Japonská rallye v cíli: Neuville vyhrál, Evanse přibrzdily defekty

V neděli se rozhodovalo na pěti erzetách o celkové délce 69,82 kilometrů. Na závěrečné Power Stage bralo pět nejrychlejších od pěti do jednoho bonusového bodu ke klasickému bodování.

Informace dostal pozdě

Poslední den začal Neuville s náskokem čtyř sekund před druhým Velšanem Elfynem Evansem (Toyota GR Yaris Rally1). Ostrovan zatáhl a v první erzetě závěrečného dne snížil své manko na 0,6 sekundy. K dalšímu útoku se však nedostal, protože v následujícím měřeném úseku měl defekt a ztratil 1:42 minuty. „Stalo se to v pravé zatáčce. Zřejmě jsem dostal informace později, než bylo třeba. Nájezd byl trochu široký, což byla chyba. Cítím se jako vykuchaný,“ prohlásil Evans, který se propadl na čtvrtou příčku. Na výhru čeká od začátku loňského října, kdy zvítězil ve Finsku. „V závěru soutěže bylo těžké udržet auto s tvrdými gumami na silnici. Mám za sebou těžkou sezonu. Tady byla reálná šance vyhrát, tak jsme do toho dali všechno. Je mi opravdu hodně líto, že se to nepovedlo. Samozřejmě také kvůli všem lidem v týmu,“ prohlásil Evans.

Vítěz věřil rosničkářům

Neuvillovi se po Evansových problémech dost ulevilo. „Nebyljsem překvapený s časy na začátku posledního dne. Se dvěma měkkými gumami na zádi víme, že v nadcházejících úsecích ztratíme nějaký čas. Jakmile přijde déšť, s mokrými pneumatikami bychom měli být mnohem rychlejší. Spoléhám na informace týmu a podle toho bude hodně pršet,“ tvrdil Neuville. Na jeho slova došlo v předposlední zkoušce, kde sice ztratil na nejbližšího pronásledovatele patnáct sekund, ale stále měl k dobru dalších padesát.

Belgičan si na závěrečné Power Stage, kde získává bonusové body pět nejrychlejších, situaci pohlídal. Po výhře v polovině září na řecké Akropolis rallye se radoval letos podruhé. „Bylo to těžké. Věděl jsem, že nemůžu udělat žádnou chybu. V některých místech jsme měli na předposlední erzetě hodně silný déšť a všude existovalo riziko aquaplaningu. Udělali jsme, co jsme museli. Je to skvělý pocit vyhrát! Nebyl to snadný víkend ani snadný rok, ale skončit vítězstvím a ukázat dobrou rychlost celý víkend je skvělý způsob, jak uzavřít sezonu. Naši kluci z týmu odvedli s předpovědí počasím neuvěřitelnou práci. Takže díky jim a díky všem,“ prohlásil Neuville.

Tänak se musí rozmyslet

Na druhé místo se po defektu Evanse dostal Ott Tänak, který stejně jako jeho týmový kolega Neuville zvolil na zadek vozu pneumatiky do deště. Svoji pozici si pohlídal a dokonce nebodoval ani na závěrečné Power Stage. Přesto s přehledem uhájil druhé místo a tím také titul vicemistra světa. Letos vyhrál soutěže na italské šotolině na Sardinii a na asfaltu v Belgii. K tomu přidal dalších pět umístění na stupních vítězů. „Je dobré skončit na stupních vítězů. Na posledních dvou asfaltových podnicích jsme neměli příliš velkou rychlost. Každopádně se nám podařilo vyhrát několik rallye a měli jsme docela dost pódií. Uvidíme, jaká bude budoucnost. Jak jsem řekl dříve, v tuto chvíli nemám žádnou smlouvu na příští rok. Vrátím se domů a uvidíme, co se stane v příštích týdnech,“ prohlásil Tänak. Estonec má za sebou tři roky v tovární stáji Hyundai a jeho letošní celkový výsledek je jeho nejlepší v jihokorejském týmu se sídlem v Německu. V souvislosti s jeho dalším angažmá se hovoří nejčastěji o návratu do Fordu.

