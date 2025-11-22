Jeep Gladiator vzpomíná na válečného hrdinu. Do armády přinesl důležitou novinku
Užitkově zaměřený Jeep Gladiator se v nové sezóně hlásí do služby v edici Willys ’41. Speciální provedení s olivově zelenou karoserií připomíná armádní pick-up Kaiser Jeep M715. Zároveň ale těží z moderní techniky a komfortu pětimístné kabiny.
Jeep postupně obnovuje modelovou řadu. Začátkem měsíce přišel zmodernizovaný wrangler, nedávno nový Jeep Recon a nyní nadešel čas pro užitkově laděný gladiator. Ten nabízí nový typ pantů dveří pro snadnější demontáž a prodlužuje dostupnost paketu Dark Sky zahrnující jinou kapotu, širší blatníky a detaily v černém provedení.
Pro modelový rok 2026 je ohlášena i edice Willys '41 s armádním nádechem. Odkazuje na vojenský pick-up Kaiser Jeep M715 z let 1967 až 1969, který konstrukčně vycházel z dobového gladiatoru. Šlo o první taktický vůz řady M využívající díly ze sériové výroby. Přínosem byla snadnější dostupnost servisu. Vynikal nosností od 1130 do 1360 kg a poháněl jej řadový šestiválec o objemu 3,8 litru s výkonem 99 kW.
Současný Jeep Gladiator má pod kapotou vidlicový zážehový šestiválec Pentastar o objemu 3,6 litru s výkonem 213 kW a točivým momentem 353 Nm. Je spojen s osmistupňovým automatem. Navzdory pětimístné kabině má korba délku 1532 mm. V terénu posádka ocení nájezdový úhel 41°, sjezdový úhel 25° a přechodový úhel 18°.
Edici Willys '41 definuje karoserie lakovaná do olivově zeleného odstínu, který přijala také 17palcová kola obutá do terénních pneumatik s vysokou trakcí v blátivém terénu. Kapotu Mojave zdobí tematická nálepka s názvem edice a celkovou bytelnost vozu dodávají ocelové terénní nárazníky s předním ochranným rámem a ocelové blatníky po vzoru předchůdce. Uvnitř najdeme sedadla čalouněná hnědou kůží a zelený látkový potah loketní opěrky.
Zdroj: Jeep I Video a foto: Jeep