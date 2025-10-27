Japonský Sharp už si nevystačí s elektronikou. Ukázal MPV s projektorem
Elektromobilita dostala mezi automobilky spoustu startupů, ale také firmy z úplně jiných oborů. Další takovou je japonský Sharp, který u nás známe spíše díky mikrovlnkám nebo toustovačům.
S nástupem elektromobility se do produkce automobilů vtrhly také nečekané firmy. Výrobce mobilů a elektroniky Xiaomi dnes dominuje prodejním žebříčkům v Číně, svou značku založilo japonské Sony, už i v Evropě prodává svá auta čínská elektronická firma Skywell. Celou řadu modelů ukázal také producent iPhonů Foxconn a právě ve spolupráci s ním se do prvního vlastního vozu pustila také známá japonská elektronická firma Sharp.
V roce 1912 založená firma dnes vyrábí zejména elektroniku a domácí spotřebiče a setkat se s nimi můžeme běžně i v Česku. V nabídce má i počítače nebo sérii originálně tvarovaných mobilních telefonů. Auto však doposud nenabízela, což se asi v budoucnu změní.
Minivan Sharp LDK+ se už dříve ukázal jako digitální koncept, který nepůsobil jako auto mířící do výroby. Druhá verze, která se představí na Tokijském autosalonu, už působí podstatně sériověji. A to zejména proporcemi, které opustily design s trambusovou kabinou a místo toho spoléhají na tradiční ztvárnění s protaženou kapotou.
Na boku má nové LDK+ druhý pár posuvných dveří, tudíž se opravdu hlásí ke klasickým MPV. Tvary jsou velmi jednoduché, což dává Sharpu až retro nádech. Do kabiny na fotkách moc vidět není, zaujme ale přední sedačka otočená dozadu, kde je malý stoleček. Zmizela však obrovská 65“ obrazovka, kterou se chlubila první verze konceptu. Místo ní je zde projektor a výsuvné plátno.
LDK+ má být podle Sharpu „rozšířením obývacího pokoje“, když je auto zaparkováno. Na to má i propojení s domácími spotřebiči a další elektronikou pomocí vlastní platformy Sharpu pro internet věcí. Ten ale Sharp, zcela dle moderních marketingových pouček, nazývá AIoT, tedy své slovo v něm má i umělá inteligence. Ta má prý sledovat návyky uživatelů a přizpůsobovat se jim. Auto má také funkci V2H, tedy je schopné napájet dům, a to včetně integrace se systémem solárních panelů.
Sharp LDK+ stojí na platformě automobilky Foxtron, což je společný podnik mezi Foxconnem a taiwanským Yulon Motor. Foxtron má vlastní řadu modelů, které plánuje i vyrábět, avšak pouze pro jiné značky. Prvním produkčním vozem je Luxgen n7, který se zatím prodává pouze na Taiwanu.
Sharp LDK+ vychází z Foxtronu Model A, který se ukázal loni, a jedním z primárních zaměření mají být městské taxislužby. O technice nebo kapacitě baterií však ani jedna firma nic neřekla. Stejně tak není jasné, kdy a jestli se nový Sharp opravdu dostane do prodeje. Více se dozvíme na Tokijském autosalonu, který začíná už během pár dní.
V nabídce Foxtronu jsou každopádně i technicky zajímavá auta, například Pininfarinou designované MPV Model D. To má novou platformu s 800V architekturou, baterie o kapacitě 100 až 120 kWh a dojezd přes 660 kilometrů. Podobnou techniku by měly dostat i další nové modely Foxtronu. Ten se o expanzi do světa snaží už delší dobu, zatím však nebyl úspěšný. Pro Evropu už dříve představil menší SUV Model B, zatím však nenašel automobilku, která by se jej ujala. Je však pravděpodobné, že se nakonec bude vyrábět s logy Mitsubishi.
Zdroj: Sharp, zdroj foto: Sharop, zdroj videa: Auto.cz