Třetí dojel v Japonsku domácí Takamoto Katsuta a bylo to jeho druhé umístění na stupních vítězů. Poprvé se mu takový kousek podařil letos koncem června na Safari rallye. Svou pozici udržel navzdory defektu na předposledním měřeném testu. „Bylo to velmi těžké a já byl velmi opatrný, protože silnice byly docela šílené. Nechtěl jsem udělat žádnou chybu. Velké díky týmu a všem fanouškům, kteří byli hodně vidět. Bohužel moji kolegové měli spoustu problémů. Bylo velmi ošemetné počasí, ale naštěstí jsme tady v cíli. Třetí místo je hezký úspěch, ale nikdy mě nepotěší, když má váš týmový kolega potíže,“ říkal Katsuta v cíli a narážel na zmíněný defekt Evanse.

Šampion zažil nejhorší erzetu

Dlouho očekávaný déšť, který začal na předposlední zkoušce sílit, zaskočil jezdce Toyoty, kteří zřejmě nevěřili předpovědi počasí a neměli vhodné pneumatiky. Navíc Kalle Rovanperä, který se více než na výsledek, soustředil na zkoušení úprav vozu GR Yaris Rally1 pro rok 2023. „Myslím, že to byla jedna z nejkluzších a nejobtížnějších etap, jaké jsem kdy jel,“ řekl mistr světa k RZ18.

Svůj mistrovský jezdecký kumšt prokázal osminásobný mistr světa Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris Rally1). Na začátku soutěže ztratil kvůli výměně pneumatiky na rychlostní zkoušce 2:44 minuty a propadl se na poslední třiatřicáté místo. Ačkoliv neměl na voze obuty správné pneumatiky, dosáhl na mokré trati předposlední zkoušky druhý čas! Posunul se tak na čtvrté místo před smolaře Evanse. „Ještě než začalo pršet, bylo to na trati hodně obtížné. Všude byla spousta listí a často se měnila přilnavost. Poslední dvě erzety byly s jednou tvrdou pneumatikou na autě o přežití. Všude hrozil aquaplaning a nebylo možné, abychom mohli tlačit. Přesto se nám podařil skvělý čas,“ prohlásil Ogier v cíli.

Titul Lindholma, bod pro hvězdu F1

V kategorii WRC 2 Open získal nakonec titul Fin Emil Lindholm (Škoda Fabia Rally2 evo), který dojel v Japonsku v tomto hodnocení třetí, což mu však k triumfu stačilo. Yl již druhý v sezoně, neboť již dříve vybojoval Lindholm titul v klasifikaci WRC2 Junior. „Měli jsme problémy, ale jsem tak vděčný lidem, kteří nás nadále podporují – týmu a sponzorům. Konečně se zdá, že se to vyplácí. V podstatě jsem tak vděčný, že jsem tady,“ prohlásil Lindholm.

Zajímavostí je desáté místo bývalého pilota formule 1 Heikkiho Kovalainena (Škoda Fabia R5), který vybojoval poslední bod letošní sezony. Jedenačtyřicetiletý Fin má za sebou 111 závodů ve formuli 1, jeden vyhrál a získal celkem 105 bodů. Od roku 2016 startuje v Japonsku, kde dosud vyhrál v národním šampionátu šest soutěží a 57 rychlostních zkoušek. Letos startoval s vozem Škoda Fabia R5.

Konečné pořadí (po 19 RZ)

1. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) 2:43:52,3; 2. Tänak, Järveoja (Est./Hyundai i20 N Rally 1) +1:11,1; 3. T. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) +2:11,3; 4. Ogier, Landais (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) +2:23,6; 5. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +4:05,1; 6. Greensmith, Andersson (Brit., Švéd./Ford Puma Rally1) +4:07,4; 7. Münster, Loukka (Bel./Hyundai i20 N Rally2) +7:50,8; 8. Suninen, Markkula (Fin./Hyundai i20 N Rally2) +8:12,4; 9. Lindholm, Hämäläinenová (Fin./Škoda Fabis Rally2 evo) +8:25,6; 10. Kovalainen, Kitagawaová (Fin., Jap./Škoda Fabia R5) +8:59,8; 11. Pajari, Mälkönen (Fin./Škoda Fabia Rally2 evo) +9:00,8; 12. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +10:40,8; 13. Johnston, Kihurani (USA/Citroën C3 Rally2) +10:53,5; 14. Miele, Beltrame (It./Škoda Fabia Rally2 evo) +12:33,5; 15. Arai, Minorová (Jap., Rak./Peugeot 208 Rally4) +16:47,3; 16. Fukunaga, Saida (Škoda Fabia R5) 18:03,2; 17. Boland, Morrissey (Irl./Ford Fiesta Rally2) +18:42,0; 18. Anear, Loudon (N. Zél./Ford Fiesta rally2) +21:27,1; 19. Bulacia, Morales (Bol./Škoda Fabia R5) +22:05,9; 20. Imai, Takehara (Jap./Citroën C3 Rally2) +31:30,8; … 24. Breen, Fulton (Irl./Ford Puma Rally1) +33:22,2.

