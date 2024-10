Jízdní dojmy s Luxgenem n7: Když telefony nestačí

Malý ostrov Tchaj-wan je znám jako velký výrobce elektroniky, pochází odsud většina výrobců čipů a místní firma Foxconn se proslavila výrobou zařízení pro Apple. Právě Foxconn má ale větší ambice a před pár lety se rozhodl vstoupit do světa elektromobility. V roce 2021 představil několik modelů pod svojí novou značkou Foxtron a od té doby každý rok ukázal aspoň jeden další. Jak to tak bývá, zaplavit jimi chce celý svět a stát se jedním z největších výrobců aut. Na rozdíl od mnoha podobných projektů, třeba slavného Apple auta, už se však první model dá i koupit. Zatím ale pouze na Tchaj-wanu, kde se Foxtron Model C prodává pod názvem Luxgen n7.

Proč se tedy auto jmenuje úplně jinak? Foxconn totiž nestojí o zařizování vlastních prodejních kanálů a vše s tím spojené. Auto chce pouze vyvinout a vyrobit, prodej a servis už nechá na jiných, stejně jako to má u elektroniky. Všechny modely Foxtronu jsou tak připraveny pro značky z celého světa, kterým stačí na existující auto vměstnat svá loga. Prvním takovým je největší tchajwanská automobilka Yulon Motor, která provozuje vlastní značku Luxgen, ale vyrábí i vozy Nissan. Právě s tou Foxconn založil i společný podnik a k výrobě modelů Foxtronu plánuje využívat její továrnu. V budoucnu se počítá s továrnami po celém světě, elektroniku mimochodem Foxconn vyrábí i na dvou místech v České republice a zakladatel firmy Terry Gou zde vlastní zámek Roztěž.

Nesmrdí

Při návštěvě Tchaj-wanu nám svou elektrickou novinku půjčil Luxgen, prý jako vůbec prvním novinářům ze zahraničí. Luxgen n7 je elektrické SUV zhruba velikosti Škody Enyaq, na délku měří 4695 mm (enyaq má 4649 mm), na rozdíl od českého konkurenta však může mít i sedm míst. Vzhled některých modelů Foxtronu má na svědomí studio Pininfarina, n7 však není jedním z nich. Výsledek se zamračenou přídí a nabobtnalým nárazníkem se nemusí líbit každému, auto ale rozhodně má vlastní tvář, kterou si s konkurencí nespletete. Vzadu nechybí svítilny spojené páskem LED, ani zde nebylo použito moc invence.

A to samé se dá říct o interiéru, který také vychází z moderních trendů. Dominuje mu obrovský centrální displej, přes který se ovládá většina funkcí vozu. Má zastarale vypadající software, který je ale rychlý, dobře reaguje na dotyk a je přehledný. Nechybí mu ani možnost zrcadlení mobilu, hlasové ovládání (zatím pouze čínsky) nebo třeba kempovací mód, podobně, jako to má Tesla. Zpracování nám přišlo slušné, avšak s některými horšími detaily, například ne zrovna ideálně sešitý volant. Nic však nevrže, interiér působí bytelně a ani v tomto zcela novém kousku to uvnitř nesmrdělo. Kufr je v pětimístné verzi obrovský, po sklopení sedaček vznikne zcela rovná plocha a nechybí zde ani slušný přední kufr. V sedmimístné verzi jsme zkoušeli prostor ve třetí řadě, pro dospělého Evropana to opravdu není.

Dobrý průměr

Luxgen n7 stojí na 400V platformě MIH, sdílené s dalšími modely Foxtronu. Základem je pohon zadních kol s výkonem 172 kW, chystá se také varianta se čtyřkolkou a 340 kW. Baterie má n7 k dispozici dvě, základ si vystačí se 57,7 kWh, za příplatek může mít 83 kWh. Dynamikou se auto řadí k průměru, pro malý ostrov, kde se obecně jezdí pomalu a i na dálnicích je maximálních 110 km/h, to však postačuje. Naladění se povedlo, auto dobře reaguje na sešlápnutí akcelerátoru a plynule brzdí, rekuperace je nastavitelná tlačítky na volantu. Podvozek je laděný spíše do komfortu a i v tom se blíží enyaqu. Jede plavně, nerovnosti překonává s lehkým zhoupnutím a nebouchá, slušné je i odhlučnění. Elektrické prvotiny čínských automobilek mívají problémy se stabilitou podvozku, tchajwanský n7 však působí jako zcela dospělý vůz, který ani na dálnici není potřeba častěji korigovat volantem. Sportovní nadání však moc nemá. Když jsme jej vytáhli do serpentin v kopcích nad Tchaj-pejí, velmi rychle se začaly ozývat pískající pneumatiky.

Nabíjecí výkon stejnosměrným proudem je 135 kW, křivka je relativně plochá a do 80 % se auto dostane za 24 minut, což je slušné. Spotřeba v pomalém provozu Tchaj-peje se držela kolem 15 kWh/100 km, auto zde tedy dosáhne dojezdu téměř 400 kilometrů, na dálnici stoupne k 20 kWh. Auto má i funkci V2L, tedy možnost nabíjet z trakční baterie 220V spotřebiče. Zvládne ale takto nabíjet i další auta, a to nejen jiné luxgeny. Zajímavé je, že zatímco verze s menší baterií má konektor CCS1, větší už přešla na evropský standard CCS2.

Jde tedy o solidní prvotinu, které neselhává v důležitých aspektech, zároveň ale ničím nevybočuje z průměru. Na Tchaj-wanu to zachraňuje cena, n7 se dá pořídit v přepočtu za 716.000 Kč, s větší baterií začíná na 860.000 Kč. Ve své třídě je jasně nejlevnější. Pro srovnání, základní Volkswagen ID.4 zde začíná kolem 1,2 milionu korun, dovoz aut z Číny je na Tchaj-wanu ze zřejmých důvodů zakázán. Začátkem října Foxtron představil modernizovanou verzi Modelu C, která se má už příští rok prodávat ve Spojených státech, není však zatím známo, pod jakou značkou. S Evropou se nepočítá, pro náš trh se však chystá o trochu menší a Pininfarinou designovaný Model B. Kromě toho se ale nově ukázalo také MPV Model D, které již má napětí 800 V, baterii o kapacitě 110 kWh a výkon 478 kW. Po průměrném začátku se tedy Foxconn rozhodl zapracovat na atraktivitě svých vozů, což by mu mohlo pomoci v souboji s konkurencí z Číny.

Plusy

Komfortně naladěný podvozek

Prostorná kabina

Rychlý software

Minusy

Místy horší zpracování

Neschopné při rychlejší jízdě