Je hotovo: 911 bude poslední Porsche se spalovacím motorem

Není tajemstvím, že i značka Porsche, podobně jako většině německých (nejen) prémiových značek, plánuje postupnou elektrifikaci svých modelů. Ostatně do roku 2030 by až 80 % prodejů měly tvořit právě elektromobily. Ikonický sportovní model 911 si však spalovací motor udrží co nejdéle, uvedl v rozhovoru pro Reuters jeden z vysokých manažerů značky.

„Naší strategií je v první řadě přechod na elektromobilitu a… budeme vyrábět 911 co nejdéle se spalovacím motorem,“ uvedl pro Reuters Karl Dums, lídr týmu Porsche e-fuels.

Právě syntetická e-paliva, do kterých značka výrazně investuje, by mohla být řešením, jak udržet model 911 se spalovacím motorem ve výrobě co nejdéle. Společnost spolufinancovala výstavbu velké továrny na výrobu syntetických e-paliv HIF Global v Chile, do budoucna pak plánuje postavit v USA největší závod na výrobu syntetických e-paliv.

Připomeňme, že syntetická e-paliva se vyrábí ze zachyceného CO 2 a obnovitelně vyrobeného vodíku. Během spalování e-paliv, což by mělo být možné v klasických motorech bez úprav, se pak pouze znovu uvolňuje již zachycený CO 2 . Uhlíkově by tak proces měl být neutrální.

Cíle značky, tedy prodávat do roku 2030 z 80 % elektromobily, přitom nezní nereálně. Prvním novým elektromobilem po Taycanu by se mělo stát SUV Macan, po kterém bude následovat sportovní 718 a následně bestseller SUV Cayenne. Modelová řada 911 přitom podle šéfa e-fuels týmu tvořila za rok 2022 kolem 13 % prodejů, takže pro ni zbývá ještě dostatek prostoru.

Ani řada 911 se však do budoucna nejspíš nevyhne přinejmenším částečné elektrifikaci. Stávající řadu 911 brzy čeká modernizace v polovině životního cyklu, přičemž v druhé polovině tohoto desetiletí by se podle různých zvěstí mohla řada 911 představit i s klasickým hybridním pohonem. Zatím jde pouze o spekulace.

Syntetická e-paliva, o kterých se v poslední době mluví jako o další šanci pro spalovací motory, pak nemusí být všespásná. Automobilky totiž už ve velkém investovaly do elektrifikace a segment e-paliv tak přitahuje méně investorů. Ti navíc přichází především z oblasti leteckého průmyslu, kde by e-paliva mohla dávat větší smysl.

Existuje tedy možnost, že se e-paliva stanou v budoucnosti spíše okrajovou záležitostí, určenou především pro prémiové sportovní vozy, jako je Porsche 911 – ať už nové či minulých generací. Ostatně značka již v minulosti naznačila, že chce svým zákazníkům umožnit provoz i starších vozů. Cena e-paliv je navíc v současnosti poměrně vysoká a bude nejspíš ještě nějakou chvíli trvat, než se stanou běžně dostupnými.