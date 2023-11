Jeden z nejhorších Mustangů má 50 let. I s V8 měl směšných 140 koní

Je to jeden z nejošklivějších a nejhorších Mustangů všech dob. Před padesáti lety přijel na svět zapomenutý Ford Mustang II, který vznikl v reakci na ropnou krizi i levnější japonský import. Jeho osmiválec měl směšných 140 koní.

Legendární Ford Mustang si Američané doslova zamilovali. V den oficiálního představení byl k vidění u všech autorizovaných prodejců značky a během prvního roku a půl se jej prodal jeden milion kusů. První Mustang byl nejúspěšnějším automobilem značky od uvedení Modelu A v roce 1927 a to byl teprve začátek jednoho z nejúspěšnějších sportovních aut všech dob. Po kultovním prvním Mustangu však přišel na svět nástupce, který už nebyl tak atraktivní.

Začátkem sedmdesátek se americké automobilky musely potýkat s nastupující ropnou krizí i zvětšujícím se importem japonských a evropských aut do Spojených států amerických. Nová generace Mustangu se s novou érou musela výrazně změnit, avšak z dnešního pohledu k horšímu. A letos je to už půl století, co na svět přišel jeden z nejošklivějších a nejhorších Mustangů všech dob. Oficiálně se jmenoval Ford Mustang II.

Velkoobjemové osmiválce se začaly hromadit neprodané ve skladech prodejců, protože zdražující benzin donutil Američany přemýšlet jinak. Japonské značky v USA úspěšně prodávaly výrazně ekonomičtější menší automobily s přijatelnou dynamikou i kvalitou a kvůli zdejšímu trhu dali vzniknout dnes už kultovním vozům jako je Honda Civic. Ve stejné éře se na světě objevil i nový Mustang, který byl trnem v oku všech příznivců nejslavnějšího původního „poníka“.

V roce 1973 se na světě objevil Ford Mustang II pro modelový rok 1974 se základním 2,3litrovým čtyřválcem Lima a volitelným 2,8litrovým vidlicovým šestiválcem Cologne. Až s následujícím modelovým rokem 1975 ve Fordu pochopili, že zákazníci v Mustangu chtějí osm válců i přes drahý benzin a uvedli „třistadvojku“, neboli 4,9litrový vidlicový osmiválec Windsor. Ten se snažil zaujmout směšnou silou 140 koní.

Ford Mustang II se tehdy inspiroval hlavně menším kupé Ford Pinto, a přestože nikdy nezopakoval úspěchy svého předchůdce, setkal se s překvapivě pozitivním přijetím. Americký automobilový magazín Motor Trend jej zvolil autem roku 1974. Během výroby v letech 1973 až 1978 se vyrobilo více než 1,1 milionu kusů. K prodejům druhého Mustangu pomohla i pověst předchůdce, protože kupé se zdivočelým koněm na masce chladiče je v Americe dodnes ikonou.