místo. Další problém nastal v následující erzetě (RZ9), kdy ohnul další kolo, ale ke své škodě neměl další rezervu. Rozhodl se proto absolvovat desátou zkoušku na defektu. Ztratil další minuty a další šedesát sekund si připsal jako penalizaci za pozdní příjezd do časové kontroly. Na konci druhé etapy rallye je nakonec jedenáctý s mankem 6:41,7. „Začátek dne byl pro nás trochu zamotaný, uklouzli jsme v místě, které jsme neměli v itineráři. Odpoledne bylo naopak pozitivní, zkoušeli jsme něco na autě a učili se jiná nastavení,“ zhodnotil Rovanperä situaci.

Po problémech v úvodní etapě si výrazně polepšil Francouz Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris Rally1), který startuje s novým navigátorem Vincentem Landaisem, který nahradil Benjamina Veillase, se kterým vyhrál Ogier předchozí podnik, kterým byla Katalánská rallye. Ogier měl v pátek dopoledne defekt a výměna kola na trati zkoušky ho stála 2:43,1 minuty a propadl se na poslední třiatřicáté místo. V sobotu vyhrál tři erzety a postoupil na pátou příčku. „Ráno jsme si řekli, že si budeme soutěž užívat a podle toho jsme jeli. Na přání týmu jsme vyzkoušeli některá nastavení a kromě poslední erzety jeli uvolněně. Myslím, že i časy tomu odpovídaly a Vincent zvládá svou práci perfektně,“ prohlásil osminásobný mistr světa.

Video se připravuje ...

Lindholm jde po druhém titulu

Druhý titul mistra světa v jedné sezoně může získat finský pilot Emil Lindholm (Škoda Fabia Rally2 evo). Před startem v Japonsku získal prvenství v kategorii WRC2 Junior a nyní má nakročeno k celkovému prvenství ve WRC2 Open. V posledním podniku roku mu stačí dojet do pátého místa v kategorii. Šestadvacetiletý Seveřan však nezvolil žádnou konzervativní taktiku a před závěrečným dnem letošního šampionátu je na prvním místě ve WRC2 Open.

Situaci mu usnadnila padesátikusová penalizace Teemu Suninena (Hyundai i20 N Rally2) za pozdní příjezd do časové kontroly. Nejblíže je mu další finský krajan Sami Pajari (Škoda Fabia Rally2 evo), který ztrácí 47,6 sekundy.

Průběžné pořadí (po RZ14 z 19 RZ)

1. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) 1:51:28,3; 2. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 4,0; 3. Tänak, Järveoja (Est./Hyundai i20 N Rally 1) +39,9; 4. T. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) +1:04,5; 5. Ogier, Landais (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) +2:46,7; 6. Greensmith, Andersson (Brit., Švéd./Ford Puma Rally1) +3:25,4; 7. Lindholm, Hämäläinenová (Fin./Škoda Fabis Rally2 evo) +4:54,1; 8. Pajari, Mälkönen (Fin./Škoda Fabia Rally2 evo) +5:41,7; 9. Münster, Loukka (Bel./Hyundai i20 N Rally2) +5:54,3; 10. Suninenm, Markkula (Fin./Hyundai i20 N Rally2) +5:56,5; 11. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +6:41,7; 12. Kovalainen, Kitagawaová (Fin., Jap./Škoda Fabia R5) +6:55,8; 13. Johnston, Kihurani (USA/Citroën C3 Rally2) +7:47,0; 14. Miele, Beltrame (It./Škoda Fabia Rally2 evo) +9:21,6; 15. Arai, Minorová (Jap., Rak./Peugeot 208 Rally4) +11:50,0; 16. Boland, Morrissey (Irl./Ford Fiesta Rally2) +12:03,6; 17. Fukunaga, Saida (Škoda Fabia R5) +12:51,8; 18. Anear, Loudon (N. Zél./Ford Fiesta rally2) +14:45,2; 19. Janagišava, Jasui (Jap./Toyota GR Yaris) 15:14,3; 20. Bulacia, Morales (Bol./Škoda Fabia R5) +17:45,6.

Výsledky jsou neoficiální.

Zbývající program Japonské rallye

Neděle (13. 11.) – 0.08 RZ15(7,52 km), 1.12 RZ16 (21,59 km), 2.10 RZ17 (11,60 km), 3.48 RZ18 (21,59 km), 6.18 RZ19 (7,52 km). Etapa měří 69,82 kilometrů).