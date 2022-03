Jeep prý chystá premiéru nového řadového šestiválce

Automobilka Jeep se sice ve velkém pustila do elektrifikace a nedávno představila i podobu svého vůbec prvního elektromobilu, přesto nezapomíná ani na další rozvoj spalovacích motorů, jejichž nabídka by se brzy mohla rozrůst o zcela novou pohonnou jednotku.

Podle zákulisních informací, které přinesl MopraInsider, se totiž Jeep chystá představit zcela nový přeplňovaný řadový šestiválec, jehož premiéra by měla proběhnout na chystaném autosalonu v New Yorku, konaném od 15. do 24. dubna.

Motor by měl mít interní označení GME-T6 a údajně jde o nový přírůstek do motorové rodiny Global Medium Engine, vytvořené v rámci společnosti Stellantis. Půjde přitom o první řadový šestiválec v nabídce Jeepu od roku 2006, kdy byla ukončena nabídka legendárního 4,0litrového řadového šestiválce.

Podle zdroje, který by měl být dobře informován, by se mělo jednat o 3,0litrový motor, který bude dostupný ve třech výkonnostních verzích a objevit by se měl hned v několika různých modelech Stellantis. Jako první by se měla představit nejvýkonnější verze, která by měla mít premiéru pod kapotou modelu Wagoneer.

O technických parametrech zatím nemáme bližší informace a pravděpodobně se jich dočkáme až v momentě uvedení motorizace do nabídky. Nový šestiválec by se navíc mohl objevit také ve formě plug-in hybridu, uvádí MoparInsider s odkazem na svůj zdroj.

V elektrifikované verzi by měl být šestiválec GME-T6 spojen s osmistupňovou převodovkou od ZF a doplněn o vysokonapěťový elektromotor o výkonu cca 100 kW. Tradiční alternátor by pak měl nahradit vysokonapěťový, kapalinou chlazený motor-generátor s označením eTorque.

O přechodu některých modelů Jeep a Dodge na řadové šestiválce se mluvilo již před lety, kdy byl nově vyvíjený motor označován jménem Tornado. Kromě velkých SUV se navíc očekává, že nový šestiválec nabídnou i nové generace modelů Dodge Charger a Challenger, případně i některé pick-upy RAM.