Výsledky jsou neoficiální.

Konečné pořadí MS:

Jezdci: 1. Rovanperä (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 255 bodů; 2. Tänak (Est./Hyundai i20 N Rally1) 205; 3. Neuville (Bel./Hyundai i20 N Rally1) 193; 4. Evans (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 134; 5. Katsuta (Jap./Toyota GR Yaris Rally1) 122; 6. Ogier (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 97; 7. Breen (Irl./Ford Puma Rally1) 84; 8. Sordó (Šp./Hyundai i20 N Rally2) 59; 9. Lappi (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 58; 10. Greensmith (Brit./Ford Puma Rally1) 44; 11. Loeb (Fr./Ford Puma Rally1) 35; 12. Solberg (Švéd./Hyundai i20 N Rally) 33; 13. Loubet (Fr./Ford Puma Rally1) 31; 14. Mikkelsen (Nor./Škoda Fabia Rally2 evo) 25; 15. Lindholm (Fin./Škoda Fabia Rally2) 16; 16. Fourmaux (Fr./Ford Puma Rally1) 13; 17. Rossel (Fr./Citroën C3 Rally2) 11; 18. Grjazin (Rus./Škoda Fabia Rally2 evo) 11; 19. Kajetanowicz (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) 10; 20. Suninen (Fin./Hyundai i20 N Rally2) 9; 21. Lefebvre (Fr./Citroën C3 Rally2) 8; 22. Paddon (N. Zél./Hyundai i20 N Rally2) 8; 23. Münster (Bel./Hyundai i20 N Rally2) 6; 24. Bertelli (It./Ford Puma Rally1) 6; 25. Serderidis (Řec./Ford Puma Rally1) 6; 26. Huttunen (Fin./Ford Fiesta Rally2 MkII) 5; 27. Miele, Beltrame (It./Škoda Fabia Rally2 evo) 4; 28. Veiby (Nor./Volkswagen Polo Gti R5) 4; 29. Cais (ČR/Ford Fiesta Rally2) 2; 30. Solans (Šp./Citroën C3 Rally2) 2; 31. Ingram (Brit. Škoda Fabia Rally2 evo) 2; 32. Tsouloftas (Kypr/Volkswagen Polo GTI R5) 2; 33. Van Ginsbergen (N. Zél./Škoda Fabia R5) 2; 34. Kaur (Est./Volkswagen Polo GTI R5) 2; 35. Zaldivar (Par./Hyundai i20 NRally2) 1; 36. Kovalainen (Fin./Škoda Fabia R5) 1; 37. Brynildseń (Nor./Škoda Fabia Rally2 evo) 1.

Značky: 1. Toyota 525 bodů; 2. Hyundai 457; 3. Ford 257; 4. Toyota NG 138.

Vedení v soutěži: Rovanperä 78, Tänak 48, Evans 43, Ogier 39, Neuville 29, Loeb 14, Breen 5, Lappi 3, Loubet 2.

Vyhrané RZ: Rovanperä 79, Tänak 42, Neuville 34, Evans 27, Ogier 20, Loeb 14, Lappi 14, Breen 6, Sordó 6, Fourmaux 2, Loubet 2, Greensmith 2, McErlean 1, Katsuta 1.

WRC2 Open: 1. Lindholm (Fin./Škoda Fabia Rally2 evo) 116; 2. Mikkelsen (Nor./Škoda Fabia Rally2 evo) 109; 3. Kajetanowicz (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) 104; 4. Rossel (Fr./Citroën C3 Rally2) 98; 5. Grjazin (Rus./Škoda Fabia Rally2 evo) 85; 6. Suninen (Fin./Hyundai i20 Rally2 evo) 69.

Výsledky jsou neoficiální