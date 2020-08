Jawa má v Česku nový model, cestovní enduro RVM 500 už čeká u prodejců

Elegantní cestovní enduro RVM 500 by Jawa má sice poněkud komplikovaný rodokmen, přesto jsme si jistí, že se na něj vyrazí podívat celá řada potencionálních zákazníků. Novinka už totiž čeká naskladněná u prodejců, a to s poměrně sympatickými parametry i cenou.

Týnecká Jawa poměrně nečekaně představila novinku ve své nabídce, kterou je cestovní enduro RVM 500 původem z Argentiny. Jawa tak pokračuje v trendu posledních let, kdy na českém trhu uvádí modely importované ze zahraničí – především z Číny. A to je vlastně případ i nového RVM 500 by Jawa. A jak k tomu vlastně došlo?

Týnecká Jawa a argentinská společnost RVM jsou dlouholetými obchodními partnery, kteří dříve spolupracovali především na dovozu klasických modelů Jawa na latinskoamerický trh. Kromě toho ovšem argentinská společnost ve svém portfoliu, samozřejmě s požehnáním z Česka, nabízela i čínské modely, které měly v názvu označení Jawa.

Tou dobou se společnost RVM jmenovala ještě Jawa Argentina, nicméně ani po změně názvu na současné RVM nedošlo ke zpřetrhání vazeb. Ba naopak – do budoucna se dá vzhledem k uvedení argentinské novinky na český trh očekávat ještě jejich zesílení. Jenže tahle argentinská novinka není úplně argentinská.

Podobně jak většina motocyklů v současné nabídce společnosti RVM (původně Jawa Argentina), i RVM 500 vzniká v čínské továrně. Konkrétně u společnosti Tibet New Summit Motor CO., Ltd, která patří mezi větší lokální výrobce. O dovozu podobných argentinských strojů Jawa/RVM do Česka však dlouho nemohla být řeč.

„Již v minulosti byla v Evropě poptávka po motocyklech nabízených v Argentině společností RVM, které nesly logo tradičního českého výrobce motocyklů JAWA. Bohužel legislativa spojená s homologací a vysoké náklady na přepravu motocyklů do Evropy způsobily, že jejich prodej v Evropě byl nereálný,“ uvádí tisková zpráva společnosti Jawa. To se ovšem s novou generací strojů RVM mění.

Nejen v Argentině totiž v posledních letech vstoupila v platnost přísnější pravidla pro emise a homologaci nových strojů, což zřejmě přispělo k tomu, že v novém projektu RVM 500 byly zohledněny požadavky argentinského i evropského trhu.

Výroba tak sice probíhá v Číně, odtud však budou již hotové stroje nezávisle a bez zbytečných zastávek přepravovány do Argentiny a Evropy. A co víc – nové stroje už jsou vlastně u českých dealerů dávno naskladněny a čekají na své zákazníky.

Cestovní enduro RVM 500 by Jawa chce nabídnout především univerzálnost a komfort, který jistě ocení všichni zájemci o podobné stroje. Pod celkem elegantní kapotou v evropském stylu je uložen čtyřtaktní kapalinou chlazený dvouválec o objemu 471 ccm s šestistupňovou převodovkou, který vychází z koncepce motoru Honda CB 500.

Motor nabídne maximální výkon 32,5 kW (cca 44 k) při 8500 ot/min, maximální točivý moment 40,5 N.m při 6500 ot/min. a maximální rychlost by měla dosahovat 150 km/h. Orientační spotřeba by se mělo pohybovat okolo 3,8 l/100 km a do nádrže se vejde až 20 litrů paliva.

Proti argentinskému modelu tak došlo k nepatrnému snížení výkonu, což bylo podmíněno přísnější evropskou normou Euro 4. Jen pro srovnání můžeme dodat, že argentinský model nabízí maximální výkon 49 koní při 8500 otáčkách a maximální točivý moment 43 N.m při 7000 otáčkách (+/- nějaké to procento).

Motocykl je asi 2200 mm dlouhý, 1400 mm vysoký, 935 mm široký a rozvor má hodnotu 1479 mm. Výška sedla je 820 mm, suchý stroj váží 178 kilogramů a jeho nosnost by se měla pohybovat okolo 188 kilogramů. Stroj dostal bezdušové ráfky s pneumatikami Metzeler s rozměrem 110/80-19 vpředu a 150/70-17 vzadu. O zastavování se starají originální kotoučové brzdy Nissin (300 mm vpředu, 240 mm vzadu) s ABS a přední vidlice pochází od japonské společnosti Kayaba.

Uvedení modelu na český trh mělo být plánováno od jara, týnecká společnost ho ovšem dlouho držela pod pokličkou, aby nepřipravila o pozornost populární indickou třístovku, o kterou očekává větší zájem. Novinka se tak bez povšimnutí dostala už i na trh. „První endura už jsou fyzicky u prodejců a ihned k mání,“ prozradil Jiří Kraft, obchodní manažer Jawy.

Pokud se tedy podíváte po internetu, snadno zjistíte, že je nový motocykl dostupný již od ceny 154.840 Kč. V ceně přitom zákazníci dostanou padací rám, centrální stojan, zadní nosič kufru, ochranný kryt pod motor, dvě palivové mapy nebo bohatou palubní desku s USB a 12 V zásuvkou, výškoměrem, indikací dojezdu, ukazatelem spotřeby atd.

Pokud byste ale chtěli mít stroj na fotkách, budete si muset připlatit ještě za sadu hliníkových kufrů Loboo s držáky, což vyjde na dalších 22.630 Kč.