Je tady sourozenec Škody Slavia: Jmenuje se Volkswagen Virtus!

Škoda Slavia byla představena v listopadu minulého roku. Druhým vozem na platformě určené pro indický trh MQB A0 In je nyní Volkswagen Virtus. Ten je zároveň nástupcem modelu Vento. V přiložené tabulce se můžeme podívat na rozměry nového a odcházejícího modelu od Volkswagenu.

Jak můžeme vidět, nový Virtus proti Ventu vcelku vyrostl. Jelikož se Slavií sdílí Virtus stejnou platformu, rozvor kol mají logicky shodný. Se Slavií se shoduje také objem zavazadlového prostoru 521 litrů.

Srovnání rozměrů Vento Virtus Délka (mm) 4.390 4.561 (+171) Šířka (mm) 1.699 1.752 (+224) Výška (mm) 1.467 1.507 (+40) Rozvor kol (mm) 2.553 2.651 (+98)

V paletě motorů nenajdeme u Virtusu žádné překvapení. Základem bude již známý motor 1.0 TSI o výkonu 115 koní. Pokud toto nebude indickému zákazníkovi stačit, může sáhnout po 1.5 TSI, které produkuje 150 koní. Slabší motor je v kombinaci se šestistupňovým manuálem a automatickou převodovkou se stejným počtem převodových stupňů. Silnější z motorů je vybaven automatickou sedmistupňovou převodovkou DSG, toto spojení znají indičtí zákazníci z tamních crossoverů Škoda Kushaq a Volkswagen Taigun.

Mimo výbavu Dynamic Line bude Volkswagen pro modely Virtus nabízet taky ostřejší výbavu GT. Výbava GT je výbavovým a designovým paketem odkazujícím na modely GTI. V této výbavě naleznete ventilované sedačky, indukční nabíjení mobilního telefonu, digitální kokpit, automatické světlomety nebo ambientní osvětlení.

Stejně jako jsme zmínili u již představené Slavie, můžeme jen hádat, jak by se tento model uchytil na evropských trzích, určený je totiž pouze pro indický trh. Volkswagen se netají tím, že by mohl nový Virtus expandovat do vybraných států Asie nebo Afriky, nicméně na to si ještě budeme muset počkat. V Indii jsou již přijímány předobjednávky s oficiálním startem prodeje v květnu letošního roku.

Autor: Dominik Kovář