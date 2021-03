Jeep se nechce vzdát jména Cherokee, Stellantis to ale nevylučuje

Jméno Cherokee je s americkou automobilkou Jeep spjato již od roku 1974, kdy byla představena první generace tohoto modelu. Ovšem zatímco na starém kontinentu se modely s tímto jménem objevovaly bez přerušení až dodnes, v USA byl Cherokee mezi lety 2001 až 2013 prodáván pod jménem Liberty.

Když se pak Jeep v roce 2013 rozhodl znovu uvést jméno Cherokee na americký trh, objevila se v listu New York Times informace, že tento krok nebyl nijak konzultován s Cherokee Nation – tedy největším ze tří federální vládou USA uznávaných kmenů Čerokíů.

Právě tento kmen usiluje o to, aby se automobilka zřekla jména jednoho ze svých nejslavnějších modelů, stejně jako označení většího modelu Grand Cherokee. Snahy Cherokee Nation si navíc v posledních měsících všimli různí aktivisté, kteří začali na automobilku silně tlačit.

Automobilka se ovšem jména Cherokee vzdát nechce, neboť na jeho použití nevidí nic špatného. Ba naopak – snaží se prý jeho prostřednictvím zvýšit povědomí o amerických indiánských kmenech. Jak tedy Chuck Hoskin Jr., šéf Cherokee Nation, uvedl v rozhovoru pro Automotive News: automobilka požadavek „zdvořile odmítla“. Jenže zatímco Jeep za jménem stojí, vedení Stellantis si tak jisté není.

Podle informací Wall Street Journal, který měl hovořit přímo s šéfem Stellantis Carlosem Tavaresem, mateřský koncern změnu jména ještě zcela nevyloučil. Tavares si prý není zcela jistý, zda je používání jména Cherokee skutečně závažným problémem, přislíbil však, že pokud by se jednal o problém, bude se ho Stellantis snažit vyřešit a urovnat.

Tavares prozatím nevidí na využití jména Cherokee nic negativního, dodal však, že společnosti Stellantis i Jeep jsou připraveny zasednout k jednání s konkrétními lidmi a bez jakýchkoliv prostředníků. Celé téma však bude vyžadovat dosti opatrný přístup. Pokud by totiž došlo na nejhorší, musel by Jeep přejmenovat modely Cherokee, Grand Cherokee i nový Grand Chrokee L.

Nové jednání mezi Cherokee Nation a Stellantis přitom mělo vzejít z prohlášení Chucka Hoskina Jr., který v jednom ze starších rozhovorů uvedl: „Jsem si jist, že je to celé dobře zamýšleno, ale nelíbí se nám, když si necháme nalepit naše jméno na bok automobilu.“ Pokud by se ale automobilky nyní rozhodla všechny modely přejmenovat, způsobila by tím obrovský poprask a musel by vynaložit obrovské částky do přejmenování i zcela nových marketingových kampaní.