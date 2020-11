Jeep Wrangler V8 oficiálně: 6,4litrové HEMI slibuje nejlepší z obou světů

Oficiální název produkčního osmiválcového Wrangleru zní Jeep Wrangler Rubicon 392, čímž jasně odkazuje na koncept Wrangler 392 Concept představený v létě (úplnou náhodou jen těsně před premiérou Fordu Bronco). A jak už je na první pohled jasné, oba vozy mají pod kapotou stejný motor o objemu 6,4 litru HEMI V8. Jejich parametry se ovšem liší.

Zatímco koncept sliboval výkon okolo 450 koní, produkční model se dočkal dokonce 470 koní a 637 N.m točivého momentu. Podle dat automobilky tak Wrangler Rubicon V8 zvládne akceleraci z 0 na 96 km za pouhých 4,5 sekundy, což znamená až 40% zlepšení ve srovnání s Wranglerem Rubicon V6. Sprint na 400 metrů pak vůz pokoří za rovných 13 sekund.

O přenos výkonu na kola se stará osmistupňová automatická převodovka TorqueFlite, kterou lze ve Wrangleru vůbec poprvé ovládat i pádly pod volantem. Zajímavostí je také výfuk s aktivní klapkou, která se otevírá manuálně na pokyn řidiče, nebo automaticky při plném sešlápnutí plynového pedálu. Na zveřejněných videích má přitom Wrangler naprosto fenomenální zvuk.

Pohonné ústrojí Wrangleru navíc podporuje funkce Torque Reserve a AMax shifting, které vozu pomáhají předvádět fantastické akcelerace na pevném povrchu. Funkce Torque Reserve, používaná u dragsterů, upravuje přísun paliva do válců a upravuje ideální čas zapálení směsi s ohledem na maximální výkon. Funkce AMax shifting, kterou používá i Jeep Grand Cherokee Trackhawk, pak upravuje řazení s ohledem na maximalizaci točivého momentu a síly motoru.

Jeep Wrangler Rubicon 392 by však měl nabízet to nejlepší z obou světů, tedy dovádění na asfaltu i v terénu. Proto dostal produkční model po vzoru konceptu několik zásadních modifikací, které by mu měly pomoci překonávat i hodně náročné překážky.

Základem je systém stálého pohonu všech kol Select-Track 4WD, jehož volič nabízí čtyři režimy: 4WD Auto, 4WD High, Neutral a 4WD Low, kdy je aktivována redukční převodovka s převodem 2,72. Vpředu i vzadu jsou nápravy Dana 44 se zesílenými nápravovými trubkami a uzávěrkami diferenciálu. Třešničkou na dortu pak zůstává funkce elektronického odpojení předního stabilizátoru.

Změnám se nevyhnul ani podvozek, který byl zvýšen o 5 centimetrů, dostal unikátní geometrii a navíc má vyztužené podélné nosníky. Automobilka také použila tlumiče Fox, speciální heavy-duty brzdy a do podběhů umístila speciální 17 palcová terénní kola s 33 palcovými terénními pneumatikami. Výsledkem by měla být ještě lepší manévrovatelnost v terénu, včetně zlepšení nájezdových úhlů a schopnosti brodit vodou až do hloubky 825 mm.

Brodění ale muselo pro konstruktéry představovat určitou výzvu. Na kapotě Wrangleru 392 je totiž nasávací otvor, který pomáhá zásobovat velký motor dostatečným přísunem vzduchu. Jenže při brodění a jízdě v náročném terénu, zejména blátivém či ve sněhu, by mohl tento otvor představovat zranitelné místo.

Jeep proto přišel se systémem sání označeným jako Hydro-Guide, který dokáže odstínit vodu od motoru. Problém tak nebude představovat ani vlna, která se přelije přes kapotu vozu při vjezdu do hlubokého brodu. Podle automobilky dokáže systém odčerpat až 56 litrů vody za minutu. I v případě ucpání nasávacího otvoru sněhem, blátem nebo nečistotami by však Wrangler 392 měl být schopen dosáhnout maximální rychlosti díky speciálním sekundárním nasávacím otvorům na kapotě.

Kvůli lepšímu chlazení motoru navíc automobilky lehce poupravila vzhled ikonické mřížky chladiče s šesti lamelami. Mezi dalšími designovými změnami pak kromě větších kol a nasávacího otvoru na kapotě můžeme zmínit upravený tvar samotné kapoty a všudypřítomné označení 392 (označení objemu motoru v kubických palcích, tj. objem 6,4 litru) na kapotě i v teriéru. Interiér navíc zdobí nové kožené doplňky a nechybí ani přepracovaný přístrojový štít.

A protože bude Wrangler 392 představovat vrchol nabídky, nechybí mu ve standardní výbavě ani kupa jinak příplatkových doplňků. Od infotainmentu, přes asistenční systémy až po doplňky v podobě hard-topu v barvě karoserie. Do budoucna se navíc můžeme těšit i na doplňky z nabídky MOPAR, jako jsou například speciální dveře s horním látkovým dílem.

Jeep Wrangler Rubicon 392 by měl dorazit na trh začátkem jara příštího roku, cenu ani dostupnost na světových trzích ovšem automobilka zatím neupřesnila. Nabízí se také otázka, zda se V8 objeví i ve třídveřovém modelu, o kterém zatím v oficiálních materiálech nepadlo ani slovo.