Předplatné
Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

Jeep Gladiator vzpomíná na válečného hrdinu. Do armády přinesl důležitou novinku

Kaiser Jeep M715
Kaiser Jeep M715
Kaiser Jeep M715
Kaiser Jeep M715
59 Fotogalerie
Mario Rychtera
Mario Rychtera
Diskuze (0)

Užitkově zaměřený Jeep Gladiator se v nové sezóně hlásí do služby v edici Willys ’41. Speciální provedení s olivově zelenou karoserií připomíná armádní pick-up Kaiser Jeep M715. Zároveň ale těží z moderní techniky a komfortu pětimístné kabiny.

Jeep postupně obnovuje modelovou řadu. Začátkem měsíce přišel zmodernizovaný wrangler, nedávno nový Jeep Recon a nyní nadešel čas pro užitkově laděný gladiator. Ten nabízí nový typ pantů dveří pro snadnější demontáž a prodlužuje dostupnost paketu Dark Sky zahrnující jinou kapotu, širší blatníky a detaily v černém provedení.

Pro modelový rok 2026 je ohlášena i edice Willys '41 s armádním nádechem. Odkazuje na vojenský pick-up Kaiser Jeep M715 z let 1967 až 1969, který konstrukčně vycházel z dobového gladiatoru. Šlo o první taktický vůz řady M využívající díly ze sériové výroby. Přínosem byla snadnější dostupnost servisu. Vynikal nosností od 1130 do 1360 kg a poháněl jej řadový šestiválec o objemu 3,8 litru s výkonem 99 kW.

Současný Jeep Gladiator má pod kapotou vidlicový zážehový šestiválec Pentastar o objemu 3,6 litru s výkonem 213 kW a točivým momentem 353 Nm. Je spojen s osmistupňovým automatem. Navzdory pětimístné kabině má korba délku 1532 mm. V terénu posádka ocení nájezdový úhel 41°, sjezdový úhel 25° a přechodový úhel 18°.

Edici Willys '41 definuje karoserie lakovaná do olivově zeleného odstínu, který přijala také 17palcová kola obutá do terénních pneumatik s vysokou trakcí v blátivém terénu. Kapotu Mojave zdobí tematická nálepka s názvem edice a celkovou bytelnost vozu dodávají ocelové terénní nárazníky s předním ochranným rámem a ocelové blatníky po vzoru předchůdce. Uvnitř najdeme sedadla čalouněná hnědou kůží a zelený látkový potah loketní opěrky.

Video placeholder
EASTER JEEP SAFARI 2025 • Zdroj: Stellantis Media

Zdroj: Jeep I Video a foto: Jeep

Začít diskuzi

Doporučeno

Články z jiných titulů