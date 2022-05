Jaromír Jágr se přesvědčil, že je Kia EV6 bezpečné auto. A řekl, jak to celé bylo

Během včerejšího dne proletěla médii zpráva o nehodě Jaromíra Jágra, který na křižovatce přehlédl tramvaj, a ta ho trefila přímo na dveře řidiče jeho elektromobilu Kia EV6. Snímky zasaženého vozu ukazují, že muselo jít o pořádnou ránu, slavný hokejista však z nehody naštěstí vyvázl bez zranění – stejně jako pasažéři v tramvaji.

Nedlouho po nehodě pak organizace Euro NCAP zveřejnila nové výsledky crash-testů, ze kterých si právě elektrická Kia EV6 odnesla plný počet hvězd. Na videu z testování přitom můžeme sledovat i záběry, na kterých je vůz testován právě na boční náraz na dveře řidiče, při kterém i v reálných podmínkách obstál na výbornou.

Elektrická Kia EV6 si z testů odnesla skóre 90 % za ochranu dospělé posádky, 86 % za ochranu dětí, 64 % za ochranu „zranitelných účastníků provozu“ (tedy zejména chodců a cyklistů) a nakonec 87 % za hodnocení bezpečnostních asistentů. Organizace Euro NCAP přitom ocenila jak tuhost karoserie, tak i ochranu klíčový částí těla posádky, systém nouzového brzdění nebo multikolizní brzdu, která zabraňuje sekundárním srážkám.

Dodejme, že Jaromír Jágr krátce po nehodě čestně přiznal svou vinu, poděkoval za pochopení i za pomoc těch, kteří na místě zasahovali, a nakonec ocenil i bezpečnost svého vozu, ze kterého po nehodě vylezl bez zranění.

„Ahoj HR. Chtěl bych vám jen krátce sdělit, co se dnes stalo, kdy jsem byl součástí dopravní nehody. Byla to moje chyba. Na Plzeňské jsem se snažil přejet z jednoho směru do druhého. Kontroloval jsem si tu druhou stranu a ve vhodnou chvíli jsem do ní najel. Byl ale velký provoz a v tom jsem nestihl zareagovat na tramvaj, která jela velkou rychlostí ve stejném směru jako já. Všiml jsem si ji půl metru přede mnou, na poslední chvíli. Myslel jsem si, že je to můj konec. Vždy jsem věřil, že vyšší moc má nade mnou ochranou ruku a dnes jsem se o tom znovu přesvědčil. Díky Bohu! A také mě překvapila a vlastně i zachránila moje KIA, ze které jsem i přes to, jak to hrozivě vypadalo, vylezl bez zranění. Co je ale nejdůležitější, že se cestujícím v tramvaji nic nestalo. Tímto bych tuto smutnou událost zakončil. A děkuji všem za pochopení a také za pomoc těm, kteří na místě zasahovali,“ napsal Jaromír Jágr na Facebook po nehodě.