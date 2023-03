Jednokusový Morgan je určen na plážové radovánky

Britská automobilka Morgan Motor Company zaměstnává okolo 220 lidí podílejících se na ruční výrobě zhruba 850 vozidel ročně. Dodací lhůty se pohybují od šesti měsíců do deseti let a poznávacím znamením všech modelů je konzervativní design a používání tradičních materiálů i v jednadvacátém století – zejména dřeva.

Každá novinka od Morganu vzbuzuje pozornost, o to více zaujalo jednokusové provedení typu Plus Four. Zakázková verze Spiaggina dostala jméno po italském označení pro plážové auto nebo plážový křižník.

Základ výletního Morganu tvoří ocelové šasi, následně nastaly velké úpravy, aby konečná stavba vyhověla požadavkům zákazníka. Nejvýraznějším prvkem originální varianty je ručně vyrobená hliníková stříška vyklápěná nahoru jako křídla ptáků. Bílý kryt doplňuje kůže všudypřítomná v celém interiéru podobném luxusní jachtě.

Hnědá kůže pokrývá sedadla, středový tunel, sloupky i vnitřní pohledové panely. Barevně sladěné týkové dřevo pak zdobí například kufr, zadní části sedadel nebo prostor u prahů chybějících dveří. Zavazadelník je přizpůsobený přepravě nákladu, po sklopení zadní lavice vznikne rovina vstřícná k nákladu plážové výbavy.

Kompletace Plus Four Spiaggina skončila už loni, až teď se ukázaly detaily jako hliníkové přístroje včetně volantu, řadící páky a její kulisy. Lesklá konstrukce tvoří také odkládací přihrádku, vnější zpětná zrcátka nebo lemování jediného neboli čelního okna. Absence dalšího prosklení jde vstříc letnímu určení, tematické je rovněž osmireproduktorové ozvučení Sennheiser.

Kromě zmínky o modernizaci tlumičů, zavěšení či elektronických asistentů Morgan neuvedl technické podrobnosti k motoru. Unikátní Plus Four pravděpodobně vychází z přeplňovaného dvoulitrového čtyřválce od BMW. Sériový výkon dosahuje zhruba 255 koní (188 kW), což je dostatečná porce pro pobřežní projížďky.

Tmavý prototyp vzpomíná na plážové vozy z 50. a 60. let, není přitom jediný jednorázový experiment Morganu z poslední doby. Zaměření na přání movitých klientů může být jednou z cest existenční stability značky. Exkluzivita ani styl nechybí.